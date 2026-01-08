„Seš nějakej moc chytrej.“ A kde je, prosím vás, ta hranice?

„Ty to moc řešíš.“ Kde je hranice mezi zdravým přemýšlením a úzkostí — a kdy tahle věta vypovídá víc o nepohodlí druhých než o naší „přechytralosti“.

Víte, co mi už poměrně dlouho vrtá hlavou? Jedna zvláštní věta. Respektive její různé variace:
„Seš nějakej moc chytrej.“ „Hele, ty to moc řešíš.“ „Ty nad tím strašně přemýšlíš.“
Říká se to většinou s lehkým úsměvem, občas s povzdechem, někdy už s nádechem výčitky. A mně se při tom vždycky chce zeptat na jednu zásadní věc:
👉 Kde přesně je ta hranice? Kdy jsem ještě v pohodě chytrej a kdy už jsem moc? Kdy je přemýšlení ještě normální a kdy už je to „přes čáru“?
Protože bez té hranice je tohle doporučení vlastně úplně k ničemu. Je to asi jako říct: „Jez míň.“ Dobře… ale kolik je míň?
Není problém v množství myšlenek. Problém je v důvodu.
Čím víc o tom přemýšlím (ano, ironie, já vím), tím víc docházím k tomu, že problém vůbec není v tom, kolik člověk přemýšlí. Ale proč přemýšlí.
Jsou totiž dva úplně rozdílné druhy přemýšlení:
Přemýšlení ze zvědavosti
– když člověk zkoumá, propojuje, baví ho svět, lidi, souvislosti.
Přemýšlení z úzkosti
– když se snaží mít věci pod kontrolou, něco pochopit, aby to nebolelo, nepřekvapilo, nezranilo.
A tady se dostáváme k první důležité věci:
👉 To, co mě k přemýšlení vede, často mnohem víc vypovídá o mně než samotné přemýšlení.
Pokud přemýšlím proto, že se bojím, že něco pokazím…že budu odmítnut…že něco nezvládnu…pak ano — tady už nejde o „chytrost“, ale o nezpracované emoce. O staré zkušenosti, které si říkají o pozornost. A to je fér vědět. To je dokonce užitečné.
Ale teď to druhé. To mnohem zajímavější. Protože existuje ještě jedna rovina, o které se mluví méně:
👉 Co moje přemýšlení dělá s druhými lidmi?
A tady se často děje něco hodně pikantního. Když někdo řekne: „Ty to moc řešíš.“ „Ty jsi na mě moc chytrej.“ Velmi často tím neříká nic o mně. Ale hodně o sobě.
Když přemýšlení druhého zjitří moje vlastní bolístky
Přemýšlivý člověk umí být nepříjemné zrcadlo. Ne proto, že by byl nadřazený. Ale proto, že: klade otázky, zpomaluje, rozkrývá věci, které by jiní raději nechali zakryté.
A to může v druhých vyvolat velmi nepříjemné emoce: pocit ohrožení, pocit nedostatečnosti, pocit, že „něco bych měl taky řešit — ale nechce se mi“.
A místo aby si to člověk přiznal, je jednodušší říct: „Ty nad tím moc přemýšlíš.“ Protože to přesune problém: z mého nepohodlí na tvou vlastnost. A ejhle — já jsem v pohodě, ty jsi „moc“.
Takže kde je ta hranice?
Možná vás zklamu. Ale žádná univerzální hranice neexistuje.
Existují jen dvě otázky, které dávají smysl:
Co mě k přemýšlení vede?
– zvědavost, radost, nebo strach?
Co to spouští v druhých?
– a je to skutečně moje odpovědnost?
Protože ano — někdy je dobré se podívat dovnitř a říct si: „Tady možná něco řeším proto, že mě to bolí.“
Ale jindy je stejně důležité říct: „Tohle už není o mně. To je projekce.“
A tuhle hranici si bohužel každý musí najít sám. Žádná společenská norma ji neurčí. Žádná věta typu „moc přemýšlíš“ ji nevymezí. Možná tedy nejde o to přemýšlet míň. Ale vědoměji. Neubírat myšlenky. Ale rozlišovat jejich zdroj. A hlavně — nepřebírat automaticky nepohodlí druhých jako vlastní chybu.
Protože svět nepotřebuje méně přemýšlivých lidí. Potřebuje lidi, kteří vědí, proč přemýšlí — a kdy už jen zbytečně nesou cizí emoce na vlastních bedrech.
A úplně na závěr jedna drobná provokace:
Možná problém není v tom, že někdo moc přemýšlí. Možná je problém v tom, že jsme si zvykli nepřemýšlet vůbec — a každý, kdo to dělá, nás tím nechtěně znervózňuje. A to už, přátelé, není jeho problém.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 8.1.2026 7:03 | karma článku: 4,95 | přečteno: 67x

Ondřej Vejsada

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 368
  • Celková karma 9,29
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

