Vztahové placebo: proč občas potřebujeme iluzi víc než realitu
Někdy nejsme zamilovaní do člověka. Jsme zamilovaní do naděje. Do představy, že tentokrát to vyjde. Do iluze, že to má smysl, že se vše nějak „zlomí“, že když ještě chvíli vydržíme, přijde ten okamžik, kdy se partner podívá naším směrem a konečně pochopí, jak moc jsme pro něj ti praví.
Vítejte ve světě vztahového placeba. Ve světě, kde si člověk raději léčí duši iluzí, než aby riskoval bolest pravdy.
Životní paradox: realita nás ohrožuje, iluze nás uklidňuje
Běžné placebo funguje tak, že tělo uvěří v léčivou látku, která tam není. Vztahové placebo funguje úplně stejně — jen místo těla klameme vlastní srdce.
Neříkáme si: „Ten člověk se ke mně nehodí.“
Říkáme si: „On jen prochází těžkým obdobím.“
Neříkáme: „Nechce mě.“
Říkáme: „Jen si ještě neuvědomil, co ke mně cítí.“
Neříkáme: „Ten vztah nikam nevede.“
Říkáme: „Chce to čas.“
A realita?
Ta jen potichu stojí v koutě, vyčkává… a sleduje, jak si vyrábíme vlastní dávku naděje, abychom to celé vůbec unesli.
Proč se vlastně držíme iluze?
1) Protože iluze je bezpečnější než ztráta
Bolest z konce je ostrá. Iluze je měkká. A člověk, když se bojí bolesti, volí měkké věci.
2) Protože neumíme odejít z místa, kde jsme kdysi něco cítili
Srdce má jednu zvláštní schopnost: pamatuje si začátky mnohem víc než průběh.
3) Protože naděje je levná droga
Dostupná bez receptu. Nemá vedlejší účinky… Tedy až na to, že vám dokáže rozmetat život.
4) Protože chceme věřit ve vlastní příběh
A je nepříjemné přiznat si, že jsme napsali kapitolu, která nemá pokračování.
5) Protože jsme odborníci na sebelhaní
Ano, skutečně jsme. Kdyby se rozdávaly medaile za kreativní racionalizace, lidstvo by nemělo konkurenci.
Jak vypadá vztahové placebo v praxi?
Takto:
„Napsal jen jednou za týden, ale víš co… to znamená, že na mě myslí.“
„Neumí dávat najevo city.“ (překlad: nedává najevo city)
„On je jen komplikovaný.“ (překlad: je komplikace)
„Kdyby mě nechtěl, tak by přece nepsal vůbec!“ (překlad: psaní není vztah)
„Já věřím, že se to změní.“ (překlad: nic se nezmění, ale já to zatím nechci vědět)
Proč je tak těžké vztahové placebo vysadit?
Protože iluze nám dává to, co realita ne. Iluze dá směr. Realita dá pravdu. A člověk, když se bojí, raději volí směr než pravdu. Je to trochu jako jít lesem s baterkou, která už dávno nesvítí, ale pořád ji držet nataženou před sebou, protože představa světla je lepší než tma.
Ironický vhled: vztahové placebo je často výkonnější než skutečný vztah
Skutečný vztah: má mezery, občas bolí, vyžaduje práci, vztahuje se k realitě.
Vztahové placebo: nikdy vás nepřekvapí, nikdy vás nezklame (protože si ho vyrábíte sami), nikdy se nehádá, funguje přesně tak, jak chcete… až na to, že je to celé jen ve vaší hlavě.
A to je právě ten problém.
Co se stane, když iluze zkolabuje?
Přijde ticho. Potom smutek. Potom hněv. Ale pak přijde něco lepšího: prostor. Prostor pro někoho, kdo je skutečný. Pro vztah, který netrvá jen v našich představách. Protože realita má jednu obrovskou výhodu: je hmatatelná. Přichází, dotýká se, mluví, objímá, žije. Iluze jen přežívá. A čeká, jak dlouho ji necháme.
Závěr?
Vztahové placebo není známkou slabosti. Je to známka toho, že jsme lidé. Že někdy potřebujeme víc naději než pravdu. Že se snažíme zachránit něco, co nám ubližuje, jen proto, že jsme kdysi cítili něco hezkého.
Ale jedno platí vždy: Iluze může být útěcha, ale realita je léčba. A skutečný vztah začne teprve tehdy, až přestaneme držet někoho ve své hlavě a začneme žít s někým, kdo stojí přímo před námi.
Ondřej Vejsada
Prosadit se, nebo sedět v koutě? Aneb když Husákovo dítě vezme vážně radu pro panenky
Rada „sedávej v koutě, oni si tě najdou“ zní hezky, ale v reálném světě nefunguje. Proč Husákovy děti pochopily, že kdo se neozve, ten zmizí — a proč dnes čekání nefunguje už vůbec nikomu.
Ondřej Vejsada
Emoční lenost: proč se nám nechce cítit (a raději to celé obejdeme)
Emoční lenost není pohodlnost, ale tichá obrana před přetížením. Proč se nám nechce cítit, raději říkáme „jsem v pohodě“ a co se stane, když emoce dlouhodobě obcházíme.
Ondřej Vejsada
Proč ženy nemají rády ženský kolektiv (a muže z toho viníme jen někdy)
Proč tolik žen říká, že nesnáší ženský kolektiv? Nejde o ženy, ale o chybějící hranice. Text o paradoxech práce, potlačené maskulinitě a o tom, proč je jasnost často větší úleva než citlivost.
Ondřej Vejsada
Když si lidi pletou blízkost s kontrolou: proč láska není vlastníkem
Kdy se zájem mění v dohled? Když si pleteme blízkost s kontrolou, láska se nenápadně mění v monitoring. Proč otázky uklidňují strach jednoho, ale druhému berou kyslík i svobodu.
Ondřej Vejsada
Když si lidé pletou lásku s úlevou: proč se tolik vztahů rodí z vyčerpání, ne z touhy
Mnoho vztahů nevzniká z touhy, ale z únavy. Když si pleteme lásku s úlevou, hledáme klid místo skutečné blízkosti. Proč je „konečně si oddechnout“ něco jiného než „chci být s tebou“.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Oblečení neputuje za tříděním daleko, pomáhá v Hradci, říká Martin Hušek
Koncem října se na hradecké Gočárově třídě otevřel třetí dobročinný obchod. Je zaměřen na textil....
Z Varšavy do Prahy za vůněmi. Člověk může být sám sobě parfumérem, shodují se majitelé studia
Jakmile otevřete dveře, sympatický pár vás přivítá v ateliéru, který na první pohled působí jako...
Při požáru v rodinném domě ve Vraclavi se dnes večer zranil majitel objektu
Při požáru v rodinném domě ve Vraclavi na Orlickoústecku se dnes večer zranil majitel objektu....
5 biatlonistů mezi elitou, nové tváře v týmu. Biatlon v Le Grand Bornand finišuje
Poslední biatlonová zastávka v tomto roce je tady. Biatlonisté zamířili do francouzského Le Grand...
Prodej výrobního objektu, 106 m2, Nebanice
Nebanice, okres Cheb
3 500 000 Kč
- Počet článků 362
- Celková karma 9,18
- Průměrná čtenost 167x