Veřejný prostor jako zkouška charakteru. Kým jsme, když nás nikdo nezná?
Stačí vyjet z parkoviště před supermarketem a člověk získá poměrně slušnou představu o tom, jak funguje lidská civilizace. Včetně jejích slabin. Paní, která před pěti minutami trpělivě vybírala jogurty a pustila před sebe staršího pána, se najednou snaží nacpat své SUV do mezery, do které by se nevešla ani po chirurgickém zmenšení. Pán, který by doma nepřekročil mravence, protože by mu ho bylo líto, vám na silnici vysvětlí, že přednost zprava je zřejmě socialistický přežitek. A mladík, jenž by se při osobním setkání možná ani neodvážil požádat o zapůjčení propisky, vám za volantem předvede takovou gestikulaci, že by se za ni nemusel stydět ani dirigent Vídeňských filharmoniků. Člověk žasne. Kde se to v těch lidech bere? A pak se podívá do zpětného zrcátka.
Slušný člověk za zvláštních okolností
Většina z nás se považuje za slušné lidi. Máme své zásady, víme, co se patří, a při pohledu na někoho, kdo se chová jako neomalený hulvát, se v duchu zařadíme na opačnou stranu barikády. Jenže slušnost je zvláštní vlastnost. Dokud se nic neděje, máme jí zpravidla dostatek. Teprve když nám začne něco překážet, ukáže se, kolik jí skutečně máme. Zkuste si představit frontu u pokladny. Stojíte tam s několika položkami, před vámi člověk s plným vozíkem a za vámi někdo, kdo má očividně jedinou věc: výraz, kterým by dokázal urychlit i geologické procesy. Pak se otevře vedlejší pokladna. V tu chvíli se z poklidných občanů stávají účastníci neohlášeného atletického závodu. Vozíky se rozjíždějí, lokty nabývají strategického významu a lidé, kteří se dosud pohybovali rychlostí kontinentálního driftu, předvedou akceleraci hodnou závodního koně. Samozřejmě, nikdo nikoho nepředběhl. Jen si všichni náhodou všimli nové pokladny současně. A především: každý má důvod, proč právě on měl být první.
To je na lidském chování pozoruhodné. Když se zachováme nefér, většinou se sami sobě nejevíme jako nefér lidé. My přece jen řešíme konkrétní situaci. Máme naspěch, čekáme dlouho, potřebujeme odjet, někdo nás zdržuje. Naše vlastní okolnosti jsou vždycky dostatečně přesvědčivé. Cizí člověk před námi je naproti tomu jen překážka. O jeho okolnostech nevíme nic, a tak nás ani příliš nezajímají.
Anonymita jako drobná úleva od slušnosti
V běžném životě nás chování druhých i naše vlastní pověst do jisté míry hlídají. Když se zachováme neomaleně ke kolegovi, možná s ním budeme muset druhý den znovu sedět u jednoho stolu. Když podrazíme souseda, budeme ho potkávat na chodbě. A když se zachováme jako úplní pitomci před lidmi, na kterých nám záleží, může nám to nějakou dobu připomínat i jejich výraz.
Ve veřejném prostoru je to jiné. Člověk, kterému jsme právě zabrali místo, nás pravděpodobně už nikdy neuvidí. Paní, které jsme před nosem zavřeli dveře autobusu, nezná naše jméno. Řidič, na kterého jsme troubili, nebude zítra sedět u našeho rodinného stolu a vyprávět, jaký jsme byli hulvát. Zmizíme z jejich života dřív, než stačí vzniknout jakýkoli důsledek.
A tak se někdy chováme způsobem, který bychom si před známými nedovolili. Ne snad proto, že bychom se během cesty z domova do práce proměnili v jiné osobnosti. Spíš proto, že na chvíli zmizí něco, co nás obvykle drží na uzdě: vědomí, že naše jednání má nějakou společenskou cenu. Zajímavé je, že se přitom nemusíme rozhodnout udělat něco špatného. Stačí, když si dovolíme malou výjimku. Dneska mám opravdu naspěch. Tohle místo potřebuji víc než on. Ta paní se přece mohla pohnout rychleji. A ten člověk za mnou? Kdyby chtěl, mohl vyrazit dřív. Z jedné drobné výjimky se stane docela slušná osobní filozofie. A protože ji používáme především sami pro sebe, málokdy si všimneme, jak výhodná je.
Deset centimetrů, o které jde celý svět
Parkování je v tomto směru téměř dokonalá psychologická laboratoř. Představte si, že někdo stojí autem na čáře, zabírá část sousedního místa a vy se vedle něj snažíte zaparkovat. Možná se mu to nepovedlo. Možná je nešikovný. Možná je mu to jedno. To nevíme. Víme jen, že nám komplikuje život. A najednou máme chuť mu to nějak vrátit. Zaparkovat těsně vedle něj. Nechat mu za stěračem vzkaz. Nebo alespoň pronést několik poznámek, které by při jeho přítomnosti nejspíš zazněly výrazně tišeji.
Všimněte si, jak rychle se obyčejná nepříjemnost promění v otázku spravedlnosti. Už nejde jen o parkovací místo. Jde o princip. O to, že takhle se to přece nedělá. A když už se to tak děje, měl by dotyčný alespoň pocítit, že s ním nesouhlasíme. Člověk je zkrátka zvláštní tvor. Někdy je ochoten obětovat vlastní pohodlí, jen aby mohl potrestat někoho, kdo mu ho narušil.
Samozřejmě, existují situace, kdy je namístě ozvat se. Veřejný prostor není bezprávná džungle a bezohlednost nemusíme trpně snášet. Jenže je rozdíl mezi tím, když se snažíme napravit problém, a tím, když si z druhého člověka uděláme osobního nepřítele kvůli něčemu, co za hodinu ani nebudeme považovat za důležité. Někdy by stálo za to spočítat, kolik času a energie jsme ochotni investovat do vítězství nad člověkem, jehož jméno neznáme a jehož existenci za chvíli pustíme z hlavy. Možná bychom zjistili, že jsme kvůli deseti centimetrům parkovacího místa schopni přijít o půl hodiny života. A ještě odjet s přesvědčením, že jsme vyhráli.
Když se nikdo nedívá
Nechci z toho dělat obžalobu lidstva. Všichni máme své horší chvíle a každý někdy zareaguje podrážděněji, než by chtěl. Jeden špatně zaparkovaný automobil ani jedna nepříjemná hádka u pokladny o člověku mnoho nevypovídají. Zajímavější je, co se opakuje. Jak často jsme ochotni přizpůsobit pravidla vlastní potřebě a jak rychle zapomeneme, že ostatní lidé mají úplně stejný nárok na svůj čas, prostor a důstojnost jako my.
Možná právě proto je veřejný prostor tak výmluvný. Doma se pohybujeme mezi lidmi, kteří nás znají. V práci máme určitou roli, mezi přáteli pověst a v rodině historii, která se s námi táhne někdy až příliš dlouho. Veřejný prostor nám naproti tomu nabízí zvláštní druh svobody: můžeme tam být na chvíli úplně anonymní. A právě tehdy se ukazuje, co od nás mohou ostatní očekávat, když nemáme žádný zvláštní důvod snažit se vypadat dobře.
Představme si, že bychom se nemuseli bát pokuty, ostudy ani toho, že se o našem jednání někdo dozví. Kolik z našich každodenních ohledů by zůstalo? Pustili bychom druhého před sebe, i kdybychom tím nic nezískali? Dodrželi bychom pravidlo, které nikdo nekontroluje? Dokázali bychom se zachovat fér, přestože bychom mohli bez následků využít situace ve svůj prospěch? Nemusíme si na to odpovídat nahlas. Ostatně, nejpřesvědčivější odpověď obvykle neposkytujeme slovy. Poskytujeme ji tím, co uděláme, když se nám nikdo nedívá přes rameno.
A možná je to nakonec docela prosté. Charakter se nepozná jen podle toho, jak se chováme k lidem, na kterých nám záleží. Pozná se také podle toho, co jsme ochotni udělat pro někoho, kdo nám nemůže nic nabídnout, nic vrátit a jehož jméno se nikdy nedozvíme. Třeba jen tím, že ho pustíme před sebe u pokladny. A nebudeme si cestou domů vyprávět, jak jsme tím zachránili svět. Někdy totiž úplně stačí, když ho vlastní vinou zase o trochu nezhoršíme.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
Když se z rodičovství stane soutěž o nejlepšího člověka
Na dětském hřišti se dnes soutěží o bio sušenky, Montessori kroužky i správný čas u obrazovky. Jenže dítě nepotřebuje rodiče s medailí, ale takové, kteří vědí, že neřídí jeho celý život.
Ondřej Vejsada
Proč si někdy pleteme výčitky svědomí s důkazem, že jsme dobří lidé
Výčitky svědomí nás mohou upozornit, že jsme někomu ublížili. Jenže když se z vlastního trápení stane důkaz naší slušnosti, snadno zapomeneme na to podstatné: změnit své jednání.
Ondřej Vejsada
Hostem může být každý. Sousedem už jen někdo?
Ukrajinským uprchlíkům jsme otevřeli dveře. Ale znamená „jste vítáni“ i možnost zůstat? O sousedství, vděčnosti a budoucnosti, kterou druhým někdy nabízíme jen na zkoušku.
Ondřej Vejsada
Proč někdy pomáháme lidem tak dlouho, až jim začneme překážet
Pomáhat je krásné. Dokud druhý nezačne zvládat věci sám — a my nezjistíme, že jsme si na svou nepostradatelnost zvykli víc než na jeho samostatnost.
Ondřej Vejsada
Stále spokojená žena je mýtus. Proč muž nikdy nemá úplně hotovo
Muž přinese mamuta, žena připomene vodu. Nespokojenost může vztah posouvat, ale nikdo nemůže celý život skládat zkoušku, jejíž pravidla se mění po každé odpovědi.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Příprava opravy Svijanské arény v Liberci se komplikuje, rozhodne nové vedení
Příprava opravy zchátralé střechy zimního stadionu Svijanská aréna v městském Sport parku v Liberci...
Developer mění továrnu u hranic na industriální byty. Přidá patro, nechá komín
Desítky let pustla, teď z bývalé textilní továrny průmyslníka Johanna Hackla ve Vejprtech na...
Brod staví kluziště pod širým nebem. Po loňských zkušenostech už bude ledové
Milovníci bruslení budou mít letos opět možnost v Havlíčkově Brodě brázdit ledovou plochu pod širým...
Žáci střední školy v Děčíně vyrábějí vánoční výzdobu z přírodních materiálů
Žáci Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse v Děčíně připravují vánoční a adventní...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 607
- Celková karma 9,29
- Průměrná čtenost 158x
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.