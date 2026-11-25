Zakážeme dětem mobily. A pak se divíme, že je neumějí používat?
Představme si docela běžnou rodinnou scénu. Dítě přijde ze školy, odloží aktovku a vezme do ruky telefon. Za chvíli už u něj sedí rodič a vysvětluje mu, že by mělo trávit méně času na mobilu, protože mu to škodí. Výklad probíhá za občasného pohledu rodiče na vlastní displej. Dítě si možná všimne drobného rozporu. Ale neřekne nic. Ještě není ve věku, kdy by chtělo rodičům kazit jejich výchovné sebevědomí.
Debata o zákazech mobilů ve školách je v plném proudu. Vláda podpořila návrh, podle něhož by se od září 2027 neměly mobilní telefony používat při vzdělávání v mateřských a základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Návrh nyní čeká na další legislativní projednání. Argumenty pro zákaz jsou pochopitelné: méně rozptylování, více pozornosti, klidnější prostředí. Kdo někdy viděl skupinu dětí pohromadě, každé ponořené do vlastního displeje, asi rozumí, proč to dospělé znepokojuje.
Jenže mě na celé věci zajímá ještě něco jiného. Co přesně si od zákazu slibujeme? Že dítě přestane používat mobil? Ve škole možná ano. A co potom? V okamžiku, kdy překročí školní bránu, se znovu ocitne ve světě, v němž mu telefon nabízí nekonečný proud podnětů, her, videí, zpráv a nejrůznějších lákadel. Školní zákaz mu může na několik hodin vytvořit prostředí bez mobilu. Schopnost zacházet s mobilem mu ale sám o sobě nepředá.
To je trochu podobné, jako kdybychom chtěli děti naučit plavat tím, že jim zakážeme chodit k vodě. Bezpečnostní opatření by to bylo poměrně účinné. Plavci by z nich ale nejspíš nebyli.
Výzkumníci z Masarykovy univerzity se v rámci týmu IRTIS zabývali tím, jak zákazy mobilů ve školách souvisejí s výsledky žáků, jejich duševní pohodou a kyberšikanou. Výsledky nejsou tak jednoznačné, jak by si zastánci jednoduchých řešení přáli. Zákazy sice souvisejí s menším rozptylováním, ale neukázala se přímá souvislost s nižší mírou kyberšikany, příznaky online závislostního chování ani lepší duševní pohodou dětí. Výzkum zároveň upozorňuje na význam aktivního zájmu rodičů o to, co děti na internetu dělají.
To poslední mi připadá podstatné. A také poněkud nepohodlné.
Zákaz je totiž organizačně poměrně jednoduchá věc. Stanoví se pravidlo, určí se výjimky a někdo dohlédne na jeho dodržování. Výchova k rozumnému používání technologií je mnohem náročnější. Vyžaduje čas, zájem a především určitou míru vlastní sebekontroly dospělých. A ta se, jak známo, nedá jednoduše vyhlásit školním řádem.
Dítě se totiž o zacházení s technologiemi učí také pozorováním. Vidí, jak rodiče sahají po telefonu při každé volné chvíli. Jak během rozhovoru odbíhají k příchozí zprávě. Jak si bezmyšlenkovitě otevírají jednu aplikaci za druhou, přestože vlastně ani nevědí proč. A potom slyší, že by mělo mít svůj čas pod kontrolou.
Není to úplně přesvědčivá pedagogická metoda. Připomíná trochu kuřáka, který dítěti vysvětluje škodlivost nikotinu, zatímco si zapaluje další cigaretu. Rozdíl je snad jen v tom, že mobilní telefon dnes nenosíme v kapse jako zlozvyk, ale jako součást osobnosti. Kdybychom ho někdy zapomněli doma, možná bychom si chvíli nebyli jisti, zda jsme vyšli ven celí.
Samozřejmě nechci tvrdit, že děti mají mít ve škole neomezený přístup k telefonům. Škola má právo a možná i povinnost vytvořit prostředí, v němž se dá soustředit na výuku. Některá pravidla jsou potřebná a zákaz může být v určitých situacích rozumným řešením. Jen bychom si neměli plést dvě různé věci: schopnost dodržet zákaz a schopnost řídit vlastní chování.
To první lze vynutit. To druhé se musí naučit.
A právě tady bych očekával mnohem větší ambici školy i rodičů. Děti by měly rozumět tomu, proč je některý obsah přitahuje, jak fungují mechanismy, které je u obrazovky udržují, co s nimi dělá neustálé přepínání pozornosti a jak poznat, že už telefon používají spíš ony samy, než aby používaly jeho. To se nedá naučit pouhým odebráním přístroje.
Možná bychom se tedy měli vedle otázky, kolik hodin denně smějí děti strávit s mobilem, začít ptát také na to, kolik hodin denně jsme ochotni věnovat tomu, abychom je naučili s ním zacházet. A zda jsme vůbec připraveni jít jim v tom příkladem. Protože až jednou zákaz skončí, telefon tam na ně bude čekat. A nebude mít žádné pochopení pro to, že jsme je na jeho používání zapomněli připravit.
Zákaz naučí dítě odložit telefon. Příklad a výchova ho musí naučit, kdy ho znovu vzít do ruky.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.