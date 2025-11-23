Smysl života na zkoušku: proč chceme všechno zažít, ale nic prožít doopravdy
Kdysi jsme chtěli žít naplno. Dnes chceme vyzkoušet všechno. A zítra — no, zítra to případně přehodnotíme.
Žijeme v době, kdy už se nežije, ale testuje. Vztahy máme na zkoušku, práci na zkoušku, víru na zkoušku, a když se zadaří, tak i sebe na zkoušku. A přesto se cítíme čím dál prázdnější.
Zkušební doba jako životní styl
Pamatujete si na první pracovní pohovor? „Zkušební doba tři měsíce.“ To dá rozum – musí se zjistit, jestli se hodíte. Jenže dnes už se tahle zkušební doba přesunula i do osobního života.
„Zkusíme to spolu, uvidíme.“
„Zatím spolu bydlíme, ale bez závazků.“
„Jdu na terapii, zkusím to s jiným terapeutem.“
„Teď jsem věřící, ale jen tak… na nečisto.“
Všechno si necháváme pootevřené. Zadní vrátka, zadní vchod i únikový východ. Jen pro jistotu. Protože co kdyby se to náhodou neosvědčilo?
Moderní člověk: beta verze sebe sama
Všimněte si, že už ani sami sebe nebereme vážně. Stále se „hledáme“. Neustále „na sobě pracujeme“. Neustále jsme v procesu. Kdyby existovala životní verze softwaru, většina z nás by běžela v módu „beta“ – testovací verze, plná chyb, ale hlavně – s možností aktualizace kdykoliv.
A tak se stáváme věčnými testery svého vlastního života. Nežijeme, experimentujeme se sebou. Jenže problém je, že když se všechno zkouší, nic se nežije doopravdy.
Ztráta hloubky aneb instantní prožitky na každém rohu
Kdysi se lidé modlili, milovali, trpěli, učili – a hlavně vydrželi. Dnes máme „rychlé duchovno“, „rychlou lásku“ i „rychlé poznání“. Všechno se dá konzumovat po dávkách: Meditace za pět minut. Kurz smyslu života na víkend. Prožitkový retreat s návratem do pondělní reality.
Je to taková duchovní fastfoodová kultura. Není čas hledat smysl, když máme slevu na jeho simulaci. A přitom to všechno vypadá jako opravdové – krásné prostředí, hezká hudba, inspirativní věty. Jenže hloubka má jednu zásadní nevýhodu: neprodává se po balíčcích. Musí se prožít. A to bolí.
Láska, která trvá, dokud se nenudíš
Totéž platí pro vztahy. Dřív se lidé brali „dokud nás smrt nerozdělí“. Dnes je to spíš „dokud mě to bude bavit“.
Vztah se stal projektem s možností ukončení bez udání důvodu. Jakmile se objeví první problém, první nuda, první „už to není, co to bývalo“ – vypínáme. „Zkusím někoho jiného. Možná to bude fungovat líp.“
Jenže ono to nefunguje líp. Protože problém není v partnerovi. Problém je v tom, že jsme zapomněli, že vydržet má smysl.
Trpělivost jako ztracený luxus
Smysl života se nedá vyzkoušet jako boty. Nedá se otestovat a vrátit, když „nesedí“. Smysl vzniká tam, kde zůstaneme, i když to není pohodlné. Tam, kde něco vydržíme. Kde se nezbalíme při první nudě, bolesti nebo pochybnosti.
Jenže my chceme všechno hned. Zkušenost bez bolesti. Lásku bez ztráty. Pravdu bez odpovědnosti. A když to nefunguje, obviníme život, že nás klame.
Když se hloubka unaví
Možná proto dnes tolik lidí říká, že „hledá smysl“. Ne proto, že by ho svět ztratil – ale protože jsme ztratili trpělivost ho najít. Hluboké věci se totiž objevují až tehdy, když přestaneme přepínat kanály.
Chceme být šťastní, ale bez závazku. Zamilovaní, ale bez bolesti. Duchovní, ale bez víry. Autentičtí, ale s filtrem. A pak se divíme, že to nefunguje.
Možná jsme jen zapomněli být věrní
Ne druhým. Sobě. Že to, co má smysl, se nepozná podle toho, jak to „funguje“, ale podle toho, že to zůstává, i když přestane být pohodlné. Že život, který má hloubku, prostě potřebuje čas. A že opravdové věci se nezkoušejí – ty se žijí.
Závěr pro zrychlenou dobu
Chceš všechno zažít? Zkus něco vydržet.
Zůstaň u jedné věci tak dlouho, dokud tě nezačne nudit – a pak tam zůstaň ještě chvíli. Právě tam totiž začíná skutečný život. Ne v novém začátku, ale v tom, co neuteče. Protože smysl života se nezkouší. Smysl života se prožívá.
Ondřej Vejsada
