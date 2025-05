Řešení? Neřešit to! aneb když hrajete fotbal a někdo vám hodí brusle

Chcete pochopit ženský svět pomocí logiky? Gratuluji – právě jste si obuli brusle na fotbal. Možná je čas přestat řešit a začít jen… být.

Sedím na tribuně. Stadion burácí. Dole se hraje nějaká hra – podle všeho týmová, dynamická, dramatická. Vypadá to trochu jako fotbal… nebo možná hokej… nebo možná divadlo s živou hudbou a proměnlivým scénářem. Kdo ví.

Každopádně jsem se rozhodl, že tohle chci pochopit. Ne proto, abych to ovládl nebo změnil. Jen tak, ze zvědavosti. Rád rozumím tomu, co se kolem mě děje. Je to taková mužská úchylka – snaha chápat svět skrze logiku. Vím, staromódní to přístup, ale co se dá dělat.

A jak tak sleduji tu hru, začínám mít dojem, že chápu pravidla. Tak si říkám: „Fajn, jdu si taky zahrát!“ Skočím na hřiště, natáhnu kopačky – a bum. Facka. Ne doslova, ale symbolická.

„Takhle se to nehraje!“

„Neruš!“

„Co tu chceš? Sebestřednej jsi?“

A já jen stojím, míč v ruce, kopačky na nohou, a nechápu: „Co se stalo?“

Když pravidla nejsou pravidla

No jo. Chybička se vloudila.

Zjistil jsem totiž, že pravidla téhle hry se mění každou minutou. A co hůř – nikdo vám to neřekne. A když se zeptáte, jste podezřelí z mikromanagementu, kontrolního chování a možná i toxické maskulinity. Protože kdo se moc ptá, moc se dozví – a často věci, které radši vědět neměl.

Tohle není kritika. To je pozorování.

Svět ženské komunikace, ženských vztahových strategií, ženského světa vůbec – není špatný. Jen je jiný. A právě proto v něm naše (mužská) logika často selhává jako mapy na digitálním globusu. Hledáme pevné body a oni tam nejsou. Hra je totiž průtoková – jako voda. Jako emoce.

Hlavní mužská chyba? Snažíme se pochopit.

A tady přichází zásadní chyba. Chyba dobré vůle, nikoli zlého úmyslu. Chceme porozumět. Chceme pochopit.

Jenže čím víc se snažíme svět pochopit pomocí logiky, tím víc dostáváme zprávy, že „tak se to ale necítí“ nebo „to není o logice“. A to náš mozek neunese. Zacyklí se. Vyhodí chybové hlášení jako počítač při pokusu nainstalovat Windows do topinkovače.

Cože? Nemám to řešit? Ale já jsem přece typ řešič!

A teď pozor: řešení opravdu je – neřešit to.

Ano. To, co zní jako rezignace, je ve skutečnosti aktivní a funkční strategie přežití.

Neporozumět? V pořádku. Nezvládnout to uchopit? Normální. Nechat věci být? Naprosto legitimní.

To není lhostejnost. To je vyšší stupeň přijetí.

Je to jako když zjistíte, že v téhle hře se hraje fotbal, ale branky se každou chvíli stěhují, míč mění tvar a rozhodčí píská podle lunární fáze. A to nejlepší? Nikdo z hráčů to nevnímá jako problém. Jen vy.

Tak co s tím? Hrát dál. Bez nároků na vysvětlení. Bez ambice chápat každé gesto.

Hrát s lehkostí. A když to nedává smysl – prostě jen nadhodit obočí a říct si: „Hm. Tak dneska je asi pátek třináctého v říjnu podle venusovského kalendáře. Dobrý vědět.“

Závěr? Nikoli. Tečka, ale s úsměvem.

Zkrátka a dobře: někdy je neřešení tím nejlepším řešením. Ne proto, že se vzdáváme. Ale protože respektujeme jiný způsob bytí. A věřte nebo ne – v tomhle pokorném neřešení se často odehrává daleko hlubší pochopení, než ve všech intelektuálních analýzách světa.

Takže příště, až budete chtít něco „pochopit“, zeptejte se nejdřív sami sebe:

„Nechci tím náhodou jen sám sobě potvrdit, že mám pravdu?“

A pokud ano… dejte si čaj, dejte si klid – a neřešte to. Hřiště stejně už někdo mezitím přestavěl na curling.