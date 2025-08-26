Všichni jedineční a přitom na jedno brdo: proč dnešní individualita působí jako uniforma
Každý chce být dnes výjimečný. Někdo tetováním, jiný veganským jídelníčkem, další zase názorem, že „nejsem jako ostatní“. Jenže čím víc se snažíme odlišit, tím víc jsme si podobní. Na Instagramu se individuality prezentují v téměř identických outfitech, „originální“ životní filozofie kolují ve stejných citátech a rebelské postoje se kopírují tak urputně, až připomínají armádní cvičení.
Psychologie zná tenhle paradox dávno: potřeba odlišnosti patří k základním motivačním silám člověka. Jenže když se přehoupne do extrému, z individuality se stává uniforma. Touha být speciální totiž potřebuje publikum. A kde je publikum, tam se rychle formuje trend. Výsledek? Dav „výjimečných“ lidí, kteří vypadají a chovají se tak podobně, že by se dali zaměnit jako figuríny ve výloze.
Možná proto dnes tolik lidí bojuje s pocitem prázdnoty. Ne proto, že by nebyli „dost speciální“, ale protože se snaží být speciální v očích druhých místo v těch vlastních. Pravá jedinečnost není o tom, co máme vytetované na předloktí, ale jak dokážeme být sami se sebou – i když to zrovna není fotogenické.
Uniforma individuality má ale jednu výhodu: poskytuje iluzi jistoty. Když všichni kolem mě hledají „svobodu“ v józe, tetování nebo raw dortíku, dává mi to pocit, že jsem na správné cestě. Jenže opravdová svoboda začíná tam, kde přestanu hledat potvrzení v očích davu. Být jiný totiž neznamená být viditelně „jiný“. Znamená to být věrný tomu, co je ve mně, i kdyby to nebylo cool.
Takže možná největší revolucí dneška není další „odlišný“ styl, názor nebo duchovní praktika. Možná je to prostě schopnost být normální – a tím pádem opravdu sám sebou.
Ondřej Vejsada
