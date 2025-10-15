Toužíme po pravdě, ale platíme si iluze
Řekneme: „Chci slyšet pravdu.“ A pak si zaplatíme horoskop, protože hvězdy nám ji prý prozradí levněji než vlastní odvaha. Najmeme si motivačního řečníka, který nás na dvě hodiny přesvědčí, že jsme výjimeční, i když sami moc dobře tušíme, že většinu času jsme spíš obyčejní a unavení. A když nás doženou vlastní pochybnosti, koupíme si drahý koučinkový balíček, aby nám někdo na hodinu týdně zopakoval, že „to máme v sobě“ – jen si na to zatím nevzpomínáme.
Platíme si iluze, protože pravda je zdarma – a právě to je problém. Co je zdarma, to si nevážíme. Navíc pravda není zabalená do lesklé prezentace a nemá k ní pracovní sešit s barevnými grafy. Pravda většinou vypadá jako nepříjemné ráno, kdy se nám nechce vstát, protože jsme včera zase odložili to, co jsme už půl roku slibovali sobě i druhým. Nebo jako chladné ticho mezi dvěma lidmi, kteří si kdysi říkali, že spolu chtějí zestárnout – a dnes spolu tráví večery hlavně proto, že se nikomu nechce začínat znovu.
Toužíme po pravdě, ale ve skutečnosti chceme spíš pocit pravdy. Chceme slyšet věty, které zní hluboce, ale nezavazují. Příběhy, které připomínají zrcadlo – ale takové, ve kterém jsme vždy trochu hubenější, úspěšnější a moudřejší než ve skutečnosti.
A tak vznikl obrovský průmysl „pravd na míru“. Duchovní guruové, kteří si účtují podle délky vašeho zoufalství. Motivační kouči, kteří vám pomůžou „najít smysl života“, ale vždycky tak, aby to neohrozilo vaše pohodlné zaměstnání. Astrologové, kteří ve hvězdách najdou přesně to, co potřebujete slyšet: že za vaše problémy nemůžete vy, ale Saturn v opozici.
Jenže iluze mají jednu potíž – je potřeba je neustále doplňovat. Protože realita je neúnavná. Klepe na dveře každým ránem, každým účtem, každým rozhovorem, ve kterém někdo vysloví větu, kterou jsme se báli slyšet. A tak platíme znovu a znovu, dokud nám nedojdou peníze, nebo trpělivost.
Možná proto je největší luxus dnešní doby něco úplně jiného než drahý seminář nebo koučink: obyčejné zrcadlo a odvaha se do něj podívat. Bez filtru, bez zvukového doprovodu a bez účtenky.
Ondřej Vejsada
Když říkáme „už je mi to jedno“, myslíme „bolí to pořád“
Když říkáme „už je mi to jedno“, obvykle tím myslíme „pořád to bolí“. Jen jsme už unavení z bolesti, a tak ji schováme pod cynismus – aby nikdo neviděl, jak moc nám na tom záleželo.
Ondřej Vejsada
Nejsilnější pouta jsou ta neviditelná
Nejpevnější pouta nemají řetězy ani podpisy. Jsou to tiché dohody, které nikdy nepadly, a přesto nás svazují víc než jakákoli smlouva. Stačí je jen konečně vyslovit nahlas.
Ondřej Vejsada
Vnitřně se vylaď – no jo, ale jak?!
„Vnitřně se vylaď,“ říkají. Zní to moudře – dokud nezjistíte, že nejde o svíčku a mantru, ale o dřinu dirigenta, který musí sladit celý orchestr své duše, aby přestal hrát falešně.
Ondřej Vejsada
Víc než pravdy se bojíme změny
Pravdy se nebojíme – bojíme se toho, co by po ní mohlo přijít. Nezraňuje nás poznání, ale nutnost změny, kterou s sebou nese. Proto raději žijeme v klidu, i když víme, že hoří.
Ondřej Vejsada
Když pole přemohlo les: Jak jsme vyměnili hojnost za nedostatek
Kdysi jsme žili v hojnosti lesa, dnes v úzkosti polí. Vyměnili jsme důvěru v přirozenost světa za strach z nedostatku – a místo bobulí sbíráme hypotéky, účty a stres.
