Tichý boj o moc ve vztahu
Nejsou tam hádky. Nejsou tam talíře létající vzduchem. Nikdo nebouchá dveřmi. A přesto je tam napětí. Tiché. Nenápadné. Ale vytrvalé. Boj o moc totiž nemusí být hlučný. Někdy probíhá v úplném tichu.
Moc není jen dominance
Když se řekne „boj o moc“, většina lidí si představí křik, manipulaci, otevřenou kontrolu. Jenže ve vztazích bývá moc mnohem jemnější. Kdo rozhoduje o tom, co je důležité? Kdo určuje tempo? Čí nálada nastavuje atmosféru v domácnosti? Moc je často o tom, kdo určuje pravidla – aniž by je vyslovil.
Mlčení jako nástroj
Jedním z nejčastějších nástrojů tichého boje je mlčení. Ne obyčejné ticho. Ale to, které má druhého znejistit. „Nic mi není.“ „V pohodě.“ „Jak chceš.“ A přitom není nic v pohodě. Mlčení vytváří tlak. Druhý začne přemýšlet, co udělal špatně. Začne se snažit. Začne ustupovat. A právě tam se moc nenápadně přesouvá.
„Náhodné“ poznámky
Další formou jsou drobné, nenápadné věty. „To jsem si mohl myslet.“ „Ty to máš vždycky takhle.“ „Ale nic, nech to být.“ Nejde o otevřený útok. Spíš o drobný vpich. Stačí dost takových vpichů a druhý začne pochybovat. O sobě. O svých rozhodnutích. O své hodnotě. A ten, kdo píchá, si může říct: „Vždyť jsem nic špatného neřekl.“ Právě v tom je síla tichého boje.
Když nejde o téma, ale o pozici
Zvenčí může konflikt působit jako spor o maličkosti. Kdo umyje nádobí. Kam se pojede na dovolenou. Kdo měl pravdu v debatě. Jenže pod povrchem často nejde o obsah. Jde o pozici. Kdo ustoupí. Kdo se omluví. Kdo bude mít poslední slovo. A když se vztah začne točit kolem toho, kdo vyhrává malé bitvy, začíná pomalu prohrávat celek.
Proč to děláme
Tichý boj o moc málokdy vzniká ze zlomyslnosti. Často je za ním strach. Strach ze ztráty vlivu. Strach, že budu přehlížen. Strach, že nebudu dost důležitý. Moc totiž dává iluzi bezpečí. Když mám navrch, nemůžeš mě zranit. Když určuju pravidla, mám kontrolu. Jenže vztah není soutěžní disciplína.
Skutečná blízkost moc nepotřebuje
Ve zdravém vztahu se lidé nestarají o to, kdo má navrch. Stará je, jestli jsou slyšeni. Rozdíl je zásadní. Moc je o dominanci. Blízkost je o rovnováze. A rovnováha nevzniká tím, že jeden tlačí a druhý uhýbá.
Závěrem (bez dramatického soudu)
Možná stojí za to si občas všimnout: Mlčím, protože potřebuji klid…nebo protože chci, aby sis všiml, že mě máš dobývat? Říkám drobné poznámky ze zvyku…nebo tím nenápadně nastavují hranice moci? Protože vztah bez hádek ještě není vztah bez boje. A někdy je mnohem odvážnější říct otevřeně, co cítím, než vyhrát další tichou bitvu. Protože láska nepotřebuje vítěze. Potřebuje rovnováhu.
Ondřej Vejsada
