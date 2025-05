Vyhoření z volného času aneb umět si neodpočinout jako životní styl

Dovolená jako stres, odpočinek jako výkon a nuda jako selhání? V moderním světě umíme všechno — kromě skutečného klidu. A právě to nás paradoxně vyčerpává.

Kdysi platilo: kdo dře, je unavený.

Dnes platí: kdo si užívá, je vyčerpaný.

Moderní doba přinesla nevídanou svobodu volného času. Ale s ní i nevídaný tlak, jak správně odpočívat. A tak paradoxně dochází k jevu, který by naše babičky považovaly za diagnózu z říše pohádek: vyhoření z relaxace.

Dovolená jako projekt na přežití

Neexistuje větší stres než rozhodnout se, kde letos musíte být, abyste žili naplno:

– Sardinie? Už je pasé.

– Island? Ještě jakž takž.

– Road trip po Balkánu? To je teď „autentické“.

Jenže ouha – místo aby člověk odpočíval, řeší, jestli je jeho dovolená dostatečně instagramová (i když na Instagramu není, protože samozřejmě žije offline).

A tak si během týdenního volna stihnete:

Spálit nos. Pohádat se o plán výletu. Obvinit partnera z nedostatku nadšení. A vrátit se domů s pocitem, že příště radši do práce.

Relaxace jako KPI

Volný čas se proměnil ve výkonové měřítko. Jak intenzivně si odpočíváš? Kolik zážitků jsi nasbíral? Dokázal jsi „vypnout“ dostatečně rychle?

Naše dřívější „lenošení“ nahradilo něco mnohem sofistikovanějšího:

Produktivní odpočinek.

Ano, správný moderní člověk totiž:

Medituje podle aplikace. Dělá mindfulness na čas. Píše si do deníčku vděčnosti, co všechno dnes zvládl. A to všechno samozřejmě s lehkostí člověka, kterému na rameni sedí čtyři andílci se seznamem „tipů na kvalitní restování duše“.

Volný čas: nová forma úzkosti

Jestli existuje něco horšího než mít málo volného času, pak je to mít volného času dost – a nevědět, co s ním. Nuda je totiž dnes považována za osobní selhání.

Kdysi lidé leželi pod stromem a koukali do blba.

Dnes se tomu říká „praktikování mindfulness“ a prodává se na to workshop za pět tisíc.

Ale kdo si dnes dovolí jen tak být? Kdo si dovolí den bez produktivity, zážitků, self-care a inspirace?

Máme pocit, že každou volnou chvíli musíme něčím ospravedlnit.

Že jinak je náš život... prázdný.

A tak místo odpočinku běžíme maratonem relaxačních aktivit, jen abychom večer padli na postel a přemýšleli, co všechno jsme ještě nestihli „naplno zažít“.

Psychologická vsuvka: Umět nic

Z psychologického hlediska je největším luxusem dneška dovolit si nudu. Nicnedělání je prostor, kde se rodí kreativita, odpočinek i duševní regenerace. Ale protože máme pocit, že musíme pořád něco „dělat“, neumíme být sami se sebou. A možná, že to je celý problém.

Neumíme odpočívat, protože neumíme prostě být.

Ne výkon. Ne plán. Ne zážitek. Jen prosté, obyčejné bytí.

A co s tím?

Možná stačí přestat dělat z volného času další KPI tabulku. Možná je čas přiznat si, že někdy je nejlepší program prostě: žádný program. Možná bychom si měli připomenout, že nejsme startup, který musí pořád růst. Ani víkendový warrior, který má odpočinek jako challenge. Jsme lidi. A občas se prostě jen potřebujeme svalit na gauč a zírat do stropu.

Bez pocitu viny. Bez stresu, že to nestačí. Bez aplikace, která nám ukáže, kolik procent z nás už relaxuje správně.