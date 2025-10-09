Vnitřně se vylaď – no jo, ale jak?!

„Vnitřně se vylaď,“ říkají. Zní to moudře – dokud nezjistíte, že nejde o svíčku a mantru, ale o dřinu dirigenta, který musí sladit celý orchestr své duše, aby přestal hrát falešně.

Určitě jste tu větu už slyšeli: „Musíš se vnitřně vyladit.“ Zní to krásně. Spirituálně. Dokonce i moudře. Jenže když ji slyšíte podruhé, potřetí, po páté… začnete mít pocit, že jde o univerzální odpověď na úplně všechno. Něco jako „jez víc zeleniny“ nebo „měj pozitivní myšlení“.
Ale co to vlastně znamená – to slavné vnitřní ladění? A dá se to vůbec provést bez kurzu tibetských zpívajících mís a trojitého latté v bio kavárně?
Orchestr ve vlastní hlavě
Představte si orchestr. Na začátku zkoušky každý nástroj vydává zvuky, které by i kočky hnaly na stromy. Pak přijde chvíle, kdy se musí sladit. Protože housle mohou být dokonale naladěné samy o sobě, ale pokud hrají něco úplně jiného než klarinet, vznikne z toho kakofonie, která nedá smysl.
A přesně to se děje v nás. Jedna část duše by chtěla klid, druhá kariéru, třetí partnera, čtvrtá samotu. Dohromady je to festival protikladů. Vnitřní vylaďování tedy není o tom, že si zapálíme svíčku a budeme se tvářit zenově. Je to spíš dřina dirigenta, který musí donutit všechny své části hrát aspoň přibližně stejnou skladbu.
Dva kroky k ladění (bohužel neexistuje zkratka)
Naladit sebe – rozvinout vnitřní klid. Což neznamená být pořád v pohodě, ale umět zpracovat vlastní strachy, traumata a chaos, které jinak budou hrát falešně v každé situaci.
Sladit se s okolím – protože i kdybych byl dokonale naladěný, pořád jsem součástí orchestru života. Jinak hrozí, že si sice pískám krásně, ale uprostřed cizí opery.
Realita místo iluze
Jasně, dá se žít i bez vnitřního ladění. Jen to pak trochu připomíná poslech kapely, kde bubeník jede jazz, kytarista metal a zpěvák operu. Vydržet se to dá – ale moc si to neužijete. Možná právě v tom spočívá ono „tajemství“ rady, kterou slýcháme všude kolem. Vyladit se totiž neznamená stát se dokonalým, ale udělat ze sebe člověka, který dokáže slyšet nejen vlastní noty, ale i orchestr okolo. A reagovat na něj.
Jinými slovy: vnitřně se vylaď. Ale ne tak, že zavřeš oči před světem. Naopak – že je otevřeš.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 9.10.2025 7:05 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 304
  • Celková karma 10,15
  • Průměrná čtenost 172x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

