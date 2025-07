„Tohle je mi nepříjemné!“ aneb jak z útoku udělat obranu

„Tohle je mi nepříjemné“ může znít jako zdravé nastavení hranic. Ale co když je to jen skrytý útok? O tenké linii mezi obranou a manipulací – a jak ji poznat.

Znáte ten tón hlasu? „Promiň, ale tohle je mi nepříjemné.“ Zní to civilně, kultivovaně, skoro až terapeuticky. Ale pozor – záleží na kontextu. Protože to, co někdy vypadá jako sebevědomá obrana osobních hranic, může být ve skutečnosti neviditelný bič, kterým právě výchovně šviháte po druhém.

A tomu se říká manipulace v bílých rukavičkách.

Obrana, nebo útok?

Na první pohled je to jasné. Obrana je, když se bráním. Útok, když zaútočím. Jenže ono to tak úplně nefunguje. Protože v dnešní době už málokdo křičí, vzteká se nebo bouchá pěstí do stolu. To by bylo moc průhledné. Místo toho se používá elegantní zbraň: vlastní prožitek. A s ním přichází zázračná věta:

„Tohle mi nedělej, je mi to nepříjemné.“

Super, že? Nastavuji hranice, neobviňuji, mluvím o sobě. Jenže co když mi není nepříjemné to, co mi někdo dělá, ale prostě jen jeho existence? Co když mi není příjemné, že se někdo směje jinak než já? Dýchá jinak? Věří jinak? Nosí jiné boty? A já mu to řeknu? Tak to už není obrana. To je kontrola. A když ji zabalím do „mě je to nepříjemné“, tak ji navíc ještě moralizuju.

Manipulace v novém kabátku

Klasická manipulace byla kdysi jednoduchá:

– „Když mě opustíš, zabiju se.“

– „To kvůli tobě jsem nešťastný.“

– „Jak můžeš být tak necitlivá?!“

Dneska už jsme dál. Už nejsme citově vydírající hysterici. Dneska jsme uvědomělí. Sebereflektovaní. A tak řekneme:

„Tohle mi nevyhovuje.“

„Já se u toho necítím dobře.“

„Není mi v tom komfortně.“

Jenže pokud tím komentuju toho druhého, nikoli to, co mě dělá, ale prostě to, jaký je, pak ho tím nebráním – napadám. Ale v rukavičkách. V tichosti. S pokrokovým jazykem.

Když „nepříjemno“ neznamená pravdu

Všimli jste si, že „je mi to nepříjemné“ začíná být argument na všechno? Jako kdyby každé nepříjemno bylo automaticky špatné. Jenže ono není.

– Nepříjemné může být slyšet pravdu.

– Nepříjemné může být přiznat si omyl.

– Nepříjemné může být i to, že někdo prostě žije jinak.

A přesto to neznamená, že by měl on něco měnit. Problém je totiž jinde: začínáme zaměňovat svoje prožívání s objektivní realitou. A pokud se cítíme nepříjemně, hned máme tendenci označit druhého za viníka. Ale takhle to nefunguje. I vlastní pocity mohou být zavádějící. A jejich projevem nemusí být obrana, ale čistý útok.

Jak to poznat? Stačí jednoduchá otázka: Týká se to mě – nebo jeho?

– Pokud mi někdo něco dělá – lže, křičí, útočí – a já se ozvu, je to obrana.

– Pokud mi jen vadí, že existuje tak, jak existuje, a já to komentuju, je to útok.

Říct „nelíbí se mi, že se směješ tak nahlas“ není obrana. To je estetický soud.

Říct „to, co jsi teď udělal, mě bolí“ může být obojí – záleží, co vlastně popisuji.

A právě tady začíná manipulace. Tam, kde převlékám soud za osobní prožitek. Kde svůj odpor označím za pravdu. Kde svůj nepříjemný pocit beru jako univerzální platidlo.

Jak prosté, milý Wattsone

Všechno to vypadá jako drobnosti. Jemnosti. Nuance. Ale právě v těch nuancích se dnes manipuluje nejčastěji. Ne výkřikem, ale náznakem. Ne silou, ale morálním tlakem.

A co s tím? Zkusit začít u sebe.

Ptát se:

– Je mi to vážně nepříjemné, protože se mě to dotýká?

– Nebo mi jen vadí, že někdo žije jinak než bych si přál?

A pokud mi to někdo řekne, můžu s klidem odpovědět: „Rozumím, že je ti to nepříjemné. Ale není to můj problém.“

Protože hranice nejsou o tom, že druhým zakazuji být sami sebou. Jsou o tom, že já se rozhodnu, co chci nebo nechci snášet.

A v tom je sakra rozdíl.