Vnitřní kritik jako domácí tyran: proč jsme sami sobě největším nepřítelem
Občas mám pocit, že každý z nás žije ve zvláštním typu domácnosti. Máme kuchyň, obývák, koupelnu… A pak ještě jedno nehlášené spolubydlící monstrum: vnitřního kritika.
Tyrana, který se nikdy neodstěhuje. Nikdy neodejde na služební cestu. Nikdy si nevezme volno. A hlavně — nikdy neřekne nic hezkého. Je to takový osobní psychopat, kterého jsme si sami vychovali, pečlivě krmili — a teď nám terorizuje mozek jako diktátor malé banánové republiky.
Jak vypadá náš vnitřní kritik? Je to mistr ve formulacích typu:
„Tohle jsi zase zkazil.“
„Na to nemáš.“
„Kdo si myslíš, že jsi?“
„Jsi trapný.“
„Tohle bylo fakt hloupé.“
„Jsi neschopný.“
„Ostatní to dělají líp.“
A to nejlepší: čím hůř se cítíme, tím víc mu věříme.
Zatímco když ti něco podobného řekne kamarád nebo partner, máš chuť ho poslat k šípku, vnitřnímu kritikovi s klidem odpovíš: „Jo… máš pravdu.“
Naprosto geniální. Kdyby to nebylo tragikomické.
Vnitřní kritik není perfekcionista. Je to sabotér.
Ten rozdíl je zásadní. Perfekcionista chce věci zvládnout dobře. Vnitřní kritik nechce, abys to zvládl vůbec.
Perfekcionista říká: „Tohle by šlo udělat líp.“
Vnitřní kritik říká: „Nemá smysl se snažit. Jsi k ničemu.“
To první je ambice. To druhé je duševní šikana.
A mnoho lidí si to neuvědomuje, protože ten hlas zní… jak to říct… známě. Zní jako něco, co jsme už kdysi slyšeli. A přesně tam to začíná.
Odkud se bere? Z našeho dětství. Ale ne z toho, co si myslíme.
Vnitřní kritik nevzniká proto, že nás rodiče kritizovali. Vzniká proto, že jsme se jako děti chtěli přizpůsobit.
Dítě si neumí říct: „Rodič má špatnou náladu.“
Dítě si řekne: „Já jsem problém.“
A tahle jedna prastará věta se pak přepisuje do stovek dalších:
„Musím být hodnější.“
„Musím být lepší.“
„Musím se víc snažit.“
„Nesmím být přítěž.“
A z toho se časem stane hlas v hlavě, který už dávno nemá nic společného s realitou. Ale zato má ohromnou moc.
Proč mu věříme víc než lidem, kteří nás mají rádi?
Protože je náš. Protože v nás vznikl v době, kdy jsme byli nejzranitelnější. Protože zní jako „pravda“, kterou jsme kdysi potřebovali, abychom přežili v nějaké emocionální konfiguraci rodiny. Ale tahle pravda už není aktuální. Je to jako kdybys pořád žil podle pravidel školky. Jenže mozek je tvor nostalgický — jednou naučené vzorce drží jako klíště.
A tak když ti někdo řekne něco hezkého? Tvůj vnitřní kritik se ozve:
„Jen ti lichotí.“
„Nevidí, jaký opravdu jsi.“
„Kdyby tě znal, utekl by.“
A ty? Úplně klidně mu to zbaštíš.
Jak si „okopáváme vlastní kotníky“
Všimni si: vnitřní kritik je aktivní hlavně tehdy, když se nám něco daří.
Nový vztah? „Za chvíli tě prokoukne.“
Pochvala od šéfa? „To řekl jen ze slušnosti.“
Úspěch? „Nemysli si.“
Cokoli pěkného se ti stane, on to rozcupuje jako pitbul plyšového jednorožce.
A proč to dělá?
Protože ho zajímá jediné: aby ses náhodou necítil dobře. To by totiž zpochybnilo celé jeho „poslání“.
Vnitřní kritik je vlastně strach v převleku
A když to pochopíš, začne to dávat smysl. Není to tyran proto, že by byl zlý — je to tyran, protože se bojí.
Bojí se selhání.
Bojí se odmítnutí.
Bojí se, že když se uvolníš, něco se pokazí.
Tak tě drží u země. Což je sice nesnesitelné, ale pro něj je to bezpečné. Je to jako mít doma agresivního psa, který štěká na všechno, co jde kolem — ne protože tě chce trestat, ale protože chce „chránit“. Jenže ochrana, která tě psychicky zmrzačí, není ochrana. To je trauma.
Jak s ním zacházet? Neporazit. Přeškolit.
Vnitřního kritika se nedá umlčet silou vůle. To bys jen vytvořil dalšího kritika, který kritizuje původního kritika. To je jako když hasíš oheň benzínem.
Místo toho jde o toto:
1) Přistihnout ten hlas. Všimnout si: „Aha, tohle říká on — ne já.“
2) Zpochybnit jeho tón. „Je to pravda… nebo je to strach?“
3) Přeložit jeho poselství.
Z: „Jsi neschopný.“
Na: „Bojím se, že když to zkusíš, zraníš se.“
4) Dát mu nové místo. Ne tyran. Poradce. Ne rozhodčí. Pouhý komentátor. A hlavně — nenechat ho řídit tvůj život.
A závěr? Jednoduchý, ale zásadní:
Člověk nemůže být šťastný, dokud jeho největší nepřítel žije v jeho vlastní hlavě. A ten nepřítel má často podobu hlasu, který kdysi vznikl proto, aby nám pomohl — ale dnes nás jen brzdí. A tak možná není čas „bojovat se sebou“. Možná je čas přeprogramovat svého domácího tyrana — na někoho, kdo už nebude okopávat kotníky, ale bude ti říkat: „Zkus to. Jsem tu. Když spadneš, zvedneme se spolu.“ Protože tohle není psychopat. Tohle je vnitřní spojencem, který čeká, až ho k tomu konečně pustíš.
Ondřej Vejsada
Proč neumíme skončit včas (a čekáme, až to praskne samo)
Držíme se vztahů, práce i zvyků, které už dávno skončily — jen čekáme, až to „praskne samo“. Strach z konce je silnější než pravda. Přitom včas odejít je jedna z největších forem dospělosti.
Ondřej Vejsada
Tahle doba je přecitlivělá. Nebo jsme jen přecitlivělí my?
Žijeme ve společnosti, kde stačí jedno slovo a máme emoční výbuch. Humor se bojí humoru, dialog se mění v minové pole. Možná není přecitlivělá doba – jen my jsme křehčí, než si chceme přiznat.
Ondřej Vejsada
Proč lidé milují sladké lži aneb co mě naučily statistiky
Statistiky odhalily jednoduchou pravdu: lidé milují sladké lži, které je uklidní, a vyhýbají se obsahu, který je postaví před vlastní odpovědnost. Čísla rostou s útěchou, ne s pravdou — ale hodnotu určuje odvaha čtenáře.
Ondřej Vejsada
Syndrom hodného člověka: Jak nám slušnost ničí život
Hodní lidé nebývají odměněni — bývají zneužiti. Ne proto, že by byli příliš laskaví, ale protože zapomínají na sebe. „Syndrom hodného člověka“ není ctnost, ale strategie strachu, která z nás dělá ideální oběti.
Ondřej Vejsada
Proč dnes lidé utíkají z vlastního života (ale neví, kam vlastně běží)
Dnes všichni „nestíháme“, ale málokdo ví co. Utíkáme před prázdnotou, kterou nechceme slyšet, a raději běžíme bez směru. Možná nepotřebujeme víc času — jen odvahu se konečně potkat sami se sebou.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
Mýval v obchodě rozbil a rozházel lahve s alkoholem. Našli ho, jak opici vyspává na toaletě
Do prodejny s alkoholickými nápoji v americkém státu Virginie se minulý víkend vloupal mýval...
Konec dovozu plynu z Ruska do podzimu roku 2027, oznámila plán Rada EU
Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení...
Leoš Mareš nevysílá Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým
Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová...
Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost
Čína po více než 30 letech opět zavede daň z přidané hodnoty (DPH) na antikoncepční přípravky a...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 347
- Celková karma 9,00
- Průměrná čtenost 167x