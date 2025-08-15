Unavení i bez práce? Vítejte v době mentální obezity
Přijde večer. Konečně klid. Nic po vás nechce šéf, děti ani život sám. Jenže místo vděčného usebrání nastává... podivné prázdno. Hlava unavená. Myšlenky rozmazané. A vy nevíte, jestli chcete spát, brečet, nebo zkrátka jen někam zmizet. Kamkoliv. Třeba do skříně mezi kabáty.
Ale když si sáhnete do svědomí – co jste vlastně celý den dělali? Přesouvali složky, komunikovali, vyřizovali, plánovali, přemýšleli. Zvenčí nic dramatického. A přesto: uvnitř přeplněno až po okraj. Vítejte v době, kdy se z duševní námahy stal tichý zabiják.
Kdysi se lidé unavovali tělem. Třeli dříví, tahali pytle, došli pěšky dvanáct kilometrů tam a dvanáct zpět. Dnes si vše objednáme, přivezou, přinesou, vyřeší. Ale hlava – ta maká na plné obrátky. Pořád. Jako ten typ manažera, co neví, kdy má dost. Myšlenka střídá myšlenku, rozhodnutí rozhodnutí, odhad odhadem. A výsledek? Mentální obezita. Hlava jako přecpaný harddisk, co sice ještě vrčí, ale už se neotevře ani poznámka k nákupnímu lístku.
Nejhorší na tom je, že to není vidět. Zlomenou nohu vám každý omluví. Ale přetíženou mysl? Tu si prý „jen namlouváte“. A tak si dáváme vinu – že nejsme dost výkonnější, pružnější, vděčnější, že toho nezvládáme víc. A vůbec si nevšimneme, že většinu energie nám nesebral život, ale proces jeho zpracování. Že nás neunavila práce, ale přemýšlení o tom, jak ji stihnout. Ne rozhovor, ale deset variant, jak mohl dopadnout. Ne realita, ale představa, co všechno ještě bychom měli, mohli, nesměli.
A víte co je vrchol? Když se i „relaxace“ stane výkonem. Medituj správně. Dýchej vědomě. Hledej vnitřní dítě, ale ne moc často, ať se nerozmazlí. A hlavně – buď v klidu, jinak se ve stresu stresuješ tím, že se stresuješ. Možná už jsme zapomněli, že největší úleva nemusí být v akci, ale v absenci nutnosti všechno pochopit, zpracovat, uchopit.
Někdy totiž stačí jen... být. Neučesaní, nesrovnaní, bez výsledků a směrnic. Odpovědi přijdou samy – až se v té přeplněné hlavě uvolní místo.
Ondřej Vejsada
Nezadaní a (ne)chtění: Proč je dnes single život volbou, ale i diagnózou
Být single dnes není stigma, ale často luxusní alibi. Ne vždy jde o svobodu – někdy je to strach z obyčejnosti, zranění nebo pohodlí v samotě.
Ondřej Vejsada
Když vám zmizí 25 let života anebo jen účet na Instagramu?
Stačilo pár kliknutí algoritmu a zmizelo 25 let fotek, práce i vzpomínek. Digitální život je křehký, ten skutečný začíná až mimo hesla, notifikace a lajky.
Ondřej Vejsada
Na věku (ne)záleží aneb proč třicítka bolí víc než padesátka
Třicítka bolí víc než padesátka – není to věkem, ale očekáváními, která jsme si nestihli splnit. Panika z let je luxus, ale i šance podívat se na sebe s laskavostí.
Ondřej Vejsada
Kam se poděli muži? A proč už se jim vlastně ani nechce vracet
Mužství se změnilo v podezřelý zločin a muži se stáhli – do dílen, ticha i lesa. Ne proto, že by neměli co říct, ale protože už příliš často slyšeli, co všechno dělají špatně.
Ondřej Vejsada
Neka, neka, neka! aneb Když ženy vidí vztahy tam, kde muži jen lidi
Ženy vidí v každé skupině lidí síť vztahů, muži jen lidi. Ona čte chemii pohledů, on řeší, kdo má psa. Nedorozumění pak nejsou zlomyslnost, ale jiná mapa světa.
|Další články autora
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala...
Policie v Německu vyšetřuje ženu, která rušila dronem čápy. Sletěl jí do hnízda
Žena v Německu nedaleko města Lüneburg úmyslně navedla dron k hnízdu chráněných čápů. Zařízení jí...
Muž v Beskydech se těžce zranil při pádu z koloběžky. Lékaře k němu spustili z vrtulníku
Muž utrpěl těžká poranění hlavy poté, co ve čtvrtek odpoledne spadl na Knížecí cestě z beskydských...
Národní garda ve Washingtonu už zadržela 45 lidí. Má bojovat s kriminalitou
Příslušníci Národní gardy, které před několika dny vyslal americký prezident Donald Trump do...
Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší
Vysíláme Bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář v pořadu Rozstřel nastínil, co se dá očekávat od...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 260
- Celková karma 10,77
- Průměrná čtenost 180x