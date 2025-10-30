To se neříká! aneb jak jsme z pravdy udělali sprosté slovo
„To se neříká!“
Kolikrát jste to slyšeli jako děti? A kolikrát jste to už sami řekli dál – svým dětem, partnerům, kolegům? Věta, která na první pohled chrání „slušnost“, má často jiný úkol: chránit naši pohodlnou lež.
🧒 Dítě a pravda
Děti mají zvláštní dar – říkají, co vidí. A říkají to nahlas.
„Teta má velký zadek!“
„Táta smrdí pivem!“
„Proč má ten pán tak divný nos?“
V tu chvíli se v nás dospělých rozblikají všechny kontrolky, nastane panika a automaticky spustíme výchovný alarm:
„To se neříká!“ Naoko je to lekce z taktu. Ve skutečnosti ale dítě právě narazilo na náš vlastní strach z pravdy.
🧠 Dospělá výchova k pokrytectví
Učíme děti, že není důležité co cítí, ale jak to vypadá. Neříkej, že se ti něco nelíbí – buď slušný. Neplač – buď silný. Neříkej pravdu, když by mohla někoho zranit – radši se usměj.
A tak se z přirozené upřímnosti stane první oběť společenské výchovy. Dítě pochopí, že svět nechce slyšet, co si myslí. Chce slyšet to, co zní hezky.
Výsledek?
Dospělí, kteří místo rozhovoru vedou tiskovou konferenci. Lidé, kteří říkají: „Všechno v pořádku,“ i když se jim právě hroutí duše. Partneři, kteří se tváří, že je všechno v pohodě, protože „to se neříká“.
🎭 Pravda jako společenské faux pas
Zkuste někdy říct pravdu. Jen tak. Upřímně.
„To mě zranilo.“
„Takhle se cítím.“
„Tohle nechci.“
Co se stane?
Okolí znejistí. Změní téma. Nebo vás začne moralizovat:
„Musíš se na to dívat pozitivně!“
„Nemysli na to.“
„Přece to tak nemůžeš říct nahlas!“
A my zase sklopíme oči, s úsměvem přitakáme – a naše pravda se tiše vrátí tam, odkud přišla: dovnitř.
🪞 Pravda není neslušná
Problém je, že jsme si spletli takt s potlačením. Říkat pravdu neznamená být hrubý. Znamená být opravdový. Takt je o formě. Pokrytectví o obsahu. A spousta lidí si celý život plete jedno s druhým.
Slova „to se neříká“ nejsou jen pokynem k mlčení. Jsou to základy emocionální autocenzury. A kdo dlouho mlčí o tom, co cítí, ten jednoho dne zapomene, co vlastně cítil.
💬 Kdy se z upřímnosti stane nebezpečí
Není divu, že pak máme strach mluvit. Ne proto, že bychom byli zlí, ale protože jsme se naučili, že pravda má následky. Že kdo ji řekne, bývá potrestán – výsměchem, odmítnutím, tichým odsudkem.
A tak si raději necháváme všechno pro sebe. Jenže mlčení nemizí. Mlčení bobtná. Vyrůstá v těle jako tlak, který jednou praskne. A my pak říkáme: „Nevím, proč jsem tak vybuchl.“ Vím. Protože jsi dvacet let poslouchal, že to se neříká.
🌱 Možná by se to říkat mělo
Možná bychom měli znovu učit děti – i sebe – že pravda není sprosté slovo. Že nejde o to být drzí, ale být pravdiví. Že se dá říct všechno, když se to řekne s respektem. A že svět, kde se pravda nesmí říkat, se časem stává světem, kde se už ani nepozná.
Shrnutí:
„To se neříká!“ bývá často maskovaný strach dospělých, ne lekce slušnosti pro děti. A možná je nejvyšší čas začít znovu mluvit – ne proto, abychom někoho ranili, ale abychom konečně přestali klamat sami sebe.
Ondřej Vejsada
Nejsme unavení z práce, ale z předstírání aneb únava z výkonu, který nikdo neocení
Nejvíc nás nevyčerpává práce, ale to, že ji musíme hrát. Únava nevzniká z úkolů, ale z přetvářky – z každodenního divadla, ve kterém vypadáme „v pohodě“, i když dávno nejsme.
Ondřej Vejsada
Lidé se nemění – jen lépe maskují aneb jak se z osobního růstu stalo herectví
Většina „osobního růstu“ je jen lepší herectví. Neučíme se být jiní, jen kultivovaněji maskujeme to, jací jsme byli vždy. Skutečná změna začíná, když přestaneme hrát.
Ondřej Vejsada
Dopisy duše, nebo obyčejný úklid mozku?
Sny nejsou věštby ani nesmysly mozku. Jsou noční inventurou našich emocí – dopisy duše, které čteme jen tehdy, když konečně ztichne rozum.
Ondřej Vejsada
Když se svlékne svoboda aneb o hranicích našich „ismů“
Svoboda nekončí tam, kde začíná názor druhého – ale tam, kde mu začneme poroučet, jak má žít. Každý máme svůj „ismus“, ale opravdová tolerance znamená, že ho nikomu nevnucujeme.
Ondřej Vejsada
Co můžu udělat já – a proč na ostatní čekáme zbytečně
Místo čekání na zázraky stačí někdy jediný krok. Svět se nezmění proto, že „by měli oni“, ale proto, že se zeptáme: „Co můžu udělat já?
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, tvoří se dlouhé kolony
Dálnici D5 u Blatnice na Plzeňsku zablokovala ve čtvrtek ráno na 98. kilometru ve směru na Rozvadov...
Před soudem stanou Ukrajinci a Slovák. Viní je ze rvačky, která skončila smrtí
Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začne projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v...
Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří
Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského...
Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching jednali v noci na čtvrtek v...
- Počet článků 318
- Celková karma 9,74
- Průměrná čtenost 169x