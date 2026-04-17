Skáčeš po jedné noze? Tak to radši přestaň…aneb jak nenápadně přicházíme o sebe
Představ si, že tě baví skákat po jedné noze. Ne proto, že by to mělo nějaký hluboký smysl. Ne proto, že bys tím něco dokazoval. Prostě tě to baví. Nikoho tím neomezuješ. Nikomu neškodíš. Jen si tak občas poskočíš. A pak se stane něco zvláštního.
První reakce okolí
Někdo se na tebe podívá a řekne: „Co to proboha děláš?“ Jiný se zasměje. Další ti začne vysvětlovat, že to nedává smysl. A ten praktičtější ti rovnou poradí, že bys měl chodit normálně, protože takhle „to přece nejde“. Na první pohled nic zásadního. Jen názor.
Co se ale stane v tobě
A teď přijde ta zajímavější část. Ty to nezačneš jen slyšet. Ty to začneš řešit. Najednou tě napadne: Nevypadám u toho hloupě? Co když mají pravdu? Neměl bych s tím přestat? A než si to stihneš uvědomit, skákání se změní z radosti na téma k obhajobě. A možná s tím opravdu přestaneš. Ne proto, že by tě to přestalo bavit. Ale proto, že je kolem toho moc „řečí“.
Co se vlastně stalo
Teď pozor. Nestalo se nic velkého. Jen jiný člověk řekl svůj názor. Možná neomaleně. Možná hloupě. Možná úplně mimo. Ale v zásadě se stalo jen tohle: Někdo projevil sebe. A ty ses kvůli tomu začal měnit.
Informace o něm. Ne o tobě.
Je na tom jedna zajímavá věc. Z toho, co ten druhý říká, se dozvíš hodně o něm. Co považuje za normální, co ho dráždí, co nechápe, kde má svoje hranice. Ale nedozvíš se vůbec nic podstatného o sobě. I když to zní, jako by mluvil o tobě.
Vztahová verze (tam to začíná bolet)
Teď si to přenes do vztahu. Nejde o skákání. Jde o to, jak mluvíš. Jak trávíš čas. Jak se směješ. Jak odpočíváš. Jak prostě jsi. A partner začne: „Nemyslíš, že bys to mohl dělat jinak?“ „Tohle mi přijde trochu divný.“ „Víš, že bys působil líp, kdybys…“ A ty si znovu řekneš: „Možná má pravdu.“ A zase trochu upravíš sám sebe.
A teď ten tichý moment
Jednou si uvědomíš, že už neskáčeš. Že děláš věci trochu jinak. Že jsi „přizpůsobenější“. Klidnější. Přijatelnější. A možná i víc…unavený. Protože někde uvnitř víš, že tohle úplně nejsi ty.
Druhý extrém (který si neradi přiznáváme)
A teď otočka. Představ si, že se rozhodneš, že skákání je správné. A začneš druhého přesvědčovat, aby skákal taky. „Pojď, zkus to.“ „Tohle by tě bavilo.“ „Nechápu, proč to nechceš dělat.“ A když odmítne? Začne tě to štvát. Protože přece… je to dobrý, ne?
A jsme doma
Tady jsou ty dva extrémy, ve kterých se vztahy potichu rozkládají: Příliš řešíš názory druhých – a ztrácíš sebe. Tlačíš druhé do svého světa – a ztrácíš je. A zajímavé je, že obojí často dělá ten samý člověk.
Respekt v praxi
Respekt totiž nevypadá tak, že si všechno schvalujeme. Respekt vypadá tak, že: nechám tě skákat, i když bych to nikdy nedělal a ty necháš mě chodit normálně, aniž bys mě do toho tahal. Bez posměchu. Bez tlaku. Bez potřeby to opravovat.
Malá osobní pomůcka
Mám na to jednu oblíbenou větu: „Děkuji za názor, posílám klíčenku.“ Ne jako výsměch. Ale jako připomenutí, že ne každý názor je potřeba nosit domů. A co když je to partner? Pak je otázka úplně legitimní: Chci být s někým, komu moje „skákání“ vadí natolik, že ho musí opravovat? A stejně tak: Chce on být s někým, kdo skáče, i když mu to přijde zvláštní? Obě odpovědi můžou být „ano“. Obě můžou být „ne“. A obě jsou v pořádku.
Závěr, který není úplně pohodlný
Možná největší problém není v tom, že nás někdo kritizuje. Ale v tom, že se té kritice začneme přizpůsobovat – a přitom si myslíme, že „to nic není“. A pak se jednoho dne podíváme na sebe…a nejsme si úplně jistí, kdo to vlastně je. Takže klidně skákej. Nebo choď. Ale zkus si toho všimnout ve chvíli, kdy to začneš dělat jinak jen proto, že to někomu nedává smysl. Protože přesně tam to celé začíná.
Ondřej Vejsada
