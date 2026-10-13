Proč už si neumíme užít něco, co nemá žádný účel
Máme zvláštní potřebu, aby všechno, co děláme, k něčemu vedlo. Jdeme na procházku, protože je to zdravé. Čteme, abychom se rozvíjeli. Jedeme na dovolenou, abychom načerpali energii. Začneme s novým koníčkem a brzy už zjišťujeme, jak se v něm zlepšit. A když nás něco prostě baví? „A k čemu ti to je?“ Tuhle otázku jsme možná slyšeli tolikrát, že si ji dnes pokládáme sami.
Všechno musí mít důvod
Představme si člověka, který si večer pustí starý film. Prostě ho má rád. Jenže kdybychom se zeptali, co mu to přináší, možná začne vysvětlovat: „Pomáhá mi to vypnout.“ „Je to dobré na odreagování.“ „Mám rád tu dobu.“ Jako by dvě hodiny u filmu potřebovaly obhajobu před neviditelnou komisí. Přitom je možná úplně dostačující odpověď: „Protože se mi líbí.“
Zbytečnost začíná být podezřelá
Dnes máme pro obyčejné činnosti často vznešenější názvy. Procházka je psychohygiena. Čtení je osobní rozvoj. Vaření je mindfulness. Cvičení je investice do sebe. I koníček může být příležitostí k růstu. Nic z toho není špatně. Problém nastává ve chvíli, kdy už neumíme přijmout činnost, která žádný další užitek nemá. Když každou hodinu poměřujeme tím, co nám přinese, začíná život připomínat investiční portfolio. Tahle hodina mi zlepší kondici. Tahle kniha mi rozšíří obzory. Tenhle kurz mi zvýší kvalifikaci. A tahle? No… ta mě jen baví. Takže asi nic moc.
Dokonce i koníček umíme povýšit na disciplínu
Začneme běhat. Nejdřív jen tak. Pak si pořídíme hodinky. Sledujeme tempo, kilometry, tep a osobní rekordy. Pořád běháme, ale už trochu jinak. Nebo si koupíme kytaru. Chvíli si jen brnkáme, protože je to příjemné. Pak zjistíme, že bychom měli cvičit techniku, učit se stupnice a konečně začít trénovat pořádně. Najednou máme další projekt. Samozřejmě není nic špatného na tom chtít se zlepšovat. Jenže někdy se z koníčku stane úkol tak nenápadně, že si toho všimneme až ve chvíli, kdy nás přestane bavit. A možná jsme tehdy neztratili zájem. Jen jsme ho příliš dobře zorganizovali.
K čemu je něco, co je k ničemu?
Možná právě takové věci potřebujeme. Sedět večer na zahradě a dívat se, jak se stmívá. Pustit si písničku, kterou známe nazpaměť. Číst knihu, kterou nepotřebujeme k práci. Jet někam jen proto, že se nám tam chce. Skládat puzzle a na konci z toho nemít vůbec nic. Kromě složeného puzzle. A to může být úplně v pořádku. Protože člověk není výrobní linka, která musí každou hodinu něco vyprodukovat. Nemusíme svůj čas neustále obhajovat jeho užitečností. Možná dokonce potřebujeme občas něco, co nikam nevede. Ne proto, že je to důležité. Ale právě proto, že to důležité být nemusí. Takže až se vás někdo zeptá: „A k čemu ti to je?“ Možná není nutné hledat chytrou odpověď. Stačí: „K ničemu.“ A možná právě tehdy zjistíme, že jsme něco konečně udělali jen proto, že jsme chtěli.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.