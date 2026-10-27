Vyrostli jsme ve světě, který už neexistuje. Proč se nám v tom novém pořád docela daří?
Když mi bylo patnáct, budoucnost měla jednu zvláštní vlastnost. Člověk si ji dokázal představit. Ne snad do posledního detailu, ale svět měl nějaké obrysy. Věděli jsme přibližně, jak bude vypadat dospělost, práce i běžný život. Alespoň jsme si to mysleli. Pak přišel rok 1989 a s ním svět, ve kterém se najednou dalo podnikat, cestovat a rozhodovat o věcech, které za nás dřív rozhodoval někdo jiný. Později přibyly počítače, internet a mobilní telefony. Dnes si můžeme během několika minut objednat zboží z druhého konce planety, ale někdy nedokážeme najít vlastní heslo, které jsme si před týdnem tak důmyslně vymysleli.
Generace X, tedy lidé narození přibližně v letech 1965 až 1980, vyrostla v jednom světě a dospělost prožila v jiném. Přesto jsme se nějak zabydleli i v tom současném. Pracujeme, podnikáme, vychováváme děti a učíme se zacházet s technologiemi, které občas vypadají, jako by jejich tvůrci zapomněli na existenci lidí. A někdy nám mladší kolegové poradí, jak se připojit na schůzku, kterou jsme sami svolali. Člověk zkrátka nemůže umět všechno. Ani když už má občanský průkaz, který pamatuje několik politických epoch.
Když se pravidla změní uprostřed hry
Naše generace se musela naučit poměrně nepříjemnou věc: to, co dnes platí za samozřejmost, nemusí být samozřejmostí navždy. Kdo začínal pracovat před rokem 1989, vstupoval do úplně jiného systému než dnešní absolvent. Změnily se možnosti, způsob vydělávání peněz i představa o tom, co znamená postarat se sám o sebe. Některým lidem to otevřelo dveře, jiným přidělalo vrásky. Většině nejspíš obojí.
Nikdo nám k tomu nedal podrobný návod. Něco jsme pochopili včas, něco pozdě a něco jsme nepochopili dodnes. Ostatně kdo tvrdí, že současnému světu rozumí úplně, měl by si zkusit vysvětlit podmínky aktualizace svého telefonu. Důležité je, že jsme si zvykli fungovat i bez jistoty, že máme všechno správně přečtené.
Výhoda člověka, který už jednou začínal od nuly
Možná právě v tom spočívá jedna z našich výhod. Víme, že se dá začít znovu, i když člověk nemá pocit, že na to byl připravený. Nemusíme se pokaždé nadchnout pro novou dobu. Nemusíme jí ani rozumět do posledního detailu. Stačí rozpoznat, co je skutečně důležité, co se vyplatí naučit a co je jen další módní vlna, která se tváří jako zásadní objev lidstva.
Samozřejmě, někdy jsme také protivní. Novým věcem nedůvěřujeme, porovnáváme je s tím, co známe, a občas pronášíme věty, za které bychom se před třiceti lety sami styděli. „Tohle dřív nebylo.“ Nebylo. A my jsme také nebyli tak staří, abychom to potřebovali zdůrazňovat. Jenže zkušenost má jednu nenápadnou výhodu. Člověk už několikrát zjistil, že první dojem nemusí být poslední pravda. Něco, co zpočátku vypadá jako katastrofa, se může stát běžnou součástí života. A něco, co všichni považují za převratnou novinku, může za pár let skončit v zapomnění.
Nemusíme být doma v každé době
Občas slýchám, že dnešní svět je pro starší generace příliš rychlý. Do určité míry je to pravda. Jenže možná nejde ani tak o rychlost jako o množství věcí, které se po nás chtějí. Neustále se máme něco učit, něco sledovat, něčemu rozumět a nejlépe u toho ještě působit, že nás to baví. Nemusíme. Je docela osvobozující připustit si, že člověk nemusí být doma v každé době. Může se v ní vyznat natolik, aby dokázal normálně žít, pracovat a komunikovat s ostatními. Nemusí znát každou aplikaci, rozumět každému trendu ani mít názor na každou novinku.
Koneckonců ani naše rodiče nemuseli rozumět všemu, co jsme v mládí považovali za převratné. Jen jsme tehdy měli dojem, že dospělí vědí méně než my. Dnes už víme, že to nebyla úplně přesná diagnóza. Jen jsme ještě netušili, kolik věcí člověk zvládne, aniž by jim doopravdy rozuměl. Možná jsme se tedy nenaučili žít v novém světě lépe než ostatní. Jen jsme si už několikrát ověřili, že není nutné mít všechno pod kontrolou, abychom v něm našli své místo. Vyrostli jsme ve světě, který už neexistuje. A možná právě proto víme, že ani ten dnešní nemusíme brát jako definitivní.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
Proč se někdy celý kolektiv přizpůsobuje jednomu problémovému člověku
Když se kvůli jednomu člověku začne řídit celá rodina nebo tým, kdo udržuje tenhle systém v chodu? O tom, jak se z ústupků stávají nepsaná pravidla — a proč změna začíná i u těch, kteří všechno „raději zařídí sami“.
Ondřej Vejsada
Máma mě vychovala. Teď jí objednávám doktory. A oba předstíráme, že se nic nezměnilo.
Když dospělé dítě začne objednávat mámu k lékaři, nejde jen o léky a termíny. Jak pomáhat, aniž z rodiče uděláme vlastní projekt — a proč je „Já vím!“ někdy tak důležité.
Ondřej Vejsada
Proč pořád děláme stejné chyby, i když přesně víme, co děláme špatně
Své slabiny umíme rozebrat do posledního detailu. Jenže pochopit, proč se chováme špatně, ještě neznamená, že se příště zachováme jinak. Někdy jsme jen lépe popsali místo, na kterém stojíme.
Ondřej Vejsada
Proč zůstáváme ve vztahu jen proto, abychom nemuseli přiznat, že jsme si vybrali špatně
Někdy ve vztahu nezůstáváme z lásky ani naděje, ale proto, že nechceme přiznat, že jsme se kdysi rozhodli špatně. Minulost však nemusíme dál splácet vlastním životem.
Ondřej Vejsada
Proč někdy ve vztahu neutíkáme před partnerem, ale před sebou
Někdy neutíkáme jen od partnera, který nám nevyhovuje. Utíkáme i před verzí sebe, kterou vedle něj poznáváme — a kterou bychom raději neviděli.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Povinné ručení i havarijní pojištění zdražují. Jaké trendy vládnou a jak ušetřit?
Moderní auta jsou nabitá elektronikou, senzory i drahými materiály. Při nehodách se tak díly...
Pro mě i Jiříkovské velká satisfakce, říká k trestu za německý odpad starostka
Německý soud ve Weidenu poslal minulý týden na čtyři a půl roku do vězení bývalého jednatele firmy...
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
Zlínský kraj pomáhá propojovat generace. Sběrný dvůr v Hluku se proměnil v park
Ve spolupráci V Hluku je místo bývalého sběrného dvora zelený park, kde se mohou setkávat lidé všech generací....
Prodej rekreačního objektu se zahradou, Vejprty
Alešova, Vejprty, okres Chomutov
2 790 000 Kč
- Počet článků 596
- Celková karma 9,32
- Průměrná čtenost 157x
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.