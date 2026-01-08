„Seš nějakej moc chytrej.“ A kde je, prosím vás, ta hranice?
Víte, co mi už poměrně dlouho vrtá hlavou? Jedna zvláštní věta. Respektive její různé variace:
„Seš nějakej moc chytrej.“ „Hele, ty to moc řešíš.“ „Ty nad tím strašně přemýšlíš.“
Říká se to většinou s lehkým úsměvem, občas s povzdechem, někdy už s nádechem výčitky. A mně se při tom vždycky chce zeptat na jednu zásadní věc:
👉 Kde přesně je ta hranice? Kdy jsem ještě v pohodě chytrej a kdy už jsem moc? Kdy je přemýšlení ještě normální a kdy už je to „přes čáru“?
Protože bez té hranice je tohle doporučení vlastně úplně k ničemu. Je to asi jako říct: „Jez míň.“ Dobře… ale kolik je míň?
Není problém v množství myšlenek. Problém je v důvodu.
Čím víc o tom přemýšlím (ano, ironie, já vím), tím víc docházím k tomu, že problém vůbec není v tom, kolik člověk přemýšlí. Ale proč přemýšlí.
Jsou totiž dva úplně rozdílné druhy přemýšlení:
Přemýšlení ze zvědavosti
– když člověk zkoumá, propojuje, baví ho svět, lidi, souvislosti.
Přemýšlení z úzkosti
– když se snaží mít věci pod kontrolou, něco pochopit, aby to nebolelo, nepřekvapilo, nezranilo.
A tady se dostáváme k první důležité věci:
👉 To, co mě k přemýšlení vede, často mnohem víc vypovídá o mně než samotné přemýšlení.
Pokud přemýšlím proto, že se bojím, že něco pokazím…že budu odmítnut…že něco nezvládnu…pak ano — tady už nejde o „chytrost“, ale o nezpracované emoce. O staré zkušenosti, které si říkají o pozornost. A to je fér vědět. To je dokonce užitečné.
Ale teď to druhé. To mnohem zajímavější. Protože existuje ještě jedna rovina, o které se mluví méně:
👉 Co moje přemýšlení dělá s druhými lidmi?
A tady se často děje něco hodně pikantního. Když někdo řekne: „Ty to moc řešíš.“ „Ty jsi na mě moc chytrej.“ Velmi často tím neříká nic o mně. Ale hodně o sobě.
Když přemýšlení druhého zjitří moje vlastní bolístky
Přemýšlivý člověk umí být nepříjemné zrcadlo. Ne proto, že by byl nadřazený. Ale proto, že: klade otázky, zpomaluje, rozkrývá věci, které by jiní raději nechali zakryté.
A to může v druhých vyvolat velmi nepříjemné emoce: pocit ohrožení, pocit nedostatečnosti, pocit, že „něco bych měl taky řešit — ale nechce se mi“.
A místo aby si to člověk přiznal, je jednodušší říct: „Ty nad tím moc přemýšlíš.“ Protože to přesune problém: z mého nepohodlí na tvou vlastnost. A ejhle — já jsem v pohodě, ty jsi „moc“.
Takže kde je ta hranice?
Možná vás zklamu. Ale žádná univerzální hranice neexistuje.
Existují jen dvě otázky, které dávají smysl:
Co mě k přemýšlení vede?
– zvědavost, radost, nebo strach?
Co to spouští v druhých?
– a je to skutečně moje odpovědnost?
Protože ano — někdy je dobré se podívat dovnitř a říct si: „Tady možná něco řeším proto, že mě to bolí.“
Ale jindy je stejně důležité říct: „Tohle už není o mně. To je projekce.“
A tuhle hranici si bohužel každý musí najít sám. Žádná společenská norma ji neurčí. Žádná věta typu „moc přemýšlíš“ ji nevymezí. Možná tedy nejde o to přemýšlet míň. Ale vědoměji. Neubírat myšlenky. Ale rozlišovat jejich zdroj. A hlavně — nepřebírat automaticky nepohodlí druhých jako vlastní chybu.
Protože svět nepotřebuje méně přemýšlivých lidí. Potřebuje lidi, kteří vědí, proč přemýšlí — a kdy už jen zbytečně nesou cizí emoce na vlastních bedrech.
A úplně na závěr jedna drobná provokace:
Možná problém není v tom, že někdo moc přemýšlí. Možná je problém v tom, že jsme si zvykli nepřemýšlet vůbec — a každý, kdo to dělá, nás tím nechtěně znervózňuje. A to už, přátelé, není jeho problém.
Ondřej Vejsada
Proč se dnes lidé bojí obyčejnosti víc než neúspěchu
Dnes se víc než neúspěchu bojíme obyčejného života. Proč se z normálnosti stal strašák, z výjimečnosti povinnost a jak nás honba za „víc“ připravuje o klid, radost i vděčnost.
Ondřej Vejsada
Když jsme unavení z očekávání: proč je dnešní generace vyčerpaná
Nejsme vyčerpaní prací, ale očekáváními, která jsme si nikdy nezvolili. Proč dnešní generace dělá „všechno správně“, a přesto je unavená, ztracená a má pocit, že pořád nestačí.
Ondřej Vejsada
Emoční prvotní nastavení: proč v dospělosti milujeme podle scénářů z dětství
Ve vztazích často nereagujeme jako dospělí, ale podle scénářů z dětství. Proč si i po letech terapie vybíráme partnery, kteří nám připomínají staré rány — a jak přepsat emoční „software“.
Ondřej Vejsada
Tichá sabotáž: jak si lidé ničí vztahy, aniž si to uvědomují
Většinu vztahů nezničí hádky, ale tiché drobnosti: odkládání, mlčení, pasivní výčitky. Jak nenápadná sabotáž po kapkách rozleptá blízkost — a proč ji zastaví jen upřímná pravda.
Ondřej Vejsada
Když si lidé berou do vztahu staré verze: proč nemůžeme fungovat s tím, kdo už neexistuje
Ve vztazích často reagujeme na staré verze partnera i sebe sama. Proč vztah nemůže fungovat, když žijeme v minulosti, držíme se škatulek a přehlížíme, kým ten druhý — i my — jsme dnes.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu
Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství...
Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem
Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku...
V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený
V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový...
Havárie vodovodu pod Mariánským mostem v Ústí nad Labem je opravená
Havárie vodovodu v Děčínské ulici v Ústí nad Labem je opravená. Místo je průjezdné bez omezení,...
Pronájem bytu 1+1, 37 m2 + 2x lodžie 8 m2, ul. Přístavní, Praha 7 - Holešovice
Přístavní, Praha 7 - Holešovice
16 000 Kč/měsíc
- Počet článků 368
- Celková karma 9,29
- Průměrná čtenost 167x