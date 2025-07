Sebelítost: národní sport, co nevyžaduje pohyb

Sebelítost je pohodlná – nemusíte nic měnit, a přesto vypadáte jako hrdina. Jenže když v ní zůstanete příliš dlouho, svět se otočí. Nechcete spíš vstát a jít dál?

Jednou mi jedna paní v čekárně řekla: „Víte, já bych taky mohla být šťastná, kdybych měla vaše podmínky.“ Zatímco já v tu chvíli platil hypotéku jak řemen a v kapse měl rozteklou lentilku, která tam zbyla z doby, kdy ještě někdo vyráběl radost. Neřekl jsem nic. Jen jsem si v duchu poznamenal: „Aha. Sebelítost. Naživo.“

Sebelítost je skvělá věc

Opravdu. Máte vždy alibi. Za všechno může někdo jiný. Dětství. Rodiče. Ex. Kolegové. Politika. Hormonální rozkolísanost, retrográdní Merkur nebo úplněk. A hlavně – můžete dál sedět na zadku a nedělat nic. A přesto se cítit jako hrdina. Protože když se litujete, vlastně trpíte. A když trpíte, tak si zasloužíte soucit. A to je výhra, aniž byste museli vstát z gauče.

Psychologická past na první pohled hebká

Sebelítost totiž neřve. Je to takový tichý, vřelý pocit, který vám šeptá: „Neboj, tobě se stala křivda. To oni. Ty nic.“

A čím déle ji posloucháte, tím víc si to celé začnete užívat.

Nemusíte nic měnit, protože „to stejně nemá cenu“.

Nemusíte se omlouvat, protože „oni by se měli omluvit vám“.

A hlavně nemusíte růst, protože „už jste si toho zažili dost“.

A teď upřímně – kdo by tohle nebral?

Společenský bonus: soucit místo zpětné vazby

Když se někdo lituje, máme tendenci ho neopravovat. Protože je přece „zraněný“. A tak se sebelítost stává dokonalým štítem proti realitě.

Příklad:

„Já nemůžu zhubnout, mám to těžké.“

Zkuste na to říct: „A co zkusit méně jíst?“ Připravte se na pohled, který by i medúzu zmrazil. Sebelítost totiž nechce slyšet řešení. Ona chce slyšet: „To chápu, máš to fakt těžký.“ A my jí to často řekneme. Ne proto, že bychom s tím souhlasili. Ale proto, že je to jednodušší. A pak si na to všichni zvyknou.

Sebelítost jako lifestyle

Dnes už není výjimkou, že se lidé veřejně lítostní. Napíšete na sociální síť: „Dneska jsem brečela v tramvaji. Nikdo si mě nevšiml. Nikdo neobjal. Nikdo neřekl, že to bude dobrý.“ A pod tím stovky komentářů: „To znám.“, „Drž se!“, „Jsi silná.“ A člověk si řekne – tak já brečím, nic neřeším, ale jsem vlastně hrdina. Paráda!

Ale co když…?

Co když právě v tom, že se přestaneme litovat, je ten klíč?

Co když v momentě, kdy si přiznám: „Jo, taky na tom mám podíl,“ se něco začne měnit?

Co když největší forma sebelásky není obejmout svou vnitřní oběť, ale říct jí: „Děkuju, žes mě varovala. Teď můžeš jít.“

Protože sebelítost může být fáze. Někdy dokonce nutná. Ale nesmí se z ní stát trvalý pobyt.

Závěr? Jednoduchý.

Když se budete chvíli litovat, svět to pochopí. Když se budete litovat pořád, svět se otočí. A pak si sedne vedle jiného nešťastníka, co zrovna ztratil deštník i smysl života, a řekne mu: „To je ale dneska den, co?!“

A spolu si dají dvakrát espresso a jedno pořádné „je to na prd“. A přitom to není. Jen je potřeba vstát. Přestat se hladit po bolístce a říct si: „Fajn. Bylo to blbý. Ale teď jdu dál.“