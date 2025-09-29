Slova „to je pro tvoje dobro“ aneb nejhorší věta, jakou můžete slyšet
Pokud existuje věta, po které by měl člověk zpozornět a mít chuť utéct, pak je to tato: „Dělám to pro tvoje dobro.“ Zní to ušlechtile, laskavě a nezištně. Ve skutečnosti je to ale často slovní dýka zabalená do dárkového papíru.
Kolikrát už jsme to slyšeli? Rodiče nutící dítě na školu, kterou si nevybralo. Partnerka přesvědčující muže, že „tohle přece potřebuje“. Šéf, který vám zadá přesčasy s tím, že je to vlastně šance k růstu. Vždy se tváří, že jde o vás. A přitom jde – jak jinak – hlavně o ně.
Psychologie manipulace funguje rafinovaně: čím víc má druhý pocit, že mu pomáháte, tím méně se brání. Slova „to je pro tvoje dobro“ jsou jako magická formule – zpochybnit je znamená vypadat nevděčně, sobecky, hloupě. Proto tolik lidí kývne, i když jim vnitřní hlas šeptá: „Tohle není o mně, tohle je o nich.“
Podstata je jednoduchá: opravdová péče nepotřebuje obhajobu. Když vám někdo skutečně pomáhá, poznáte to beze slov. Nepotřebuje k tomu výmluvy, ani noblesní fráze. Manipulace naopak poznáte právě podle toho, že se musí zaobalit – aby vypadala jako láska, zájem, dobro.
A teď ta horší zpráva: tuto větu nepoužívají jen ostatní – používáme ji i my. Někdy totiž přesvědčíme sami sebe, že opravdu víme, co je pro druhého nejlepší. A ejhle – místo pomoci začneme druhého ohýbat do obrazu, který se líbí nám. A opět: všechno samozřejmě „pro jeho dobro“.
Možná by stálo za to jednoduché cvičení: pokaždé, když vám naskočí chuť tuhle větu použít, zastavit se a položit si otázku: Mluvím teď o jeho dobru, nebo o svém? Odpověď může být nepříjemná, ale o to pravdivější. Takže příště, až vám někdo řekne, že něco dělá pro vaše dobro, raději zpozorněte. Protože je dost možné, že jediné dobro, o které jde, je to jeho vlastní.
Ondřej Vejsada
Když říkáme „všichni“, myslíme „já“
„To ví každý!“ zní silněji než „já si myslím“. Jenže za kolektivní pravdou se často schovává naše nejistota. Proč raději mluvíme za „všechny“, než abychom stáli za vlastním „já“?
Ondřej Vejsada
Užívej si života! Ale co to vlastně znamená?
„Užívej si!“ slyšíme pořád. Ale co to vlastně znamená? Párty a úniky z reality, nebo drobné radosti, které dávají životu smysl? Rozdíl je větší, než se zdá.
Ondřej Vejsada
Proč raději trpíme známé zlo než riskujeme neznámé dobro
Známé peklo je pro nás často útulnější než neznámý ráj. Raději snášíme škodlivé jistoty než riskujeme nové dobro – a tím si sami konzervujeme vlastní nespokojenost.
Ondřej Vejsada
Když se rozhodujeme, ale vlastně čekáme, až to za nás udělá okolnost
Rozhodnutí často outsourcujeme na okolnosti – místo kapitána se stáváme pasažéry vlastní lodi. Pohodlné? Ano. Ale taky cesta k rezignaci místo volby.
Ondřej Vejsada
Proč se tváříme, že hledáme pravdu, když ve skutečnosti chceme mít pravdu
Říkáme, že hledáme pravdu. Ale většinou chceme jen vyhrát hádku a pohladit ego. Poznání totiž vyžaduje pokoru, vítězství jen hlučný potlesk.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...
Další násilné úmrtí v kraji za víkend. Kriminalisté zadrželi oba podezřelé
Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a...
Čechy ve frontě na levné letadlo překvapil spolucestující. Prezident Petr Pavel
Takové překvapení byste asi na cestě z Londýna do Prahy nízkonákladovými aerolinkami nečekali. Mezi...
Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo
Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne...
Střelba v mormonském kostele v USA má už čtyři oběti, dalších osm je zraněných
Nejméně čtyři lidi zabil a osm zranil střelec v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém...
- Počet článků 295
- Celková karma 10,49
- Průměrná čtenost 173x