Stereotypy – o co tu vlastně jde?!
Stačí napsat do textu cokoli, co jen z dálky zavání stereotypem, a hned to kolem sebe vyvolá explozi emocí. Člověk si připadá jak kouzelník, který místo králíka z klobouku vytáhl rozbušku. „Jak můžeš takhle zobecňovat?!“ „To není pravda, já to mám jinak!“ A rázem jsme v ohni útoků, obviňování a pohoršených povzdechů.
A přitom – světe div se – každý stereotyp má v sobě kus pravdy. Ano, existují výjimky. Ale jak název napovídá, jsou to výjimky, nikoli pravidlo. Jenže my žijeme v době, kdy se výjimka povýšila na modlu. Všichni se cítí povinni dokazovat, že zrovna na ně žádný vzorec neplatí. Výsledkem je zvláštní hysterie: místo zamyšlení přichází vztek. Protože, jak se říká, pro pravdu se člověk zlobí.
Ještě zvláštnější je, že se ze stereotypů stává téměř tabu. Než člověk napíše byť jen drobnou úvahu, musí se předem omluvit, vše obložit desetkrát „samozřejmě to neplatí pro všechny“ a ideálně zakončit prosíkem: „snad se nikdo neurazí“. A já se ptám – proč? Opravdu jsme tak křehcí, že se zhroutíme při pohledu na zjednodušující obecný obraz?
Paradoxní je, že právě schopnost zobecňovat patří k základům abstraktního, dospělého myšlení. Bez toho bychom se nikdy nedostali k vědě, k psychologii, ani k obyčejnému selskému rozumu. Jenže algoritmy sociálních sítí si toho všimly – a jakoby nás v tom ještě podporovaly. Obsahy, které jen trochu škrtnou o stereotyp, mizí z viditelnosti. Raději nám servírují neškodné obrázky koťátek a recepty na banánový chlebíček.
Tak si říkám – možná největším stereotypem dneška je strach ze stereotypů samotných. Kdykoli je někdo vysloví, polovina publika se cítí dotčená, druhá polovina se tváří, že se jí to netýká, a třetí (ta mlčící) jen mlčky kývá, protože ví, že by bylo stejně zbytečné to přiznat nahlas.
A přitom – kdybychom přestali bojovat s tím, že stereotypy existují, možná bychom zjistili, že nám vlastně mohou sloužit jako zrcadlo. Ano, nepopisují úplně mě. Ale něco na tom přece jen je. A v tom je ta výzva: místo uraženého „já nejsem jako oni“ si položit otázku – v čem to na mě sedí? A proč mě to vlastně tak zvedlo ze židle?
Ondřej Vejsada
Všichni jedineční a přitom na jedno brdo: proč dnešní individualita působí jako uniforma
Touha být výjimečný se změnila v uniformu – všichni chceme působit jinak, a přitom vypadáme stejně. Skutečná jedinečnost začíná tam, kde přestaneme hrát pro publikum.
Ondřej Vejsada
Když už nemáme modly, hledá se guru aneb pravdu najdete všude, jen ne v sobě
Modly jsme odložili, ale touha po guruech zůstala. Hledáme pravdu u influencerů a koučů, místo abychom si ji přiznali sami. Jenže ta se neprodává v e-booku za 999 Kč.
Ondřej Vejsada
Syndrom permanentního nespánku aneb proč dnes spíme méně než naše babičky
Naše babičky spaly bez výčitek. My jsme si z nespánku udělali životní styl – honíme maily, seriály i statusy, zatímco tělo volá po odpočinku. Spánek přitom není slabost, ale nejlevnější wellness.
Ondřej Vejsada
Životní postoj „No a co?!“
Postoj „No a co?!“ není rezignace, ale klíč k vnitřnímu klidu. Učí nás brát životní maléry s humorem a šetřit síly na hledání řešení místo zbytečného dramatu.
Ondřej Vejsada
Ověřování faktů – už zase?!
Pravdy, které si nosíme v hlavě, často nejsou nic víc než dávno odplavené klacky v řece. Svět se mění – a s ním by se měly měnit i naše „ověřené“ jistoty.
|Další články autora
