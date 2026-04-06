Strach ze změny názoru na veřejnosti

Říct „nesouhlasím“ je snadné. Přiznat „mýlil jsem se“ už ne. Ve světě, kde je názor součástí identity, se změna vnímá jako slabost – přitom může být projevem větší vnitřní poctivosti.

Říct „nesouhlasím“ je dnes poměrně snadné. Má to jasnou strukturu. Postavíte se na jednu stranu. Vymezíte se. A máte hotovo. Ale říct: „Mýlil jsem se“? To už je jiná disciplína. A pro mnoho lidí téměř nepředstavitelná.
Názor jako veřejná vizitka
Dřív byl názor spíš soukromá věc. Dnes je veřejný. Napsaný. Sdílený. Dohledatelný. A tím pádem se z něj stává něco víc než jen myšlenka. Stává se součástí identity. Nejde už jen o to, co si myslím. Jde o to, kdo jsem. A když názor změníme, jako bychom měnili sami sebe.
Strach ze ztráty tváře
Přiznat omyl znamená vystavit se. „Vidíte? Neměl pravdu.“ „Otočil.“ „Neví, co chce.“ A právě tohle je pro mnoho lidí nepříjemnější než samotná chyba. Proto raději držíme původní pozici. Ne proto, že bychom jí věřili. Ale protože jsme ji jednou vyslovili.
Konzistence jako past
Společnost oceňuje konzistenci. „Drží si názor.“ „Má pevné postoje.“ Zní to dobře. Jenže někdy to znamená jen to, že člověk odmítá připustit změnu. Protože změna by vypadala jako slabost. A tak raději zůstaneme konzistentní…i za cenu, že si vnitřně nevěříme.
Vnitřní konflikt
Tohle vytváří zvláštní napětí. Uvnitř cítíme, že věci vidíme jinak než dřív. Ale navenek to nepřiznáme. A tak začneme svůj původní názor obhajovat víc, než je nám vlastní. Ne proto, že bychom chtěli přesvědčit druhé. Ale abychom přesvědčili sami sebe, že jsme pořád „ti samí“.
Ve skutečnosti je to obráceně
Možná je to paradox. Říct „mýlil jsem se“ není slabost. Je to moment, kdy člověk přestane bránit starý obraz sebe sama. A dovolí si být přesnější. Ne lepší. Jen pravdivější.
Co by se stalo, kdyby…
Kdyby bylo normální říct: „Tehdy jsem to viděl jinak.“ „Dneska už to vnímám jinak.“ „Něco mi nedošlo.“ Možná by ubylo sporů, které nikam nevedou. A přibylo by rozhovorů, které mají smysl.
Závěr bez hrdinství
Možná nejde o to měnit názory často. Ale nebát se je změnit, když to dává smysl. Protože držet se omylu jen proto, že jsme ho jednou řekli nahlas, není síla. Je to jen dobře maskovaný strach.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 6.4.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Když muž už nepotřebuje souhlasit

Muž často souhlasí, aby udržel klid a zapadl. Jenže když se z přikyvování stane zvyk, ztrácí sám sebe. Skutečný posun přichází ve chvíli, kdy už nepotřebuje souhlasit – ani ho získávat.

5.4.2026 v 7:00 | Karma: 8,92 | Přečteno: 157x | Ostatní

Kultura okamžité reakce

Doba si žádá okamžitou reakci – ticho působí podezřele. Jenže rychlost nahrazuje porozumění. Text o tlaku mít názor hned a o ztracené schopnosti chvíli počkat.

30.3.2026 v 7:00 | Karma: 8,18 | Přečteno: 65x | Ostatní

Muž a tichá rivalita

Mužská rivalita nemusí být hlučný boj. Často je tichá, nenápadná a probíhá i mezi přáteli či bratry. Text o jemném srovnávání, které formuje mužskou identitu – a o momentu, kdy postupně ztrácí váhu.

29.3.2026 v 7:00 | Karma: 6,90 | Přečteno: 95x | Ostatní

Proč je dnes tak snadné být pohoršený

Pohoršení je dnes rychlé a lákavé – dává jasnou identitu i pocit morální převahy bez námahy. Jenže zjednodušuje svět víc, než si připouštíme. Text o tom, proč se tak snadno rozčilujeme.

27.3.2026 v 7:00 | Karma: 9,10 | Přečteno: 81x | Ostatní

Jsme pořád stejní lidé? Biologie na tu otázku odpovídá zvláštním způsobem

Jsme pořád stejní, když se naše tělo neustále mění? Biologie odpovídá překvapivě: nejsme tím, z čeho jsme složeni, ale tím, jak je to uspořádané. Text o těle, paměti a identitě.

26.3.2026 v 7:01 | Karma: 8,85 | Přečteno: 113x | Ostatní
Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...
1. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:27

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...
31. března 2026  9:53

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
1. dubna 2026  14:40

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové
29. března 2026

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.
31. března 2026  13:57

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...

Festival Literární jaro Zlín představí odkaz Tomáše Bati i slovenskou tvorbu

ilustrační snímek
6. dubna 2026  7:58,  aktualizováno  7:58

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila sedmnáctý ročník festivalu Literární jaro...

Unikátní pašijový betlém najdete v garáži. Jeho součástí je i ukřižování Krista

Řezbář Libor Šedina ve svém domku v garáži v Bechyni ukazuje unikátní...
6. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Velikonoční, postní či pašijový betlém. Přes dvě stovky vyřezávaných figurek z lipového dřeva....

Skrývá ho země. Jihlava na Lesnově dobudovala impozantní chrám vody

Město Jihlava získává do užívání jeden z největších vodojemů v České republice.
6. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Ten podzemní prostor působí jako betonová katedrála. Zvuk se zde rozléhá s dlouhým dozvukem, výška...

Bývalé kanceláře ČSOB v centru Pardubic se promění na bytový dům

V budově u parku Bratranců Veverkových měla firma ČSOB Pojišťovna jedno ze...
6. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  9:54

V centru Pardubic vyrostou další byty. Tentokrát se bude stavět pouze pár kroků od pomníku...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 436
  • Celková karma 9,55
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

