Vnitřní únava: když člověk není vyhořelý, jen už nechce vysvětlovat
Ne, nejsem vyhořelý. A ne, nejsem ani v depresi. Jen už se mi prostě nechce vysvětlovat. Nechce se mi obhajovat svoje rozhodnutí, svoje tempo, svoje ticho. Nechce se mi odpovídat na otázky, které nejsou míněné jako otázky, ale jako jemně maskované výtky. A už vůbec se mi nechce vysvětlovat věci lidem, kteří stejně neposlouchají – jen čekají, až přestanu mluvit, aby mohli říct to svoje.
Tohle není krize. Tohle je únava z dialogů, které nikam nevedou.
Únava, která není vidět
Vnitřní únava je zrádná. Nevypadá dramaticky. Člověk normálně funguje, chodí do práce, komunikuje, občas se i zasměje. Zvenku všechno vypadá v pořádku. Jen uvnitř se cosi stáhne.
Ne že bychom neměli co říct. My už jen nevidíme důvod to říkat.
Kolikrát totiž opakuješ totéž: vysvětluješ, proč něco cítíš, obhajuješ, že to cítíš jinak, a nakonec se stejně dozvíš, že „by ses na to měl dívat pozitivněji“. A tak si jednoho dne řekneš: Dobře. Tak já už to vysvětlovat nebudu.
Tiché stažení se ze světa
Tohle stažení není demonstrativní. Není to truc. Není to „já vám ukážu“. Je to tiché rozhodnutí: mluvit míň, vybírat si, s kým mluvit, a některé rozhovory vůbec nezačínat.
Člověk si začne hlídat energii. Ne proto, že by byl sobec, ale proto, že už ví, kolik ho stojí jedna „nevinná“ konverzace, po které je vyčerpaný víc než po fyzické práci. Najednou nemá chuť: vysvětlovat své hranice, obhajovat své pocity, ani se účastnit diskusí, kde je jasné, že nejde o porozumění, ale o vítězství.
Proč to často přichází ve středním věku
Mladší člověk ještě věří, že když bude mluvit dost jasně, svět ho pochopí. Ten starší už má zkušenost. Ví, že: někteří lidé nechtějí rozumět, jen reagovat, někteří poslouchají jen proto, aby mohli odporovat, a někteří se ptají jen proto, aby si potvrdili svůj názor. A tak místo dalšího vysvětlování volí klid. Ne proto, že by rezignoval na svět, ale protože přestal bojovat bitvy, které nemají vítěze.
Nejde o uzavřenost. Jde o selekci.
Tohle je důležité: vnitřní únava není o tom, že by se člověk uzavřel úplně. Je o tom, že si vybírá, komu a čemu se otevře. Najednou: mlčí víc než mluví, ale když už mluví, tak k věci, a když mlčí, není to prázdno – je to klid.
Je to zvláštní paradox: čím méně vysvětlujeme, tím víc jsme sami sebou.
Malý závěr bez velkých rad
Možná si tohle čteš a říkáš si, že jsi se taky nějak stáhl. Že už nemáš potřebu všechno komentovat, vysvětlovat, obhajovat. Pokud ano, možná nejsi vyhořelý. Možná jsi jen dospěl do fáze, kdy už nechceš mluvit zbytečně. A to není selhání. To je tichá forma moudrosti. Protože někdy je nejzdravější odpověď prostě mlčení. Ne z hořkosti. Ale z respektu – k sobě.
Ondřej Vejsada
