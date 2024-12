Kolikrát jsme slyšeli tuto větu? Kritika mužů za aktivitu v seznamování je paradoxní – ženy často odmítají stydlivé typy, ale přemíra snahy jim také vadí. Je to férové?

„Ten to zkouší na každou, je to prostě svůdník!“ Kolik z nás už slyšelo tuto větu, a to především od dam? Ve většině případů přichází s odsuzujícím tónem, který má dodat na důrazu a jednoznačnosti.

Zkusme to trochu rozebrat. Je opravdu zvláštní, jak se u většiny žen romantická iniciativa chápe především jako výsada mužů, a zároveň se očekává, že muž nesmí projevit zájem o příliš mnoho žen, protože tím ztrácí na důvěryhodnosti. Což je ale paradoxní – vždyť samy ženy často odmítají nejisté, stydlivé typy, kteří ani neví, jak na ně promluvit. A co hůř, jsou spíš rozhořčené, když si jich jejich vysněný „pan Dokonalý“ vůbec nevšimne. Výsledek? Jakmile projeví zájem, dostane se mu kritiky a častého odsudku.

Přijde mi, že samotná myšlenka, že „chlapec má oslovit dívku“ vede k určité nespravedlnosti – pro obě strany. Jak by tedy mělo seznamování podle žen vypadat? Měl by snad muž oslovit jedinou ženu a půl roku trpělivě čekat, až se rozhodne, zda jej poctí svou pozorností? Tak by většina mužů dosáhla kýženého vztahu asi někdy kolem osmdesátky! Z tohoto pohledu mi připadá správné, že průměrný, zdravě sebevědomý muž zkusí své štěstí víckrát.

A teď si položme otázku: reagují ženy nějak jinak? Osloví-li je jeden muž, přeruší kontakt se všemi ostatními nápadníky, dokud se nerozhodnou, zda chtějí, aby je tento jediný vyvolený skutečně dovedl k oltáři? Nebo se dál nechávají bavit, zvát, laskavě přijímají dárky, pozornosti a čekají, co z toho bude? Řekněme si upřímně, že v takovém případě obvykle žádné výčitky ani pochyby neřeší.

Ano, muži oslovují více žen a čekají, která projeví zájem. Ženy přijímají pozornost od více mužů a také zvažují, který bude nejvhodnější. To jsou prostě fakta. Jen muži obvykle necítí potřebu tuto dynamiku kritizovat či ji nazývat ošklivými přívlastky. Přijímají ji, jak je, a pokračují ve své „roli“ bez přílišného pozastavování se nad nespravedlností tohoto přístupu.