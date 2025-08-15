Unavení i bez práce? Vítejte v době mentální obezity

Neunavuje nás jen práce, ale nekonečné zpracovávání života v hlavě. Mentální obezita je tichý zabiják, který neléčí výkon, ale umění prostě být.

Přijde večer. Konečně klid. Nic po vás nechce šéf, děti ani život sám. Jenže místo vděčného usebrání nastává... podivné prázdno. Hlava unavená. Myšlenky rozmazané. A vy nevíte, jestli chcete spát, brečet, nebo zkrátka jen někam zmizet. Kamkoliv. Třeba do skříně mezi kabáty.
Ale když si sáhnete do svědomí – co jste vlastně celý den dělali? Přesouvali složky, komunikovali, vyřizovali, plánovali, přemýšleli. Zvenčí nic dramatického. A přesto: uvnitř přeplněno až po okraj. Vítejte v době, kdy se z duševní námahy stal tichý zabiják.
Kdysi se lidé unavovali tělem. Třeli dříví, tahali pytle, došli pěšky dvanáct kilometrů tam a dvanáct zpět. Dnes si vše objednáme, přivezou, přinesou, vyřeší. Ale hlava – ta maká na plné obrátky. Pořád. Jako ten typ manažera, co neví, kdy má dost. Myšlenka střídá myšlenku, rozhodnutí rozhodnutí, odhad odhadem. A výsledek? Mentální obezita. Hlava jako přecpaný harddisk, co sice ještě vrčí, ale už se neotevře ani poznámka k nákupnímu lístku.
Nejhorší na tom je, že to není vidět. Zlomenou nohu vám každý omluví. Ale přetíženou mysl? Tu si prý „jen namlouváte“. A tak si dáváme vinu – že nejsme dost výkonnější, pružnější, vděčnější, že toho nezvládáme víc. A vůbec si nevšimneme, že většinu energie nám nesebral život, ale proces jeho zpracování. Že nás neunavila práce, ale přemýšlení o tom, jak ji stihnout. Ne rozhovor, ale deset variant, jak mohl dopadnout. Ne realita, ale představa, co všechno ještě bychom měli, mohli, nesměli.
A víte co je vrchol? Když se i „relaxace“ stane výkonem. Medituj správně. Dýchej vědomě. Hledej vnitřní dítě, ale ne moc často, ať se nerozmazlí. A hlavně – buď v klidu, jinak se ve stresu stresuješ tím, že se stresuješ. Možná už jsme zapomněli, že největší úleva nemusí být v akci, ale v absenci nutnosti všechno pochopit, zpracovat, uchopit.
Někdy totiž stačí jen... být. Neučesaní, nesrovnaní, bez výsledků a směrnic. Odpovědi přijdou samy – až se v té přeplněné hlavě uvolní místo.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 15.8.2025 7:02

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 260
  • Celková karma 10,77
  • Průměrná čtenost 180x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

