Vnitřní lenoch: geniální sabotér, nebo náš skrytý systém včasného varování?
Začíná to nevinně. Máš něco udělat. Něco důležitého. Něco, co už mělo být hotové včera. A najednou se v tobě ozve hlas. Nenápadný. Sametový. Takový ten, co ti šeptá:
„Počkej chvilku. Ještě si dej kávu.“
„Teď na to nemáš energii.“
„Zítra to půjde líp.“
„A vlastně… proč to vůbec děláš?“
A ty víš, že je zle. Vnitřní lenoch je vzhůru. Ano, ta malá pohodlná potvora uvnitř nás, kterou střídavě nenávidíme, omlouváme a občas se jí tajně obdivujeme. Protože má jednu fascinující vlastnost: často ví, že něco není v pořádku, ještě dřív než my.
Lenost jako sabotážní jednotka
Přiznejme si to. Někdy je lenost prostě lenost. Nejde v tom hledat filozofii, hluboké dětství, traumata, spirály, archetypy ani karmu.
Někdy je to jen:
„Nechce se mi.“
„Je to nepříjemné.“
„Je to moc práce.“
„A proč bych měl?“
Kdyby vnitřní lenoch mohl, žil by ideálně ve světě, kde se všechno vyřeší samo, zatímco on se rozplácne do tvaru lidské palačinky a sleduje svět koutkem oka… aby náhodou nepřišlo něco, co vyžaduje námahu. V takových chvílích je to opravdu pohodlná potvora, která vás stáhne ke gauči s takovou silou, že by na ni byl hrdý i Newton.
Ale pak je tu druhá lenost. Moudrá. Tichá. A děsivě přesná.
Paradox: někdy, když se ti nechce, není to lenost. Je to tělo, duše, psychika nebo všechno dohromady, co troubí na poplach.
Říkají ti:
„Tudy ne.“
„Tohle už dávno nemá smysl.“
„Jsi unavený.“
„Jsi mimo sebe.“
„Přestal ses poslouchat.“
A v takových momentech je lenoch vlastně genius. První, kdo zpozoruje, že jedeš proti zdi. První, kdo odmítne pracovat, když už jedeš jen na vůli, kávě a pocitu povinnosti. První, kdo řekne „stop“, když ty bys jel dál a dál, až by ses sesypal jak věž z špatně poskládaných krabic.
Vnitřní lenoch je totiž často náš včasný varovný systém. Burn-out alarm. Psychický airbag. Emoční detektor kouře.
Problém je, že ten alarm nemá jemné nastavení. On neřekne: „Hele, trochu zvolni.“ On řekne: „NE! NIC! NIKDY!“ A my si pak myslíme, že jsme líní… i když jsme ve skutečnosti vyčerpaní.
Jak poznat rozdíl mezi lenochem a lenochem
Ano, jsou dva. A ne, nejsou stejní.
1) Sabotér
Tenhle lenoch tě sabotuje vždy, když se má udělat něco nepříjemného, nového, nejistého nebo náročného. Je to lokální specialista na výmluvy:
„Nemáš náladu.“
„Nemáš čas.“
„Nemáš vybavení.“
„Nemáš talent.“
„Nemáš povinnost.“
Jeho cíl? Donutit tě dělat nic. Protože nic je pohodlné.
2) Varovný systém
Tenhle lenoch vypíná motor, když jsi skutečně vyčerpaný. A říká ti to způsobem, který se nedá ignorovat:
Jsi prázdný.
Jsi naštvaný na všechno.
Jsi bez jiskry.
Nedokážeš se dokopat ani do věcí, které jsi dřív miloval.
Děláš chyby, které bys normálně neudělal.
A tady nejde o pohodlí. Tady jde o přežití.
Problém dnešní doby? Obě lenosti házíme do jednoho pytle
Jsme naučení, že výkonnost = hodnota. A tak když tělo řekne „dost“, my slyšíme „selhal jsi“. A když varovný systém spustí alarm, my si to vysvětlíme jako lenost. A ještě se za ni potrestáme.
Dnes je populární samomrskání:
„Musím makat víc.“
„To je jen výmluva.“
„Nevzdávej se.“
„Zaber.“
A zatímco se hecujeme k vyšším výkonům, naše psychika se mezitím rozpadá jak stará guma u kola.
Psychoterapeutická pointa: Lenost je informace. Ne diagnóza.
Lenost není charakterová vada. Lenost je symptom. Je to signál. A signály se nemají trestat — mají se číst.
Když se nechce jen občas → je to sabotér.
Když se nechce chronicky → je to vyčerpání.
Když se nechce do ničeho → je to SOS.
A nejhorší, co můžeme udělat? Zavřít pusu té části sebe, která nás upozorňuje, že jedeme mimo trasu.
A teď ironie na závěr
Příště, až se ti nebude chtít, zkus si položit jednu jedinou otázku: „Jsem líný…nebo vyčerpaný?“ A pokud tě ta otázka vyčerpá, tak už máš odpověď.
Ondřej Vejsada
Proč lidé nechtějí slyšet pravdu, i když o ni prosí
Všichni chceme slyšet pravdu — ale jen tu, která neohrozí naše ego. Opravdová upřímnost bolí, a právě proto ji odmítáme nejvíc... až do chvíle, kdy nás dokáže posunout.
Ondřej Vejsada
Partnerské audity: Proč si dnes děláme kontrolu vztahu jako účetní závěrku
Dnešní vztahy připomínají účetní závěrky: měříme gesta, kontrolujeme emoce a hodnotíme výkon partnera. Jenže láska není excel — začíná žít až tam, kde přestaneme auditovat.
Ondřej Vejsada
Syndrom „jsem v pohodě“ aneb jak jsme se naučili hrát roli člověka, který nic neřeší
Naučili jsme se hrát roli člověka, který „je v pohodě“, i když uvnitř hoří půlka života. Syndrom falešného klidu nás nutí předstírat sílu — místo abychom řekli pravdu a konečně se ulevilo.
Ondřej Vejsada
Vnitřní kritik jako domácí tyran: proč jsme sami sobě největším nepřítelem
Nosíme v hlavě tyrana, který nás kritizuje víc než kdokoliv jiný. Vnitřní kritik z nás dělá vlastní nepřátele — dokud nepochopíme, že není pravda, jen starý strach v převleku.
Ondřej Vejsada
Proč neumíme skončit včas (a čekáme, až to praskne samo)
Držíme se vztahů, práce i zvyků, které už dávno skončily — jen čekáme, až to „praskne samo“. Strach z konce je silnější než pravda. Přitom včas odejít je jedna z největších forem dospělosti.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Hromadná nehoda v Bubenečském tunelu komplikuje provoz, srazilo se osm aut
Hromadná nehoda osmi osobních vozidel komplikuje v pondělí ráno provoz v pražském Bubenečském...
Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala člověka, sám se dostal ze sutin
V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahují v pondělí ráno hasiči v domě, jemuž se zřítila jedna...
V Bedřišce bourají dům, který bránili aktivisté. Arogance moci, reagují místní
Policisté brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům, který byl jako...
Legendární Krásná jizba ožije v Moravském zemském muzeu
V roce 2025 uplynulo 80 let od založení organizace s názvem Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). ...
- Počet článků 351
- Celková karma 8,97
- Průměrná čtenost 167x