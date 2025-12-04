Syndrom „jsem v pohodě“ aneb jak jsme se naučili hrát roli člověka, který nic neřeší
Řekněte dnes někomu, že nejste v pohodě, a uvidíte ten výraz. Překvapení. Zaskočení. Mírný úlek, jako byste právě oznámili, že doma chováte medvěda. Protože dnes se tak nějak očekává, že všichni budeme v pohodě. Vždycky. Za všech okolností. A hlavně – bez řečí.
„Jak je?“
„V pohodě.“
„A všechno v klidu?“
„Jo, jasně.“
A přitom uvnitř probíhá menší občanská válka, tři vnitřní frakce se navzájem bombí argumenty, emoční velení kapituluje a váš mozek mezitím běží na nouzové baterky, protože ta hlavní odešla někdy v listopadu.
Ale navenek? Úsměv. Klid. Zen. Tedy spíš takový ten fake zen, který by neprošel ani na víkendovém kurzu mindfulness pro začátečníky.
Když se klid stane povinností
Dnešní společnost má jeden zvláštní vzkaz: „Buď v pohodě, ať se děje cokoliv.“
Vyhořelý? V pohodě.
Nespíš dva měsíce? V pohodě.
Rozpadá se ti vztah? To bude dobrý, neřeš.
Ztratils smysl života? Hele, dej si colu, to přejde.
Je fascinující, kolik energie dokážeme vynaložit na to, abychom před světem předstírali něco, co vůbec neprožíváme. Hrajeme roli člověka, který je „nad věcí“, zatímco uvnitř se ledacos bortí. Jenže přiznat to? To by znamenalo, že nejsme dokonalí. A to si v době, kdy i průměrná fotografie snídaně musí vypadat jako z kampaně na nové BMW, prostě nemůžeme dovolit.
Mužské a ženské „jsem v pohodě“
Mužská verze
Muž se naučil tři základní věty, které mu slouží jako emocionální anti-vrtulník:
„V pohodě.“
„To dám.“
„To je dobrý.“
A pak se divíme, že muži kolabují až ve chvíli, kdy už opravdu není kudy couvnout. Kdyby přiznal, že se trápí, měl by možná pocit, že tím ohrožuje svoji mužnost. A tak raději mlčí, drží to v sobě a doufá, že se to samo nějak vyřeší. (Jenže víš sám dobře – nic se nevyřeší samo. Ani ponožky. Natož duše.)
Ženská verze
Ženy? Ty zvládnou říct „jsem v pohodě“ i v situaci, kdy jim hoří tři konce života najednou. A navíc to dokážou říct s úsměvem, aby náhodou někomu nepřidělaly starosti. Ženské „v pohodě“ má často jen jeden význam: „Vůbec nejsem v pohodě, ale nechci být za tu, co je moc.“
A tak se tváří, že vše zvládají – práci, rodinu, emoce, vztahy, očekávání všech okolo… A večer padnou na gauč a cítí se jako armáda, která vyhrála bitvu, ale prohrává válku.
Kde se vzala tahle divná potřeba?
Je to jednoduché. Naučili jsme se, že emoce = komplikace. A že komplikace ostatní unavují.
Tak místo toho, abychom řekli pravdu, nasadíme masku:
„Ne, nevadí mi to.“
„Ne, nejsem naštvaný.“
„Ne, není to o tobě.“
„Ne, fakt mě to nebolí.“
A přitom to bolí jak čert. Předstírat klid je jednodušší. Předstírat, že to zvládáme, je pohodlnější. Předstírat, že nám nic není, je bezpečnější. Jenže bezpečí není zadarmo. Platí se vnitřním tlakem. A ten má jedinou vlastnost:
když se nevybije, bouchne.
Psychologická pointa: člověk není stroj
Moderní styl „buď v pohodě, nebo nic neříkej“ z nás dělá karikatury sebe sama. Člověk není robot, který jede na dvě emoce a tři programy. Člověk je směs radostí, zklamání, frustrací, nejistot, nadějí, strachů a drobných osobních vesmírů, které občas potřebují někam vypustit páru. A to je v pořádku. Tím, že se tváříme, že jsme neustále OK, si jen vytváříme další důvod k tomu, proč není OK vůbec nic.
Kdybych měl říct jedinou věc…
Kdybych měl shrnout všechno, co o emocích víme z terapie, do jedné jediné věty, byla by to tahle: Kdo se naučí říct „nejsem v pohodě“, tomu se začne ulevovat.
Nemusí to být drama. Nemusí to být pláč do polštáře. Nemusí to být rozborka celého dětství. Stačí malá pravda. A jeden člověk, kterému ji řekneš.
A teď malá ironie na závěr
Když příště budete mít chuť odpovědět „jsem v pohodě“, zkuste se zastavit a popravdě si říct: Jsem vážně? Nebo to jen hraju, protože se to ode mě čeká? Protože možná právě to malé „nejsem úplně v pohodě“ může být první krok ke skutečnému pohodlí. Takovému, které se nemusí předstírat.
Ondřej Vejsada
