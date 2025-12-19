Prosadit se, nebo sedět v koutě? Aneb když Husákovo dítě vezme vážně radu pro panenky
„Sedávej, panenko, v koutě, bude-li ti přáno, najdou tě.“ Kdo z nás tuhle větu nikdy neslyšel, ten pravděpodobně nevyrůstal v Československu. Ale dovolte mi otázku: Najdou? Koho? A hlavně — kdy?
Já jsem ročník 74. Silný ročník. Husákovo dítě par excellence. A silný ročník znamenal jednoduchou věc: bylo nás všude moc. Ve škole, v kroužcích, u přijímaček, v prvních pracovních konkurzech… všude jste stáli v řadě. Všude bylo deset dalších, co chtěli totéž, co vy. Nikde na vás nikdo nečekal, nikdo vás neobjal a neřekl: „Ale prosím, pojďte dál, zrovna vás jsme potřebovali.“
Nás život naučil něco prostého: Chceš něco? Tak se ozvi. Prosadíš se — nebo neexistuješ.
A do toho nám doma říkali, že stačí být hodný a počkat, až si nás někdo všimne.
Paradox století.
Rodina vás chtěla. Svět ne. A je dobré to vědět. V rodině jsme většinou vyrůstali jako malí králové a královny. Rodiče se těšili, babičky pekly, všichni vám psali básničky do památníku. Byli jsme „náš poklad“, „náš Onda“, „náš kluk“, „naše holčička“. Svět se točil kolem nás.
A tak jsme trochu podvědomě čekali, že širší svět se bude chovat podobně. Jenže realita společnosti říká něco úplně jiného: „Promiňte, kdo jste? Další uchazeč? Aha. Tak si sedněte tamhle… do kouta.“
A tady začíná střet:
rodina = bezpodmínečná láska
společnost = zcela podmíněná pozornost
Pokud něco chcete, musíte se ozvat. Nikdo za vámi nepřijde a neřekne: „Hele, Ondro, my jsme tě hledali!“ Ne, nehledali. A hledat nebudou.
Sedávej, panenko, v koutě — aneb největší pověra výchovy
Je fascinující, jak dlouho se tahle mantra drží při životě. A že ji říkaly hlavně ženy svým dcerám… Ale největší problém nastal, když ji slyšeli i syny.
Protože tohle je rčení, které: možná kdysi fungovalo pro ženy, nikdy nefungovalo pro muže, a dnes už nefunguje vůbec pro nikoho.
U žen to kdysi ještě jakž takž dávalo logiku — tradiční role přece jen nabízely model, kdy si někdo přišel dvořit.
Ale pokud muž zůstane sedět v koutě…?
Nic se nestane. Nikdo nepřijde. Nikdo mu nenapíše. Nikdo mu neřekne: „Promiň, já jsem tě nehledala, ale teď, když sedíš tady za květináčem, najednou mi to celé dává smysl.“
Muž, který čeká, nečeká na lásku. Čeká na myšlenku, že by možná měl vstát.
Ženská vs. mužská samota: dva úplně jiné vesmíry
Tohle je důležité pochopit — a málokdo to vůbec pojmenuje.
Pro ženu znamená samota: „Ozývají se mi ti, které nechci.“ V pozadí je vždy nějaký zájem. Ne ten, o který stojí — ale nějaký.
Pro muže znamená samota: „Neozývá se vůbec nikdo.“ Muž, když je sám, je opravdu sám. A není to metafora. Je to realita, kterou spousta žen vůbec nezná a nedokáže pochopit: Muž musí být aktivní, jinak prostě není. Nikdo ho „nenajde“. Nikdo se ho nezeptá, jak se má. Nikdo ho nikam nepozve. Nikdo mu nenapíše jen tak.
A když vychováte chlapce v čistě ženském prostředí, kde slyší jen ty měkké věty typu „Počkej, oni si tě všimnou“ — tak z něj vyroste někdo, kdo pak v dospělosti sedí u stěny a nechápe, proč život nefunguje jako školka.
Husákovy děti měly vlastně štěstí
Ano — byli jsme jeden obří ročník. Bylo nás moc. Všude jsme překáželi. Ale přesně to nás naučilo nečekat. My jsme žádné „možná si tě najdou“ neměli. Nám bylo jasné: buď se prosadíš, nebo tě přehlédnou.
A víte co? Možná to bylo brutální, ale bylo to upřímné. Život není kout. A my nejsme panenky.
Takže jak to celé shrnout?
Sedět v koutě je strategie pro figurky, ne pro lidi. Ženy kdysi mohly čekat — muži nikdy. Dnes nefunguje čekání nikomu. A generace Husákových dětí měla paradoxní výhodu: naučila se ozvat, protože jinak nebylo místo ani na stojáka.
A k tomu přidám jednu malou pointu:
Kdo se dnes neumí ozvat, ten se nedočká. Ne proto, že není dost dobrý. Ale proto, že svět už nikoho nehledá. A možná je to dobře. Možná právě to nás drží, abychom nebyli ufňukánci. Abychom vstali, šli a řekli: „Hele, já jsem tady.“ A svět na to: „Super. Konečně tě vidím.“
Ondřej Vejsada
Emoční lenost: proč se nám nechce cítit (a raději to celé obejdeme)
Emoční lenost není pohodlnost, ale tichá obrana před přetížením. Proč se nám nechce cítit, raději říkáme „jsem v pohodě“ a co se stane, když emoce dlouhodobě obcházíme.
Ondřej Vejsada
Proč ženy nemají rády ženský kolektiv (a muže z toho viníme jen někdy)
Proč tolik žen říká, že nesnáší ženský kolektiv? Nejde o ženy, ale o chybějící hranice. Text o paradoxech práce, potlačené maskulinitě a o tom, proč je jasnost často větší úleva než citlivost.
Ondřej Vejsada
Když si lidi pletou blízkost s kontrolou: proč láska není vlastníkem
Kdy se zájem mění v dohled? Když si pleteme blízkost s kontrolou, láska se nenápadně mění v monitoring. Proč otázky uklidňují strach jednoho, ale druhému berou kyslík i svobodu.
Ondřej Vejsada
Když si lidé pletou lásku s úlevou: proč se tolik vztahů rodí z vyčerpání, ne z touhy
Mnoho vztahů nevzniká z touhy, ale z únavy. Když si pleteme lásku s úlevou, hledáme klid místo skutečné blízkosti. Proč je „konečně si oddechnout“ něco jiného než „chci být s tebou“.
Ondřej Vejsada
Sebevědomí podle dne: proč se člověk ráno cítí jako král a večer jako troska
Ráno král, večer troska. Sebevědomí se během dne mění podle spánku, energie i jediné poznámky okolí. Proč jsou výkyvy normální a co s nimi dělat, aby z nás neudělaly vlastní nepřátele.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata
Pozoruhodné události hýbaly v posledních týdnech kolonií tučňáků brýlových v Safari Parku ve Dvoře...
Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí
Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo...
Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce
Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo...
Pořadatelé v Olomouci zkontrolovali fanoušky Lechu. Pár cizinců dovnitř nepustili, jiné přesunuli
Olomouc zažila ve čtvrtek ulice plné policistů. Hrálo se fotbalové utkání Evropské konferenční ligy...
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...
- Počet článků 361
- Celková karma 9,16
- Průměrná čtenost 167x