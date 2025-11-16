Syndrom věčné omluvy: Proč se pořád omlouváme i za to, že dýcháme
Kdy jste se naposledy omluvili? A teď nemyslím za to, že jste někomu omylem šlápli na nohu. Myslím za to, že jste unavení. Že nemáte náladu. Že nechcete jít na oslavu. Že si prostě chcete dát pokoj od lidí, světla a konverzace o ničem.
Moderní člověk se totiž omlouvá prakticky za všechno. Za svůj názor, za své emoce, za to, že potřebuje čas pro sebe, a občas i za to, že dýchá moc nahlas. Aby byl náhodou… no ano, slušný.
Slovo, které nás zotročilo
Omluva bývala projevem pokory. Dnes je to spíš reflex přežití. Řekneme „promiň“, ještě než otevřeme pusu. Abychom náhodou někoho neurazili, nezklamali, nepřekvapili, nebo – nedejbože – neprojevili skutečné emoce.
„Promiň, že tě ruším.“
„Promiň, že volám.“
„Promiň, že odpovídám pozdě.“
„Promiň, že odpovídám vůbec.“
Je fascinující, že se omlouváme i za věci, které by dřív nikoho nenapadly jako prohřešek. Jako by se z nás stal národ preventivních kajícníků, kteří se cítí provinile už jen proto, že existují.
Psychologie poslušného anděla
Z psychologického hlediska je to vlastně logické. Potřeba být přijatí je základní. Všichni toužíme po uznání, lásce, klidu. Jenže když se přijetí začne podmiňovat výkonem nebo přizpůsobením, vznikne paradox: abychom měli klid, musíme se vzdát sami sebe.
A tak z nás vyrůstají dospělí, kteří mají panickou hrůzu z konfliktu. Raději se omluví, než by řekli: „Ne, tohle nechci.“ Raději se přizpůsobí, než by riskovali, že je někdo označí za egoisty. A pomalu si ani nevšimnou, že se z nich stali slušní lidé s vnitřním vyhořením.
Slušnost jako zbraň
Slušnost je krásná věc. Ale když se z ní stane povinnost, je to trochu jako objetí s ostnatým drátem. Pod maskou ohleduplnosti se často skrývá obyčejný strach: strach z odmítnutí, kritiky, nebo z toho, že se ukáže naše pravá tvář – neuhlazená, nevyretušovaná, lidská.
A co je na tom nejvtipnější? Tím, že se snažíme být za každou cenu ohleduplní, často paradoxně ubližujeme sobě i druhým. Sobě tím, že potlačujeme svoje potřeby. A druhým tím, že jim nikdy neukážeme, kdo doopravdy jsme.
Omluva jako univerzální alibi
Když se pořád omlouváte, je to pohodlné. Nemusíte vysvětlovat, proč něco nechcete. Nemusíte stát za svým názorem. Prostě řeknete: „Promiň, já jen…“ A všechno je najednou měkké, přijatelné, bezpečné.
Jenže tahle taktika má háček – dřív nebo později se stanete neviditelným člověkem. Lidé si zvyknou, že jste ti, co vždycky ustoupí, pochopí, přizpůsobí se. A vy sami zapomenete, jaké to je něco opravdu chtít.
Když se omluva stane náhradou za sebevědomí
Někde mezi větou „promiň, že jdu pozdě“ a „promiň, že jsem“ se ztrácí hranice mezi pokorou a ponížením. Omluva má smysl, když napravuje chybu. Ale když se stane automatickou reakcí, je to jako psychologická daň z odvahy.
Skutečně sebevědomý člověk se totiž neomlouvá za to, že existuje. A neomlouvá se ani za to, že řekne ne.
Terapeutická vsuvka
Zkuste si příští týden malý experiment. Kdykoliv budete mít chuť říct „promiň“, zastavte se a zeptejte se sami sebe: Za co se vlastně omlouvám? Opravdu jsem něco pokazil? Nebo se jen bojím, že nebudu dost „hodný“?
Možná zjistíte, že devět z deseti omluv je jen maskovaná úzkost. A ta desátá by vlastně vůbec nebyla potřeba, kdybychom byli k sobě i k druhým upřímní.
Závěrem
Nechci vyhlásit válku slušnosti. Jen bych rád připomněl, že autenticita není neslušnost.A že někdy je ten největší projev respektu říct klidně, ale pevně: „Ne, tentokrát ne. A neomlouvám se za to.“ Protože dokud se budeme omlouvat za vlastní pocity, nikdy nezačneme žít podle sebe. A jednou se možná omluvíme i za to, že jsme to vůbec nestihli.
Ondřej Vejsada
Když se z názoru stane víra aneb proč se hádáme o všechno (a hlavně o nic)
V době, kdy má každý svou neotřesitelnou pravdu, se z názorů stala víra a z diskuzí bitevní pole. Už nemluvíme, jen se bráníme. A možná stačí jediné: přestat si myslet, že se nemůžeme mýlit.
Ondřej Vejsada
Komunikujeme víc než kdy dřív – a přesto si nerozumíme
Mluvíme víc než kdy dřív, a přesto si nerozumíme. Slova jsme proměnili v kulisu, komunikaci v prezentaci. Možná už není potřeba říkat víc – ale slyšet víc.
Ondřej Vejsada
Dnešní doba nepotřebuje víc motivace, ale míň iluzí
Neutápíme se v nedostatku motivace, ale v jejím nadbytku. Místo činů sbíráme citáty a místo růstu honíme iluze. Možná už nepotřebujeme víc inspirace – jen víc pravdy o sobě.
Ondřej Vejsada
Lidé dnes nehledají lásku, ale potvrzení
Dnes už nehledáme lásku, ale potvrzení, že jsme hodní lásky. Jenže tam, kde chceme být obdivováni, se ztrácí prostor pro skutečnou blízkost. Láska nezačne, dokud přestaneme chtít být dokonalí.
Ondřej Vejsada
Funguje? Ne? Tak to nedělej!
Život by byl jednodušší, kdybychom se míň ptali „je to správně?“ a častěji „funguje to?“. Protože když něco opravdu funguje, poznáš to podle klidu – ne podle teorie.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Zlikvidovali jsme 57 ukrajinských dronů, nejvíc nad Samarskou oblastí, tvrdí Rusko
Ruská protivzdušná obrana zlikvidovala v noci na neděli 57 útočících ukrajinských bezpilotních...
Skandály oslav 17. listopadu: Babiš za šera, vejce na Zemana a vztyčené prostředníky
Den boje za svobodu a demokracii si vybírají politici, demonstranti i umělci k prezentaci svých...
Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025
17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a...
Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum
Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají...
Prodej byt 3 + 1, 68m2, Ostrava, Ostrava-Jih, Dubina
Jana Maluchy, Ostrava - Dubina
3 700 000 Kč
- Počet článků 332
- Celková karma 8,90
- Průměrná čtenost 168x