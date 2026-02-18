Víš něco, co já nevím?

Proč lidé s „jasným názorem“ často zvyšují hlas a shazují druhé? Když se sdílení změní v útok, nejde o poznání, ale o ego. Text o tom, proč jistota nepotřebuje ponižovat.

Výborně. Tak mi to řekni. Rád si to poslechnu. Se zájmem. Možná se něco naučím. Možná změníš můj názor. Možná mi pomůžeš vidět věci z úhlu, který mě zatím nenapadl.
Jen jedna drobnost: není nutné se kvůli tomu rozčilovat. A už vůbec není nutné ze mě dělat blbce.
Zvláštní paradox „vědění“
Všimli jste si, že čím víc se někdo tváří, že má jasno, tím častěji u toho zvyšuje hlas? Ironizuje. Shazuje. Povyšuje se.
Místo aby řekl: „Podívej, já to vidím takhle.“ Řekne spíš: „Jak tohle můžeš nechápat?“ A to je zvláštní. Protože člověk, který si je svým názorem opravdu jistý, nemá potřebu druhého ponižovat.
Když se místo sdílení zapne útok
Sdílení názoru je klidná věc. Útok je obranná reakce. Ve chvíli, kdy se debata změní v rozčilování, výsměch nebo shazování, většinou už nejde o téma. Jde o něco jiného: o strach, že můj názor neobstojí, o nejistotu, kterou nechci cítit, o potřebu udržet si převahu. Protože kdybych tě musel přesvědčit argumenty, mohl bych taky neuspět. A to je nepohodlné.
Ponižování jako signál
Ponižování druhého často nevypovídá nic o jeho inteligenci. Ale hodně vypovídá o tom, jak se cítí ten, kdo ponižuje. Je to zvláštní druh zkratu: „Když tě shodím, nemusím obhajovat sebe.“ Místo dialogu vznikne hierarchie. Místo výměny myšlenek soutěž. A soutěž už není o pravdě. Je o egu.
Nevědomost není hrozba
Nevědět něco není slabost. Slabost je bát se to přiznat. Každý z nás něco neví. A každý z nás ví něco, co druzí ještě neví. To by mohl být ideální základ pro rozhovor. Kdybychom z nevědomosti nedělali hanbu. Možná by stálo za to si připomenout jednoduchou věc: pokud někoho můžu něco naučit, měl bych z toho mít radost, ne vztek.
Když se hádáme, nejde o poznání
Rozčilování v debatě většinou není projevem síly názoru. Je to projev toho, že se něco uvnitř chvěje. Jako by pod hlasitostí bylo slyšet: „Prosím, neber mi to. Bez toho bych nevěděl, kým jsem.“ A tak se z názoru stane identita. A identita se brání.
Závěrem (lehce ironickým)
Pokud víš něco, co já nevím, řekni mi to. Nemusíš mě shazovat. Nemusíš se rozčilovat. Nemusíš dokazovat, že jsi větší. Stačí mluvit. A nechat prostor, že možná…se oba posuneme o kousek dál. Protože tam, kde začíná ponižování, většinou končí jistota. A kde končí jistota, začíná strach – jen převlečený za názor.

Autor: Ondřej Vejsada | středa 18.2.2026 7:04 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Když se ze zkušenosti stane překážka

Zkušenost má chránit a pomáhat se orientovat. Jenže někdy se z ní stane závora: minulost začne psát budoucnost a místo kompasu držíme v ruce důvod, proč už nic nezkoušet.

17.2.2026 v 7:00 | Karma: 6,22 | Přečteno: 100x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč nás dráždí lidé, kteří se opravdu změnili

Někteří lidé nás dráždí jen tím, že se skutečně změnili. Ne proto, co dělají, ale proto, co jejich proměna zrcadlí v nás – možnosti, odvahu a kroky, které jsme sami zatím neudělali.

16.2.2026 v 7:00 | Karma: 8,13 | Přečteno: 144x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když už víme, co by bylo správné – ale stejně to neděláme

Víme, co by bylo správné, zdravé a rozumné – a přesto to často neděláme. Problém není v nedostatku informací, ale v odvaze přejít od pochopení k jednání a unést nejistotu, kterou změna přináší.

15.2.2026 v 7:00 | Karma: 8,76 | Přečteno: 137x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč dnes lidé čtou spíš v obraně než se zájmem

Dnes často nečteme ze zvědavosti, ale v obraně. Místo „co mi to chce říct?“ zjišťujeme, zda to není útok na naši identitu. A tak se ze čtení stává boj, ne setkání.

13.2.2026 v 7:00 | Karma: 6,14 | Přečteno: 94x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Život je hra. A to stačí.

„Život je hra“ nezní lehkovážně, ale osvobozujícím způsobem. Nejde o výhru ani cíl, ale o to hrát svou vlastní hru vědomě – bez srovnávání, bez cizích pravidel a bez čekání na „až jednou“.

12.2.2026 v 7:00 | Karma: 8,89 | Přečteno: 68x | Ostatní
Další články autora

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 402
  • Celková karma 9,61
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

