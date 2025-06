Sebereflexe jako ohrožený druh aneb všichni máme pravdu, jen někteří víc.

Sebereflexe – krásné slovo, které zní vznešeně, ale v praxi se mu většina lidí raději vyhne. Co kdybychom místo „mít pravdu“ zkusili občas říct: „Možná jsem se mýlil?“

Sebereflexe. To krásné slovo, které zní jako jméno holandské modelky, ale ve skutečnosti jde o schopnost, kterou jsme tak trochu... zapomněli používat. Možná ji někde máme, v šuplíku vedle slovníku cizích slov a CD Karla Gotta, ale rozhodně už ji nedáváme moc na odiv. Sebereflexe je totiž dneska trochu jako káva bez kofeinu – všichni o ní mluví, ale nikdo ji doopravdy nechce.

Protože co by se stalo, kdybychom ji opravdu zapli?

Možná bychom si museli připustit, že nemáme vždycky pravdu. Že náš názor není univerzální pravda. A nedejbože – že jsme občas součástí problému, nikoli jeho spravedlivými soudci.

No a to přece nejde, že?

V zrcadle je někdo jiný! Žijeme v době, kdy si každý „stojí za svým“. I kdyby to, co říká, bylo vyvráceno deseti fakty, čtyřmi svědky a jedním výbuchem smíchu. Hlavní je neuhnout. Postoj je víc než pravda.

Přijít dnes s větou „Možná jsem se mýlil“ je jako přijít na rodinnou oslavu s rouškou. Zaskočí to. Vyděsí to. A většina lidí si začne myslet, že s vámi něco není v pořádku.

Mít názor, nebo být názor?

Sebereflexe neznamená, že se máme sypat popelem, chodit v žíněném rouchu a denně litovat, že jsme kdysi ukradli babičce bonbon. Znamená jen tolik: umět se na sebe podívat i očima druhých. A možná si říct: „Jo, tohle jsem asi přehnal.“ „Tohle jsem si zjednodušil.“ „Tohle říkám ne proto, že je to pravda – ale protože se u toho cítím morálně nadřazený.“

Sebereflexe je moment, kdy nejsme svým názorem. Kdy víme, že jsme víc než to, co zrovna tvrdíme. A tak se toho názoru můžeme i vzdát, když uvidíme, že neobstojí. Což je dnes téměř radikální čin.

Emoce nad logiku, identita nad dialog

Nejčastější argument dneška? „Mám na to právo.“ „Já to tak cítím.“ „Takhle to vnímám.“

A tím to hasne. Zkoušet dnes s někým rozebrat jeho postoj, ptát se „a proč si to myslíš?“ je téměř urážlivé. Jako kdyby otázka byla útok a přemýšlení forma násilí.

Sebereflexe by přitom byla právě tou chvílí, kdy tohle obrátíme. Kdy se přestaneme utvrzovat a začneme pochybovat – ne o své hodnotě, ale o své neomylnosti. Což je přesně to, co dnešní doba tak zoufale potřebuje.

Mít pravdu, nebo být v kontaktu?

Začíná to být jednoduché: buď chceš mít pravdu, nebo chceš mít vztahy. Buď se potřebuješ prosadit, nebo se chceš potkat. Buď jsi ve válce, nebo v rozhovoru.

A právě sebereflexe je ta chvíle, kdy si všimneš, že už vlastně nemluvíš – ale útočíš. Že nekomunikuješ – ale manipuluješ. Že jsi se nepřiblížil – ale obehnal barikádou.

Sebereflexe je ten tichý moment, kdy ti dojde, že i když jsi měl v hádce všechny logické body, někde hluboko jsi věděl, že to děláš jen proto, aby ses nemusel podívat na vlastní zranění.

Přestat mít poslední slovo. A začít mít první uvědomění.

Čím víc jsme přesvědčeni, že „takhle to prostě je“, tím víc bychom si měli říct: A není to náhodou jen tak, jak se to jeví mně?

Sebereflexe je forma hygieny. Ne těla, ale duše.

Je to způsob, jak si nechat vyvětrat názorový pot, vyčistit ego, a trochu se opláchnout od těch nánosů „pravdy“, které jsme si nabrali cestou. Je to akt odvahy – připustit, že jsem omylný, a přesto v pořádku. Že se můžu mýlit – a stále být dostatečný.

V tom je opravdová síla. Protože ten, kdo se umí zasmát vlastnímu omylu, už není otrokem své pózy.

A na závěr malý test

Kdy naposledy jste změnili názor? Kdy naposledy jste se omluvili ne proto, že vás k tomu někdo dotlačil, ale protože jste to cítili? Kdy jste řekli: „Promiň, měl jsi pravdu.“

A pokud si na nic takového nemůžete vzpomenout, tak vás vítám v klubu. Jmenuje se Homo sapiens bez update. Ale nebojte – update je stále ke stažení zdarma.