Syndrom permanentního nespánku aneb proč dnes spíme méně než naše babičky
Naše babičky spaly. A spaly hodně. Ne proto, že by byly líné, ale protože to byla jejich jediná forma „offline režimu“ – ať už na peci, nebo pod duchnou. Když zapadlo slunce, zhasla lampa, vypadla pojistka a kohout na dvoře dávno spal, nebylo moc co dělat. Spánek byl prostě logickou volbou.
Dnes jsme na tom jinak. My nespíme. Ne že bychom nemohli – postel máme, peřinu taky – ale spánek se stal jakýmsi luxusem, který si moderní člověk musí vybojovat. Říkáme si, že „ještě ten jeden mail“, „ještě ten jeden díl seriálu“ nebo „ještě jedna konverzace na Messengeru“. Výsledek? Ráno se divíme, že máme pod očima kruhy, které by klidně mohly kandidovat do olympijské disciplíny „kdo má větší pandí look“.
Proč nespíme?
Psychologové by řekli: protože jsme zahlceni. Společnost nás přesvědčila, že být vzhůru = být výkonný, aktivní a úspěšný. Jenže ono je to naopak: čím méně spíme, tím méně zvládáme. Naše babičky by se asi divily, proč si dobrovolně zkracujeme noc a pak za drahé peníze kupujeme kurzy time managementu a vitaminy na imunitu. Ony to řešily prostě tak, že šly spát.
Spánek jako slabost?
Moderní doba navíc spánek povýšila na cosi podezřelého. „Spí osm hodin? To nebude moc ambiciózní.“ – slyšíme v podtónu. Být unavený se nosí, spát ne. Přitom paradoxně právě spánek je nejlevnější a nejúčinnější wellness, který máme k dispozici. Jenže zkuste dnes říct, že jdete v devět večer spát. Přátelé vás mají za asociála, partnerka za starce a děti se smějí, že „už je čas na kašičku“.
Když je noc den
Syndrom permanentního nespánku má ještě jeden rozměr: ztratili jsme rozdíl mezi nocí a dnem. Babičky věděly, že noc je tma a den je světlo. My? Máme obrazovku, která svítí jasněji než polední slunce, a mozek si pak myslí, že je pořád poledne. A tak místo melatoninu vyrábí stresové hormony, místo snů řeší exekuci Excelu.
A co s tím?
Řešení by bylo snadné – spát víc. Jenže naše psychika už nevnímá spánek jako odpočinek, ale jako promarněný čas. A tak se z nás stali polobdělí zombie, kteří hledají energii v kávě, energetických nápojích a motivačních citátech na Instagramu. A možná právě tady by nám babičky zase poradily: „Dítě, nech ten svět světem a jdi spát. Zítra to tu bude pořád.“ A měly by pravdu. Protože svět možná nespí, ale naše tělo ano. A pokud ho budeme dál ignorovat, budeme brzy spát všichni – ale už jen věčným spánkem.
