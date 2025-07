Vlakem k sobě. Nejlépe tím bez Wi‑Fi

Vlak bez Wi‑Fi jako vzácný luxus? Možná právě odpojení od sítě je ten nejkratší způsob, jak se znovu připojit – k sobě. Stačí jen koukat z okna a chvíli prostě být.

Stojím na nádraží. V ruce lístek do nějakého zapadlého kraje, kde to vypadá stejně jako před třiceti lety. A hlavně – kde ve vlaku nejede internet. Víte, co to dnes znamená? Luxus.

Dneska totiž člověk nemá klid ani na záchodě. I tam ho to nutí zkontrolovat, jestli mu náhodou někdo nepřál hezké ráno, neohodnotil jeho rohlík na snídani nebo neposlal nějaký zásadní meme. A tak jsem si řekl: dost. Pojedu vlakem, kde není signál. Kde se nedá surfovat, scrollovat, ani utéct z vlastní hlavy.

Když se chvíli nic neděje

Prvních pár minut se ještě snažím – kontroluju mobil, jako kdyby se tam snad zázrakem objevil Netflix offline. Neobjevil. Pak už jen tak koukám z okna. Pole. Strom. Kravka. Dědek s hráběma. Další pole. A najednou si uvědomím, že nemusím nic dělat. Že nikam neutíkám. Že se prostě jen vezu.

Co se začne dít v hlavě

Zvláštní věc – když chvíli nemáme čím krmit mozek, začne přemýšlet sám. Není to vždy příjemné. Vzpomene si na věci, které jsme zametli pod koberec. Připomene vztahy, které jsme nedořekli. A často se zeptá: „Tos jako vážně chtěl žít takhle dál?“

Ale taky si občas vzpomene, že život může být jednoduchý. Že není nutné pořád někomu něco dokazovat. Že máme nárok jen tak být.

Spolucestující realitou

Například ten pán naproti. Celou cestu si něco čmárá do sešitu. Vypadá spokojeně. Nevíme, jestli píše milostný dopis, nebo výpověď. Ale vypadá, že ho to baví. Nebo ta paní, co si jen tak kouká z okna a směje se. Netuším čemu. Možná něčemu, co ji napadlo. Taky možnost. A mě napadá – že přesně tohle jsme dřív dělali běžně. Jen tak si sednout. Koukat. Přemýšlet. A nechat věci plynout.

Malý pokus o svobodu

Neříkám, že se musíte hned odstěhovat na samotu u lesa nebo zahodit telefon z mostu. Ale zkusit si jednou týdně jet vlakem bez Wi‑Fi, bez sluchátek, bez vyrušování – může být malý pokus o návrat k sobě. A možná si právě tehdy uvědomíte, že nejvíc „on-line“ jste, když jste chvíli úplně „off“.