Tlak na „dobré muže“: když se chlap bojí udělat krok, aby někoho nenaštval
Moderní muž je zvláštní tvor. Nikdy v historii neměl tolik svobody – a zároveň tolik strachu, že udělá něco špatně. Protože dnes se po něm chce, aby byl hlavně dobrý. A to je, paradoxně, mnohem složitější, než být silný.
Buď citlivý. Ale ne přecitlivělý.
Říká se mužům: „Mluv o pocitech.“ „Buď otevřený.“ „Sdílej.“
Tak to udělají. A vzápětí slyší: „Ty to moc řešíš.“ „Neber si to tak osobně.“ „Proč jsi tak vztahovačný?“
Chlap se tedy naučí mluvit…ale jen tak napůl. Protože nikdy neví, kdy už je to moc. A tak raději mlčí. Ne proto, že by nic necítil. Ale proto, že nechce být za problém.
Měj hranice. Ale buď chápavý.
Další oblíbený pokyn: „Musíš mít hranice.“ Dobře. Chlap je tedy zkusí nastavit.
A reakce? „Ty jsi ale tvrdý.“ „To už nejsi tak hodný.“ „Dřív jsi byl jiný.“ Takže hranice ano…ale jen pokud nikoho nerozhodí. Pokud neurazí. Pokud nezpůsobí napětí.
Jinými slovy: měj hranice, ale hlavně je nepoužívej.
Nebýt agresivní, ale být rozhodný
Tohle je možná největší schizofrenie moderního mužství. Muž má být: klidný, nevybuchovat, nebýt dominantní, nebýt tvrdý.
Ale zároveň má být: rozhodný, průbojný, oporou, tím, kdo „ví“.
Takže chlap stojí v situaci, kdy má udělat krok…ale než ho udělá, v hlavě mu běží kontrolní seznam:
Nebude to moc?
Nebude to málo?
Nebudu za manipulátora?
Nebudu za slabého?
Neublížím?
Nevypadám blbě?
A zatímco to všechno zvažuje, vlak odjede. A on si pak vyslechne: „Ty se neumíš rozhodnout.“
Vzniká nový typ muže: hodný, slušný… a paralyzovaný
Tohle není lenost. To není nezájem. To není zbabělost. To je paralýza z očekávání.
Spousta chlapů dnes nechce nikoho ovládat, zraňovat ani přejíždět silou. Chtějí být féroví. Normální. Vztahoví.
Jenže výsledek je často tenhle: raději nic neřeknou, raději nic neudělají, raději ustoupí, raději se stáhnou. Protože chyba dnes není jen chyba. Je to morální selhání.
A tak se z „dobrého muže“ stává muž, který: potlačuje vztek, potlačuje touhu, potlačuje rozhodnost, aby náhodou nebyl za špatného. Jenže vztah bez rozhodnosti nefunguje!
Tady je ta nepohodlná pravda: Vztahy nepotřebují dokonalé muže. Potřebují živé muže.
Muže, kteří: občas zvolí špatně, občas někoho naštvou, občas řeknou ne, občas si stojí za svým. Protože chlap, který se bojí udělat krok, není bezpečný. Je nejistý. A nejistota je ve vztazích mnohem destruktivnější než občasná tvrdost.
Největší omyl: že dobrý muž nikoho nenaštve
To je iluze. Dobrý muž: není ten, kdo se všem přizpůsobí, není ten, kdo se zmenší, není ten, kdo se bojí konfliktu.
Dobrý muž je ten, kdo unese, že jeho rozhodnutí vyvolá reakci. Protože zralost není o tom nikoho nenaštvat. Zralost je o tom ustát následky vlastních kroků.
Závěr, který se nebude líbit všem (a to je v pořádku)
Možná dnes nepotřebujeme víc „hodných“ mužů. Možná potřebujeme muže, kteří si dovolí být jasní. Ne agresivní. Ne dominantní. Ale pevní. Protože muž, který se bojí udělat krok, není ohleduplný. Je jen ztracený v cizích očekáváních. A to není jeho osobní selhání. To je obraz doby, která chce muže citlivé…ale jen pokud tím nikoho nerozhodí.
Jenže bez rozhodnosti není ani vztah, ani respekt, ani přitažlivost. A to už, přátelé, stojí za to si přiznat.
Ondřej Vejsada
„Proč to tak prožíváš?“ aneb když přítomnost bolí víc, než by měla
Když něco prožíváme „až moc“, často nejde o přítomnost, ale o staré rány, které se znovu otevřely. Proč nás drobnosti dokážou rozložit — a jak se naučit cítit, aniž bychom se hroutili.
Ondřej Vejsada
„Seš nějakej moc chytrej.“ A kde je, prosím vás, ta hranice?
„Ty to moc řešíš.“ Kde je hranice mezi zdravým přemýšlením a úzkostí — a kdy tahle věta vypovídá víc o nepohodlí druhých než o naší „přechytralosti“.
Ondřej Vejsada
Proč se dnes lidé bojí obyčejnosti víc než neúspěchu
Dnes se víc než neúspěchu bojíme obyčejného života. Proč se z normálnosti stal strašák, z výjimečnosti povinnost a jak nás honba za „víc“ připravuje o klid, radost i vděčnost.
Ondřej Vejsada
Když jsme unavení z očekávání: proč je dnešní generace vyčerpaná
Nejsme vyčerpaní prací, ale očekáváními, která jsme si nikdy nezvolili. Proč dnešní generace dělá „všechno správně“, a přesto je unavená, ztracená a má pocit, že pořád nestačí.
Ondřej Vejsada
Emoční prvotní nastavení: proč v dospělosti milujeme podle scénářů z dětství
Ve vztazích často nereagujeme jako dospělí, ale podle scénářů z dětství. Proč si i po letech terapie vybíráme partnery, kteří nám připomínají staré rány — a jak přepsat emoční „software“.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Nejstarší tištěná mapa Čech míří do UNESCO, jediný dochovaný exemplář je v Litoměřicích
Nejstarší tištěná mapa Čech, tzv. Klaudyánova mapa vydaná roku 1518, byla zapsána na Národní seznam...
Skibusem k vleku i do stopy. Víkendové spoje opět vozí lyžaře na hřebeny Jeseníků
Až pod svah v Koutech nad Desnou vozí i letos lyžaře v Jeseníkách speciální autobus. Na zastávkách...
Od Toulové po Toma Cruise. Největší filmové průšvihy roku 2025, které zklamaly publikum
Loňský rok nepřinesl plejádu kvalitních titulů, které chválili jak diváci, tak kritici. To však...
Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 370
- Celková karma 9,30
- Průměrná čtenost 167x