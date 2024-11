Takže žena je „sbalená“, a co dál?

Najít tu pravou je jen začátek. Udržet vztah si žádá více než jen čistou hru – ženy čekají pozornost a někdy i malé finty. Jsi připraven na testy a výzvy, které přijdou?

Takže, dejme tomu, že tvoje seznamovací dovednosti zafungovaly. Buď ses stal zdatným sukničkářem, nebo jsi dokonce našel tu pravou. Super, gratuluju! Jenže... co dál? Ještě ti to neklape? Možná jsi na to šel moc opatrně, možná tě přepadly výčitky, jestli tohle všechno je vážně fér. Ale věř mi – zkoušel jsem tuhle rovnici i naopak, hrál jsem čistou hru s jednou kamarádkou, na které mi vážně záleželo. Výsledek? Absolutní propadák. Bez fint to nefunguje, protože ženy je prostě očekávají.

Možná ti vrtá hlavou, jak to ti zkušenější sukničkáři dělají, že se jejich známosti nepotkají. Taky jsem se tím kdysi trápil, až jsem zjistil, že o nic nejde. Že se o sobě někdy navzájem dozvědí? Ano, stane se. Ale i tak je ve většině situací vždycky jedna vítězka a ostatní to přijmou, někdy i s tichou hrdostí. Dokonce jsem zjistil, že si některé skutečně cenili „členství v týmu.“

A pokud sis našel tu pravou? Pak ti říkám – užívej si to na plné pecky, dokud to jde! Tohle první období je totiž skvělé, ale trvá krátce. Po pár měsících až roce začne jiskra slábnout a věci naberou trochu jiný směr.

Tady je další poznatek: i když tě opravdu miluje, nikdy tě nepřestane testovat. My muži se často vydáváme se srdcem na dlani, jenže ony... Ony prostě jedou podle svých pravidel. Potřebují mít pocit, že nás mají „přečtené,“ že je pozorně vnímáme. Čekej tedy, že budeš muset umět zopakovat jména všech kamarádek, pamatovat si i jejich pejska a nezapomenout na žádné výročí. A pokud tě někdy zaskočí zkouškou typu: „Jakou mám barvu očí?“ – věř, že správná odpověď si vyslouží víc než jen uznalý úsměv. Ten pocit úspěšného splnění testu pro ně má cenu zlata.

Takže, abych to shrnul: chceš-li, aby vztah fungoval co nejdéle, budeš muset být pozorný a ochotný trochu hrát jejich hru. Chápu, je to otravné, ale bez toho se ve vztahu pohneš jen těžko.