Stále spokojená žena je mýtus. Proč muž nikdy nemá úplně hotovo
Muž uloví mamuta, přinese ho domů, rozdělá oheň a padne vyčerpáním na kožešinu. Má za sebou den, po kterém by si zasloužil alespoň chvíli klidu. Jenže jeho žena se rozhlédne po jeskyni a povídá: „Maso dobré. Ale neměli bychom už konečně vyřešit tu vodu? Děti mají žízeň.“ A tak se muž zvedne. Protože co má dělat? Vysvětlovat ženě, že právě ulovil mamuta, a tudíž si splnil denní plán? To by mohl rovnou požádat o rozvod. Což by v pravěku nebylo úplně jednoduché, protože nejbližší advokát bydlel tři údolí daleko a měl zrovna plné ruce práce s rozvodem sousedovic rodiny.
Možná právě tady někde začíná jeden z nejstarších mužských problémů. Muž se domnívá, že když něco udělá dobře, bude to hotové. Žena se mezitím dívá, co by se ještě dalo zlepšit. Samozřejmě, takhle jednoduše to neplatí pro všechny ženy ani pro všechny muže. Jenže v partnerském životě se s tímto rozdílem potkáváme překvapivě často. A spousta mužů si z něj odnáší zvláštní závěr: když žena není spokojená, patrně jsem něco pokazil.
Mužský projekt jménem spokojená žena
Muž má občas pocit, že partnerský vztah připomíná technický projekt. Něco nefunguje, zjistí se příčina, provede se oprava a zařízení se uvede do provozu. Když partnerka není spokojená, muž začne pátrat po závadě. Co jsem řekl? Co jsem neudělal? Kam jsem ji nevzal? Proč jsem si nevšiml, že je unavená? A proč jsem si toho všiml až teď, když už je pozdě? Jeho hlava pracuje na plné obrátky. Hledá řešení, nejlépe takové, které problém odstraní jednou provždy. Když nepomůže rozhovor, zkusí dárek. Když nepomůže dárek, zkusí výlet. Když nepomůže výlet, začne se ptát, jestli by nebylo vhodné změnit zaměstnání, účes nebo osobnost.
Poslední možnost je obzvlášť nebezpečná. Účes se ještě nějak zvládne, ale s osobností už je to horší. Člověk ji přece jen nemění tak snadno jako olej v autě. A přesto se muž někdy pustí i do toho. Chce být pozornější, výkonnější, citlivější, rozhodnější, více přítomný a zároveň méně dotěrný. Má být oporou, ale ne příliš dominantní. Má mít vlastní názor, ovšem ideálně takový, který se po diskusi ukáže jako shodný s názorem partnerky.
A hlavně by měl poznat, co je potřeba udělat, ještě než se ukáže, že to neudělal. Není divu, že někteří muži postupně získají dojem, že jejich hlavním životním úkolem je udržovat ženu ve stavu trvalé spokojenosti. Jako by dostali do rukou přístroj, u kterého se rozsvěcí kontrolka pokaždé, když se jeho majitelce něco nelíbí. A oni marně hledají návod, kde se ta kontrolka vypíná. Jenže takový návod neexistuje. A možná je dobře, že neexistuje.
Nespokojenost jako motor civilizace
Vraťme se ještě na chvíli k našemu pravěkému lovci. Představme si dvě rodiny. V první žena vidí unaveného muže, nechá ho odpočinout a sama se postará o děti. Ve druhé žena připomene, že je potřeba obstarat vodu, zpracovat maso a připravit se na další den. Která rodina přežije? To bychom bez znalosti dalších okolností těžko rozhodovali. Odpočinek může zachránit vyčerpaného lovce před nehodou. Včas obstarat vodu zase může být důležitější než další hodina spánku. A kdybychom chtěli z pravěku vyvodit přesný návod na dnešní manželství, nejspíš bychom potřebovali trochu víc než dvě ženy a jednoho mamuta.
Přesto je na tom příkladu něco zajímavého. Jedna žena vidí, co se podařilo. Druhá myslí na to, co ještě chybí. Ani jeden pohled nemusí být špatný. Kdybychom byli spokojeni se vším, co už máme, patrně bychom mnoho věcí nikdy nezměnili. Neopravovali bychom střechy, nevymýšleli pohodlnější způsoby práce a možná bychom dodnes seděli kolem ohně a přemýšleli, jestli by se ten mamut nedal ulovit ještě o něco snadněji. Nespokojenost má zkrátka pozoruhodnou schopnost rozhýbat svět. Problém nastává ve chvíli, kdy se z podnětu ke změně stane trvalý způsob života. Když už člověk nedokáže vnímat hotovou věc, protože jeho pozornost automaticky zamíří k další nedokončené.
A právě v partnerském vztahu může být taková vlastnost pořádně vyčerpávající. Muž přinese mamuta. Žena začne přemýšlet o vodě. Muž obstará vodu. Žena si všimne, že by se měla opravit střecha. Muž opraví střechu a dozví se, že soused má novou jeskyni, která je větší a lépe situovaná. Člověk by skoro čekal, že po deseti tisících letech civilizace už budeme mít alespoň vyřešené bydlení.
Pepík opravuje kohoutky, Karel píše knihy
Podobný princip funguje i dnes, jen místo mamuta máme hypotéku a místo jeskyně byt v osobním vlastnictví. Představme si Pepíka. Je to šikovný chlap. Když se doma něco rozbije, opraví to. Když je potřeba přimontovat polici, vytáhne vrtačku. Když začne kapat kohoutek, nemusí se čekat na instalatéra, který přijde příští čtvrtek mezi osmou a dvanáctou, pokud mu do toho nevleze jiná havárie. Pepík prostě funguje. Jeho žena má praktického muže, který jí v mnoha situacích usnadňuje život. Jenže časem se z jeho schopností stane samozřejmost. Police drží, kohoutek nekape a dveře se zavírají. Není o čem mluvit. Pepík se mezitím naučí, že za dobře odvedenou práci se obvykle dostává odměna v podobě další práce.
Pak je tu Karel. Ten neumí opravit skoro nic. Když mu doma kape kohoutek, považuje to za technickou záležitost, která vyžaduje odborníka. Sám je úspěšný autor, píše knihy, jezdí na besedy a lidé mu naslouchají. Pepíkova žena si někdy říká, že by bylo krásné mít doma muže, který něco dokázal, umí o věcech zajímavě mluvit a nemusí při každé návštěvě koupelnového koutku zjišťovat, zda má správný šroubovák. A Karlova žena? Ta by si zase přála, aby její muž jednou sám od sebe opravil uvolněnou kliku, aniž by se z toho stal projekt vyžadující rešerši, konzultaci a tři telefonáty. Každá obdivuje u cizího muže něco, co už u toho svého považuje za samozřejmost.
Neznamená to, že jsou obě nevděčné nebo že by si svých partnerů nevážily. Spíš se ukazuje zvláštní vlastnost lidské pozornosti: na to, co funguje každý den, si zvykáme mnohem rychleji než na to, co nám chybí. Kohoutek, který neteče, přestane být událostí. Kniha, kterou napsal cizí muž, může působit jako důkaz mimořádných schopností. A člověk, který vedle nás každý den opravuje náš svět, se postupně stává jeho běžnou součástí.
Samozřejmě to platí i obráceně. Muž může mít doma ženu, která se stará o tisíc drobností, díky nimž rodina vůbec funguje, a přesto si všimne hlavně toho, že večeře dnes nebyla podle jeho představ. Kdyby mu někdo na týden přenechal všechny ty neviditelné úkoly, možná by zjistil, že řídit rodinnou domácnost je složitější než řídit firemní poradu. A na poradě se alespoň obvykle nepokládá otázka, proč sis sám nevšiml, že už dochází prací prášek.
Kdy se z lásky stane zkouška
Tohle všechno by bylo docela úsměvné, kdyby v tom nebyla ještě jedna věc. Muž totiž může začít považovat partnerčinu nespokojenost za hodnocení vlastní hodnoty. Když se jí něco nelíbí, neslyší pouze informaci o konkrétním problému. Slyší, že není dost dobrý. A tak se snaží ještě víc. Jenže čím usilovněji se snaží dosáhnout stavu, ve kterém už partnerka nebude mít žádné výhrady, tím víc se může stát závislým na jejím hodnocení. Jeho vlastní pocit, že něco udělal dobře, přestává stačit. Potřebuje potvrzení zvenčí. A když nepřijde, začne pochybovat.
To je past, do které se dá spadnout docela nenápadně. Člověk přece chce, aby jeho partnerka byla spokojená. Co je na tom špatného? Nic. Problém nastává až tehdy, když si z její spokojenosti udělá jediný důkaz, že je dobrým mužem. Protože ani ta nejlepší partnerka nebude vždycky spokojená. Někdy bude mít oprávněné výhrady. Jindy bude unavená, podrážděná nebo bude řešit něco, co s mužem vůbec nesouvisí. A někdy jí zkrátka bude něco chybět, přestože se jí v mnoha ohledech žije dobře. Stejně jako muži.
Dospělý vztah přece není soutěž, v níž jeden získá diplom za celoživotní spokojenost a druhý medaili za její zajišťování. Kdybychom takovou disciplínu zavedli na olympiádě, pořadatelé by museli průběžně měnit pravidla a výsledky by se zveřejňovaly až po poradě rozhodčích s rodinnými příslušníky. Zdravá nespokojenost může vztah posouvat. Upozorňuje na problémy, které by jinak zůstaly ležet někde pod kobercem. Ale jestliže se každý rozhovor změní v seznam toho, co ještě není v pořádku, začne se i ten největší snaživec jednou ptát, zda má vůbec smysl pokračovat. A má právo se ptát. Ne každá výhrada je nespravedlivá a ne každá nespokojenost je rozmar. Stejně tak ale není každá nespokojenost důkazem, že někdo druhý selhal. To jsou dvě různé věci, které se v partnerském životě až příliš snadno zaměňují.
A co když už toho muž udělal dost?
Možná by mužům prospělo, kdyby si občas položili jednu docela prostou otázku: Dělám něco špatně, nebo se jen snažím splnit úkol, který ve skutečnosti nemá konec? Rozdíl je zásadní. Jestliže zanedbávám rodinu, odmítám řešit problémy a všechny povinnosti přenechávám partnerce, nemám se za co schovávat. Mamut se sám neupeče a děti se samy nenapijí. Tady žádná filozofie nepomůže. Ale jestliže se snažím, nesu svůj díl odpovědnosti, zajímám se o partnerku a přesto se pravidelně cítím jako někdo, kdo právě znovu propadl u zkoušky z partnerského života, možná stojí za to podívat se také na samotná pravidla té zkoušky.
Některé věci se dají napravit. Jiné vyžadují rozhovor. A některé prostě nelze zařídit tak, aby už nikdy nikoho netrápily. To platí pro oba. Žena má právo chtít od muže víc, pokud jí něco podstatného chybí. Muž má zase právo vědět, že ani při nejlepší vůli nemůže být odpovědný za každou její nespokojenost. Vztah není servisní smlouva, v níž jeden dodavatel ručí za bezporuchový provoz druhého člověka až do konce životnosti. A jestli se teď někdo ptá, zda tedy mají muži přestat něco dělat, odpověď je jednoduchá: samozřejmě že ne. Jen by možná nemuseli po každé výtce automaticky předpokládat, že právě dostali vysvědčení ze své mužnosti.
Koneckonců, i ten pravěký lovec měl právo si po úspěšném lovu sednout. Ne proto, že by už nebylo co zlepšovat. Ale proto, že zítra bude další den a další mamut. A možná by mu jeho žena mohla někdy říct: „Dneska jsi toho udělal dost. Odpočiň si.“ Nejspíš by se nestalo nic hrozného. Civilizace by se na chvíli zastavila, děti by se napily a mamut by zůstal mamutem. A muž by si třeba poprvé po dlouhé době pomyslel, že nemusí být pořád lepší, aby mohl být dost dobrý.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
Když už i nákup jogurtu vyžaduje malé vysokoškolské vzdělání
Stojíte před regálem s jogurty a najednou řešíte cukr, bílkoviny i zdravá střeva. Kdy se z obyčejného nákupu stala zkouška z rozhodování — a proč nám další recenze jistotu stejně nepřinese?
Ondřej Vejsada
Kdo si může dovolit být dospělý?
Dospělost prý začíná vlastním bydlením. Jenže někdo dostane byt, jiný účet za nájem. O člověku vypovídá spíš to, jak zachází se svými možnostmi, než kolik metrů čtverečních zaplatí.
Ondřej Vejsada
Když se z dospělých stanou začátečníci: Proč nás věk nechrání
Člověk může mít za sebou desítky let práce, rodičovství i životních zvratů, a přesto před novou aplikací znovu tápat. Možná právě schopnost začínat patří k dospělosti.
Ondřej Vejsada
Proč nám mladí někdy připadají divní, i když jsme byli kdysi úplně stejní
Proč nám mladí připadají divní, když jsme kdysi bývali úplně stejní? Vzpomínky z nás dělají moudré životopisce — a z jejich nerozvážnosti důkaz generačního úpadku.
Ondřej Vejsada
Když se váš chatbot změní: Dá se truchlit po programu?
Když se změní chatbot, může člověku opravdu chybět. Ne proto, že by stroj miloval, ale protože naše emoce nečekají na občanský průkaz toho, ke komu se připoutaly.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Vysílání jako hobby? Proč ne. Jakub Kamarád vybudoval rádio, funguje už šest let
Nemají z toho ani korunu, platí si ho z vlastní kapsy a místo honorářů je žene čistá vášeň pro...
Ruční papír z kopřiv i bramborové natě. Chemička teď předává řemeslo dětem
Když se řekne papír, většina lidí si představí obyčejný list, na který píšeme nebo tiskneme. I z...
Čekání pár minut i šest hodin. Šumperská nemocnice má na urgentu nový systém
Šumperská nemocnice změnila systém třídění pacientů na urgentním příjmu. Nově rozhoduje naléhavost...
Krakonoš, který má dokonce city. Legendy vyšly prvně celé česky
Krakonoš netypicky coby zamilovaný, někdy přející, jindy škodící. Příběhy o vládci hor mají další...
Prodej, stavební pozemek, 812 m2, Plaňany
K Potoku, Plaňany, okres Kolín
3 990 000 Kč
- Počet článků 602
- Celková karma 9,35
- Průměrná čtenost 159x
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.