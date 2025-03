Vždyť je to moje volba! A komu si vlastně stěžuju?

Přestaňme si stěžovat na svět a přiznejme si realitu: většinu věcí v životě jsme si vybrali sami. Partner, práce, přátelé – to všechno jsou naše rozhodnutí. A pokud nejsme spokojení? Tak změna začíná u nás.

Všimli jste si, přátelé iDNESoví (iVČEREJŠOVÍ), jak spousta lidí neustále někoho peskuje, jak by mělo co správně fungovat? Jak přesně vědí, jak by se měl chovat partner, šéf, kamarádi, řidiči na silnici a vlastně celý svět? A jakmile člověk jen naznačí, že by mohl mít trochu jiný pohled, hned je třídní nepřítel, macho, šovinista nebo jiný exot, kterého je třeba okamžitě zrušit?

A pak, po vší té zarputilé snaze „vysvětlit světu, jak to má dělat správně“, přijdou ty smutné povzdechy: „Ach, ten život je těžký... Ach, lidi jsou strašní... Ach, tohle se mi nemělo stát!“

No a kdo to tak nastavil, ha?

Svět je nespravedlivý! Fakt? A kdo vám co slíbil?

Ne, opravdu nemáme vliv na všechno. Rodiče jsme si nevybrali, genetickou výbavu taky ne, dokonce ani to, že nás ve školce učili zpívat „Skákal pes přes oves“ místo něčeho duchaplnějšího, třeba základů daňové optimalizace. Ale jinak?

Zkuste se podívat na svůj život trochu upřímněji:

Partner? Vybrali jste si ho sami. Neunesli vám ho ufoni a nepodstrčili vám ho do postele.

Kamarádi? No jo, taky vaše volba. A pokud jsou to samí křiváci, tak kdo si je vybral?

Práce? Smlouvu v zaměstnání jste snad taky podepisovali vy sami, nebo vám někdo přiložil pistoli k hlavě?

Tak proč si pořád někdo stěžuje? Proč si tolik lidí myslí, že je svět podrazil?

Špatná volba? Tak si nadávejte sami sobě!

Pokud jste nespokojení, zamyslete se – co je to za svět, který vás tak trápí? Svět, kde vás zrovna váš šéf nechápe, partner vás neocení a kamarádi vás zklamali? Je to svět, který jste si sami postavili. Svět vašich vlastních rozhodnutí. A pokud vám v něm není dobře, pak je dost možné, že jste se prostě špatně rozhodli.

A víte, co to znamená? Že nadávat můžete jen sami sobě.

Ale ono je to těžké, že? Protože přiznat si chybu bolí. Je mnohem snazší svalit vinu na někoho jiného. Na osud. Na „společnost“. Na „systém“.

Změna? Taky jen vaše volba.

A teď ta nejlepší zpráva: když jste si to všechno pokazili sami, znamená to taky, že to sami můžete změnit. Ale pozor! Není to o tom, že se svět teď začne chovat podle vašich nových představ – protože tím bychom se vrátili na začátek.

Změnit můžete jen sebe. To, jaké děláte volby. A hlavně: začít za ně brát odpovědnost. Přestat očekávat, že svět začne fungovat podle vás. Protože čím dřív si tohle uvědomíte, tím dřív přestanete fňukat. A začnete skutečně žít.