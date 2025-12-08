Vnitřní lenoch: geniální sabotér, nebo náš skrytý systém včasného varování?

Lenost není jen pohodlný sabotér, ale často i náš psychický alarm. Někdy nás brzdí z pohodlí, jindy z vyčerpání. Klíčové je poznat, kdy je lenost výmluva — a kdy výstraha.

Začíná to nevinně. Máš něco udělat. Něco důležitého. Něco, co už mělo být hotové včera. A najednou se v tobě ozve hlas. Nenápadný. Sametový. Takový ten, co ti šeptá:
„Počkej chvilku. Ještě si dej kávu.“
„Teď na to nemáš energii.“
„Zítra to půjde líp.“
„A vlastně… proč to vůbec děláš?“
A ty víš, že je zle. Vnitřní lenoch je vzhůru. Ano, ta malá pohodlná potvora uvnitř nás, kterou střídavě nenávidíme, omlouváme a občas se jí tajně obdivujeme. Protože má jednu fascinující vlastnost: často ví, že něco není v pořádku, ještě dřív než my.
Lenost jako sabotážní jednotka
Přiznejme si to. Někdy je lenost prostě lenost. Nejde v tom hledat filozofii, hluboké dětství, traumata, spirály, archetypy ani karmu.
Někdy je to jen:
„Nechce se mi.“
„Je to nepříjemné.“
„Je to moc práce.“
„A proč bych měl?“
Kdyby vnitřní lenoch mohl, žil by ideálně ve světě, kde se všechno vyřeší samo, zatímco on se rozplácne do tvaru lidské palačinky a sleduje svět koutkem oka… aby náhodou nepřišlo něco, co vyžaduje námahu. V takových chvílích je to opravdu pohodlná potvora, která vás stáhne ke gauči s takovou silou, že by na ni byl hrdý i Newton.
Ale pak je tu druhá lenost. Moudrá. Tichá. A děsivě přesná.
Paradox: někdy, když se ti nechce, není to lenost. Je to tělo, duše, psychika nebo všechno dohromady, co troubí na poplach.
Říkají ti:
„Tudy ne.“
„Tohle už dávno nemá smysl.“
„Jsi unavený.“
„Jsi mimo sebe.“
„Přestal ses poslouchat.“
A v takových momentech je lenoch vlastně genius. První, kdo zpozoruje, že jedeš proti zdi. První, kdo odmítne pracovat, když už jedeš jen na vůli, kávě a pocitu povinnosti. První, kdo řekne „stop“, když ty bys jel dál a dál, až by ses sesypal jak věž z špatně poskládaných krabic.
Vnitřní lenoch je totiž často náš včasný varovný systém. Burn-out alarm. Psychický airbag. Emoční detektor kouře.
Problém je, že ten alarm nemá jemné nastavení. On neřekne: „Hele, trochu zvolni.“ On řekne: „NE! NIC! NIKDY!“ A my si pak myslíme, že jsme líní… i když jsme ve skutečnosti vyčerpaní.
Jak poznat rozdíl mezi lenochem a lenochem
Ano, jsou dva. A ne, nejsou stejní.
1) Sabotér
Tenhle lenoch tě sabotuje vždy, když se má udělat něco nepříjemného, nového, nejistého nebo náročného. Je to lokální specialista na výmluvy:
„Nemáš náladu.“
„Nemáš čas.“
„Nemáš vybavení.“
„Nemáš talent.“
„Nemáš povinnost.“
Jeho cíl? Donutit tě dělat nic. Protože nic je pohodlné.
2) Varovný systém
Tenhle lenoch vypíná motor, když jsi skutečně vyčerpaný. A říká ti to způsobem, který se nedá ignorovat:
Jsi prázdný.
Jsi naštvaný na všechno.
Jsi bez jiskry.
Nedokážeš se dokopat ani do věcí, které jsi dřív miloval.
Děláš chyby, které bys normálně neudělal.
A tady nejde o pohodlí. Tady jde o přežití.
Problém dnešní doby? Obě lenosti házíme do jednoho pytle
Jsme naučení, že výkonnost = hodnota. A tak když tělo řekne „dost“, my slyšíme „selhal jsi“. A když varovný systém spustí alarm, my si to vysvětlíme jako lenost. A ještě se za ni potrestáme.
Dnes je populární samomrskání:
„Musím makat víc.“
„To je jen výmluva.“
„Nevzdávej se.“
„Zaber.“
A zatímco se hecujeme k vyšším výkonům, naše psychika se mezitím rozpadá jak stará guma u kola.
Psychoterapeutická pointa: Lenost je informace. Ne diagnóza.
Lenost není charakterová vada. Lenost je symptom. Je to signál. A signály se nemají trestat — mají se číst.
Když se nechce jen občas → je to sabotér.
Když se nechce chronicky → je to vyčerpání.
Když se nechce do ničeho → je to SOS.
A nejhorší, co můžeme udělat? Zavřít pusu té části sebe, která nás upozorňuje, že jedeme mimo trasu.
A teď ironie na závěr
Příště, až se ti nebude chtít, zkus si položit jednu jedinou otázku: „Jsem líný…nebo vyčerpaný?“ A pokud tě ta otázka vyčerpá, tak už máš odpověď.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 8.12.2025

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 351
  • Celková karma 8,97
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

