TikTok generace aneb Jak se z našich mozků staly přeskakující opičky

TikTok generace z nás udělala přeskakující opičky – místo soustředění neustále skrolujeme. Ztrácíme schopnost číst a přemýšlet do hloubky. Jak získat pozornost zpět? Začněte malými kroky!

Vzpomínáte na dobu, kdy se číst knihu rovnalo cestě na měsíc? Pomalu, s rozmyslem a s vědomím, že co stránka, to nové poznání? A teď se na chvíli zamysleme – kolik lidí dnes dokáže dočíst knihu, aniž by si mezi tím desetkrát neprojelo sociální sítě? TikTok generace se zrodila nejen z potřeby zábavy, ale i z naší vlastní lenosti – a v tom je právě to kouzlo i problém.

Skrolovací nirvána

Znáte to. Otevřete aplikaci a najednou jste lapeni. Dvě vteřiny tanečků, tři vteřiny vaření, pak kočka, která spadla ze stolu. Máte pocit, že vás svět baví, že jste propojeni se vším a všemi. Ale co vlastně zůstává v hlavě? Nic. Mozek se stává jakýmsi informačním mixérem, kde se každá myšlenka rozšlehá na jemnou kaši, kterou zapomenete ještě dřív, než přijdou další tanečky.

Opička na liáně

Naše pozornost se stala tou neposednou opičkou, která neustále přeskakuje z jedné větve na druhou. Reklamní slogany, krátká videa a instantní obsah ji trénují k tomu, aby nikdy nezůstala na jednom místě déle než pár sekund. A tak vzniká iluze produktivity. Zdá se nám, že toho za den vstřebáme hodně, ale zkuste si večer vzpomenout, co vlastně ta kočka v tom videu dělala.

TikTok nás učí… nečíst

Výzkumy ukazují, že průměrná doba, po kterou se dokážeme soustředit, dramaticky klesla. Zatímco dříve jsme dokázali sedět u knihy celé hodiny, dnes nás vyruší každé pípnutí. Děti čtou méně, ale kdo by jim to vyčítal, když dospělí jsou na tom stejně? TikTok není nepřítelem – je pouze symptomem. Proč se ponořit do hluboké knihy, když máme na dosah ruky celý svět? Jenže ten „celý svět“ je často tak povrchní, že by se na něj styděla podívat i hluboká kaluž.

Záchrana nebo rezignace?

Co s tím? Mohli bychom říct, že je na čase zahodit mobily a vrátit se ke knihám. Ale buďme upřímní – kolik z nás to opravdu udělá? Možná spíše potřebujeme nový přístup. Učit se používat technologie jako nástroj, ne jako opiát. Místo pasivního skrolování hledat obsah, který nás opravdu obohacuje. A třeba zase začít s tou knihou, i kdyby to mělo být jen pár stránek denně.

Malý experiment

Zkuste si dnes večer dát experiment. Vypněte telefon, vezměte knihu a zkuste si ji číst deset minut v kuse. Jen deset. Pokud to zvládnete, zkuste to zítra znovu. A kdo ví, možná vaše opička jednoho dne přestane skákat.

Ať už jste na TikToku nebo s nosem zabořeným do knihy, jedno je jisté: náš svět potřebuje rovnováhu. Ne proto, že by TikTok byl zlý nebo knihy svaté, ale proto, že naší pozornosti dochází dech. Takže co říkáte? Vrátíme té opičce aspoň trochu klidu?