Zakázaná témata aneb pokrytectví v přímém přenosu

Proč jsou přirozená témata tabu, zatímco absurdity slaví úspěch? Sex je pohoršující, UFO fascinující. Fašismus je zakázán, komunismus tolerován. Svět je postavený na hlavu – ztratili jsme schopnost normální diskuse?

Víte, co mi vrtá hlavou a v čem popravdě řečeno vidím docela velkou dávku pokrytectví? Povolená a zakázaná témata.

Jak to myslím? No... Možná to vnímáte jinak, ale moje zkušenost, zejména ze sociálních sítí, je taková, že přirozené věci jsou tabu, zatímco naprosté nesmysly jsou naopak propagované.

A teď otázka za milion: Proč?

Sex? Fůůj! UFO? Pojďme si o tom popovídat!

Vezměme si takový sex. Tedy ne že bychom ho teď měli všichni kolektivně provozovat (i když… proč ne, že?), ale zkuste o něm napsat něco normálního a věcného. Třeba o tom, jak by se o něm mělo otevřeněji mluvit, že by děti měly dostat lepší sexuální výchovu nebo že je to naprosto běžná součást života. Bum! Okamžitě máte problém.

Stačí napsat nevinné slovo „pindík“ a už vám hrozí blokace. Přitom – ruku na srdce – drtivá většina chlapců ho má. Tedy snad všichni, ne?

Ale zkuste se rozepsat o UFO. Pravděpodobnost, že se někdo setká s mimozemšťany, je přibližně stejná jako že na Václaváku potkáte jednorožce. A přesto se o tom může psát donekonečna. Konspirační teorie? Sem s nimi! Diskuse o šedivácích z vesmíru? No jistě, pojďme to rozebrat ze všech stran!

Nebo si vezměme sériové vrahy a psychopaty. Kolik že je o nich filmů, knih, seriálů? Tolik, že se člověk skoro diví, že v populaci vůbec zůstávají nějací normální lidé. Ale zkuste napsat něco rozumného o vztazích, intimitě nebo lidské sexualitě – a hned jste podezřelí.

Když je fašismus tabu a komunismus v pohodě

A teď něco ostřejšího. Fašismus je tabu. Jakmile ho někde zmíníte, ať už jakkoli, okamžitě jste podezřelí, sledovaní a nejspíš i pranýřovaní. A víte co? To je naprosto správně.

Ale co komunismus? Tam se žádná taková přísnost nekoná. Přitom historicky napáchal minimálně stejné, ne-li větší zvěrstva. Gulagy? Hladomory? Likvidace celých tříd obyvatel? Jistě, nesmíme to glorifikovat, ale jinak – klidně o tom pište. Na sociálních sítích s tím nikdo větší problém mít nebude.

Takže si to shrňme: Přirozené věci jsou tabu. Fantasmagorie a historické hrůzy jsou v pohodě. Něco mi říká, že tenhle svět je postavený tak trochu na hlavu…

Ztrácíme schopnost normálně se bavit

Víte, co mi na tom vadí nejvíc? Že se tím vytrácí schopnost normální diskuse. Lidé už si nejsou schopni otevřeně povídat o věcech, které se jich opravdu týkají. Místo toho se řeší pseudoproblémy, nesmysly a fantasmagorie.

A pak se divíme, že společnost vypadá tak, jak vypadá.

Tak co, přátelé, můžeme o tomhle aspoň mluvit? Nebo si radši budeme povídat o tom, co nám řekli ti mimozemšťani?