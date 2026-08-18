Víš vůbec, co hledáš?
Občas se lidí zeptám jednoduchou otázkou: „Co vlastně od života chceš?“ A překvapuje mě, jak často následuje dlouhé ticho. Přitom většina z nás by okamžitě dokázala vyjmenovat všechno, co nechce. Nechci být sám. Nechci špatnou práci. Nechci toxický vztah. Nechci stres. Jenže mezi tím, co nechceme, a tím, co skutečně hledáme, je obrovský rozdíl.
Představte si člověka, který přijde na nádraží.
Chce odjet. Jen neví kam. Prochází kolem odjezdových tabulí, dívá se na vlaky, porovnává ceny jízdenek, přemýšlí, který spoj bude nejlepší. Jenže všechny jeho úvahy mají jeden drobný problém. Nezná cíl. A bez něj je úplně jedno, který vlak si vybere.
Mám pocit, že podobně někdy žijeme.
Hledáme lepší práci. Lepší vztah. Lepší bydlení. Lepší život. Jenže když se zastavíme a zkusíme si slovo „lepší“ přeložit do konkrétní řeči, bývá překvapivě ticho. Co znamená lepší? Více peněz? Více klidu? Více svobody? Více času? Nebo jen méně pondělků?
Možná právě proto někteří lidé neustále něco mění.
Novou práci. Nové město. Nového partnera. Nové koníčky. Ne proto, že by všechno bylo špatně. Ale proto, že hledají pocit, který nikdy pořádně nepojmenovali. A něco se hledá velmi těžko, když nevíme, jak to vypadá.
Je zvláštní, že před koupí obyčejné pračky dokážeme týdny porovnávat parametry, číst recenze a přemýšlet, co od ní vlastně očekáváme. Ale u mnohem důležitějších věcí často spoléháme na mlhavou představu, že „ono to nějak přijde“. Nepřijde. Ne proto, že bychom neměli štěstí. Ale protože ani nevíme, co bychom vlastně měli poznat.
To neznamená, že bychom měli mít celý život naplánovaný do posledního detailu. Naopak. Život bývá nejkrásnější právě tam, kde nás překvapí. Jen je dobré vědět alespoň to, jakým směrem chceme jít. Protože rozdíl mezi hledáním a blouděním bývá někdy překvapivě malý.
Čím jsem starší, tím méně věřím větě: „Až to najdu, určitě to poznám.“ Ne vždy. Někdy totiž člověk hledanou věc potká, chvíli ji drží v rukou... a zase ji pustí. Ne proto, že by nebyla správná. Ale protože ji vůbec nepoznal.
Možná si proto stojí za to občas nepoložit otázku: „Jak toho dosáhnu?“ Ale mnohem nepříjemnější otázku: „Čeho vlastně chci dosáhnout?“ Protože možná největší překážkou na naší cestě nebývá nedostatek schopností ani příležitostí. Možná je jí skutečnost, že hledáme něco, co jsme si nikdy pořádně nedokázali pojmenovat.
Ondřej Vejsada
Možná nehledáme odpověď. Jen návod, který neexistuje.
Možná trávíme příliš mnoho času hledáním správných pravidel pro život. Jenže vztahy ani lidé nejsou podle univerzálního návodu. Někdy potřebujeme méně rad a víc odvahy zjistit, co funguje právě nám.
Ondřej Vejsada
Tohle je přece normální. Opravdu?
„Tohle je přece normální.“ Možná jedna z nejzrádnějších vět, které používáme. Často totiž nepopisuje svět. Jen naše vlastní zvyklosti, zkušenosti a představu o tom, jak by měli žít ostatní.
Ondřej Vejsada
Proč jsme někdy nejméně ohleduplní právě k těm, které máme nejraději?
Proč jsme k cizím lidem často zdvořilejší než k těm, které milujeme? Možná proto, že bezpečí někdy zaměníme za samozřejmost. A právě tam mohou vztahy začít nenápadně chátrat.
Ondřej Vejsada
Když bolí břicho, nejdu přece za elektrikářem. A když bolí duše?
Když bolí tělo, většinou víme, za kým jít. U psychiky je to složitější. Různé potíže ale potřebují různé druhy pomoci. Nejde o soutěž odborností, ale o člověka, kterému mají pomoci.
Ondřej Vejsada
Zbourat je snadné. Postavit něco, co vydrží, už tolik ne.
Zbořit bývá rychlé. Vybudovat něco, co vydrží, vyžaduje čas, trpělivost i pokoru. Možná právě proto svět nepotřebuje jen kritiky, ale hlavně lidi, kteří dokážou také něco vytvářet.
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