Slova „to je pro tvoje dobro“ aneb nejhorší věta, jakou můžete slyšet

„Dělám to pro tvoje dobro.“ Zní to laskavě, ale často jde o rafinovanou manipulaci. Skutečná péče se totiž neobaluje do frází – poznáte ji beze slov.

Pokud existuje věta, po které by měl člověk zpozornět a mít chuť utéct, pak je to tato: „Dělám to pro tvoje dobro.“ Zní to ušlechtile, laskavě a nezištně. Ve skutečnosti je to ale často slovní dýka zabalená do dárkového papíru.
Kolikrát už jsme to slyšeli? Rodiče nutící dítě na školu, kterou si nevybralo. Partnerka přesvědčující muže, že „tohle přece potřebuje“. Šéf, který vám zadá přesčasy s tím, že je to vlastně šance k růstu. Vždy se tváří, že jde o vás. A přitom jde – jak jinak – hlavně o ně.
Psychologie manipulace funguje rafinovaně: čím víc má druhý pocit, že mu pomáháte, tím méně se brání. Slova „to je pro tvoje dobro“ jsou jako magická formule – zpochybnit je znamená vypadat nevděčně, sobecky, hloupě. Proto tolik lidí kývne, i když jim vnitřní hlas šeptá: „Tohle není o mně, tohle je o nich.“
Podstata je jednoduchá: opravdová péče nepotřebuje obhajobu. Když vám někdo skutečně pomáhá, poznáte to beze slov. Nepotřebuje k tomu výmluvy, ani noblesní fráze. Manipulace naopak poznáte právě podle toho, že se musí zaobalit – aby vypadala jako láska, zájem, dobro.
A teď ta horší zpráva: tuto větu nepoužívají jen ostatní – používáme ji i my. Někdy totiž přesvědčíme sami sebe, že opravdu víme, co je pro druhého nejlepší. A ejhle – místo pomoci začneme druhého ohýbat do obrazu, který se líbí nám. A opět: všechno samozřejmě „pro jeho dobro“.
Možná by stálo za to jednoduché cvičení: pokaždé, když vám naskočí chuť tuhle větu použít, zastavit se a položit si otázku: Mluvím teď o jeho dobru, nebo o svém? Odpověď může být nepříjemná, ale o to pravdivější. Takže příště, až vám někdo řekne, že něco dělá pro vaše dobro, raději zpozorněte. Protože je dost možné, že jediné dobro, o které jde, je to jeho vlastní.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 29.9.2025 7:01

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 295
  • Celková karma 10,49
  • Průměrná čtenost 173x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

