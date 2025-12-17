Proč ženy nemají rády ženský kolektiv (a muže z toho viníme jen někdy)

Proč tolik žen říká, že nesnáší ženský kolektiv? Nejde o ženy, ale o chybějící hranice. Text o paradoxech práce, potlačené maskulinitě a o tom, proč je jasnost často větší úleva než citlivost.

…aneb co nám genderové paradoxy říkají o dnešní potlačené maskulinitě
Pracoval jsem v ryze mužských kolektivech. V kolektivech ryze ženských. A občas i v těch smíšených, kde se lidé dělí přibližně takto:
– 30 % pracuje,
– 30 % předstírá, že pracuje,
– 30 % řeší osobní život,
– a zbytek se neví, kde se vzal.
Ale víte, na co jsem při tom všem přišel? Že největší paradox, který jsem v pracovním životě zažil, nesouvisí s muži, ale se ženami. Muž s tím problém nemá. Paradox přichází odjinud.
Za celý svůj pracovní život jsem nikdy neslyšel chlapa říct: „Já fakt nesnáším pracovat mezi muži.“ Nikdy. Maximálně si někdo postěžoval na konkrétního kolegu, ale ne na „mužský kolektiv“ jako celek. V mužském prostředí se většinou prostě pracuje. Žádné dramatické rozbory. Žádná filosofie vztahů. Jdeme domů, a tím to končí.
Stejně tak jsem osobně nikdy neměl problém pracovat v čistě ženském kolektivu. Atmosféra byla jiná — jasně. Ale nikdy jsem neměl pocit, že bych o ženách potřeboval vytvářet nějakou kategorii nebo globální soud.
A teď přijde to zajímavé. Ženy samy o sobě říkají větu, kterou by muž říct nesměl. A tohle už jsem slyšel tolikrát, že by se to dalo vytesat do pracovního zákoníku:
„Já nesnáším ženský kolektiv.“
„Mezi ženskýma je to strašný.“
„Ty intriky, bože, já chci radši pracovat s chlapama.“
A pozor — říkají to ženy o ženách. A říkají to často, nahlas a bez rozpaků.
Teď si představme, že tu samou větu řekne muž: „Já nesnáším ženský kolektiv.“ Konec. Sociální poprava v přímém přenosu. „Sexista!“, „Šovinista!“, „Klasický mužský pohled!“
Zajímavé, že? Žena to říct může, muž to říct nesmí. Ale téma samo neutichá. Proč? Co to vypovídá? A proč to souvisí s potlačenou maskulinitou?
Nechci malovat čerta na zeď, ale něco je ve vztahu společnosti k mužským a ženským kvalitám opravdu zvláštně posunuté. Dřív — a teď mluvím čistě popisně, ne nostalgicky — fungovaly určité role:
muž byl zodpovědný za přímé jednání, hranice, rozhodnost, strukturu,
žena za mezilidský kontext, atmosféru, vztahovost, jemnost.
Moderní společnost se pokusila tyto role smazat. Výsledkem je ale něco, co bych nazval: Potlačená maskulinita = nedostatek jasných hranic, když jsou zrovna potřeba. A to se krásně odráží právě v pracovních kolektivech.
Ženám často nechybí schopnosti. Chybí jim hranice.
Hranice nejsou nic „mužského“ v biologickém smyslu — jsou to maskulinní principy.
Schopnost říct: „Tohle nedělej.“
Schopnost říct: „Nechci to řešit.“
Schopnost říct: „Tohle je moje práce, tohle tvoje.“
Schopnost nenechat emoce řídit celý prostor.
V ženském kolektivu někdy dojde k situaci, kdy hranice nikdo nenastaví. A kde nejsou hranice, vznikne: vztahové napětí, interpretace, domněnky, přecitlivělost, dramatizace, mlčení místo komunikace, a nakonec totální únava z atmosféry.
A právě tohle říkají ženy samy: „Mezi ženskýma je to těžký.“ Ne proto, že jsou ženy horší. Ale proto, že vztahovost bez jasné struktury je peklo.
Mužský kolektiv funguje jinak — ne proto, že je „lepší“, ale že je přehlednější
Mužům většinou nevadí: říct něco napřímo, ohradit se, pohádat se, a za deset minut jít na kafe.
Muži berou konflikt jako „řešení“. Ženy často jako „problém“.
A co se stane, když společnost začne mužské hranice démonizovat jako „toxické“?
Ano — vypadnou z oběhu. Do prostoru, kde dřív fungovaly hranice, najednou nastoupí citlivost. A citlivost bez hranic je jako auto bez brzd — krásné, dokud nenarazí.
A možná je celé tajemství v jedné větě: Ženy často říkají, že nechtějí pracovat s ženami, protože v ženském kolektivu není maskulinita — tedy jasnost, hranice, struktura. Tedy přesně to, co moderní společnost mužům bere a ženám nepřidává.
Takže kde je pravda?
Pravda není v tom, že „ženský kolektiv je špatný“. To by byl primitivní soud. Pravda je v tom, že každý kolektiv potřebuje principy obou energií:
vztahovost (féminní princip),
hranice (maskulinní princip).
Když jedno z toho chybí, vznikne nerovnováha. A tu pak ženy popisují jako „je to mezi náma těžké“. A muži jako „nevím, o co jde“.
Závěr? Jednoduchý. A pravdivý.
Nejde o pohlaví. Jde o principy. A když dnes ženy tak často říkají, že nechtějí pracovat v čistě ženském kolektivu, možná nám tím říkají něco důležitého: Že svět potřebuje víc zdravé maskulinity, ne méně. A že hranice nejsou hrozba — ale úleva.
Stejně jako je úlevou, když někdo konečně řekne větu: „Hele, tohle řešit nebudu. Hotovo.“

Autor: Ondřej Vejsada | středa 17.12.2025 7:05 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 358
  • Celková karma 9,07
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

