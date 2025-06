Šablony? Děkuji, nechci. Realita se mi mezitím stejně někam odsunula

Toužíme po šablonách, návodech a jistotách – ale realita si mezitím dělá, co chce. Co když dospělost není o kontrole, ale o odvaze improvizovat?

Rádi byste měli ve věcech jasno? Systém? Pořádek? Návod?

Jasně. My všichni.

V ideálním světě by byl život jako Ikea: přehledný, očíslovaný, švédsky chladný a vždy s návodem, co kam přišroubovat. Jenže hádejte co?

Život není Ikea.

A i kdyby byl, ten návod by chyběl. Nebo by byl jen v japonštině. A pravděpodobně by vám zůstaly tři šroubky navíc. A jedna noha by nepasovala.

Všichni hledáme šablony. A pak nadáváme, že nefungují

Přijde první láska – hledáme šablonu. Přijde dítě – hledáme šablonu. Přijde první krize – šablona, prosím! Jenže ouha, šablony nepasují. Nebo pasují jen chvíli – a pak se realita rozhodne, že zrovna dneska bude zrcadlo pokřivené, gravitace nakloněná a všechno, co jsme si pečlivě nalinkovali, najednou jaksi… nefunguje.

A my? Jsme z toho překvapení.

Zase. Znovu. Po stopadesáté.

Proč pořád toužíme po šablonách?

Protože změna děsí. Mozek má rád předvídatelnost. Ideálně by se mu líbilo, kdyby všechno v životě bylo jako stará dobrá tramvajová jízdenka: jednorázová, přehledná a bez nutnosti aktualizace.

Jenže svět se nehýbe podle našeho jízdního řádu. Neptá se nás, jestli dneska máme chuť na nový směr. Prostě jede.

A my? My radši vymýšlíme nové šablony. Psychologické typologie. Desatero vztahových pravidel. Pět cest ke štěstí. Sedm znaků toxického člověka.

Prostě… chceme mít v chaosu nějaký orientační bod.

Jenže šablona je jako mapa, kterou si vylepíte na zeď – a pak se divíte, že podle ní netrefíte do samoobsluhy.

Realita není pevná. Je jako plastelína. Nebo jako dítě po bonbónech

Kdyby realita byla filmová scéna, byla by to ta, kde kulisy v pozadí někdo neustále přesouvá. Změna neprobíhá jednou. Změna je permanentní. A my se místo toho, abychom se přizpůsobovali, raději hádáme s realitou, že „tak to přece být nemělo.“

Ale ono to tak právě je. A už je pozdě vytahovat šablonu. Tady nepomůže žádný návod z Instagramu ani třicetiminutový TED talk.

Přestat hledat šablony neznamená rezignovat. Znamená to dospět

Adaptace není slabost. Improvizace není zoufalství. A změna není nepřítel. Je to prostě… stav věcí.

Náš život není o tom, vtisknout realitě svůj tvar. Je o tom neustále přehodnocovat, co je teď pravda. Co platí dnes. A kde zrovna kulisy stojí. Protože jinak budeme jako člověk, který přijde s mapou Paříže do Tokia a diví se, že Eiffelovka nikde.

Všechno je v pohybu. A to je dobrá zpráva

Možná to zní děsivě. Ale ono je to vlastně úlevné. Nemusíme být dokonalí. Nemusíme všechno vědět dopředu. Nemusíme mít plán, který přežije první kontakt s realitou.

Stačí být vnímaví. Otevření. A mít trochu odvahy nechat šablonu doma – a vydat se ven.

Bez návodu. Bez jistoty. Ale taky bez iluzí.