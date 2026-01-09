„Proč to tak prožíváš?“ aneb když přítomnost bolí víc, než by měla
Občas člověk slyší větu, která zní skoro jako urážka: „Proč to tak hrotíš?“ „Neber si to tak osobně.“ „Vždyť o nic nejde.“
A upřímně – většinou to zní hloupě. Protože když něco prožíváme, tak to prožíváme. Tečka. Nikdo nám nemusí vysvětlovat, že bychom neměli. To víme taky.
Jenže…co když ta věta přece jen není úplně mimo? Jen je většinou řečená blbě.
Neříkám: neřeš to. Říkám: nenech se tím rozložit.
Abychom si rozuměli: Neříkám, že máme být chladní roboti. Neříkám, že máme necítit, nereagovat nebo se tvářit zenově vyrovnaně, zatímco se nám uvnitř vaří krev.
Říkám jen jedno: 👉 Není nutné – a často ani žádoucí – aby nás každá situace rozložila na prvočinitele.
Není nutné se z každé poznámky sypat. Z každého konfliktu hroutit. Z každého odmítnutí dělat existenciální krizi. Protože ve chvíli, kdy se extaticky hroutíme v přítomnosti, velmi často vůbec nejde o přítomnost.
To, co hrotíš dnes, jsi už jednou prožil
Tady se dostáváme k nepříjemné, ale osvobozující pravdě: Když má člověk tendenci něco nepřiměřeně prožívat, většinou nejde o tu konkrétní situaci. Jde o to, že se otevřelo staré zranění. Současná událost funguje jen jako spouštěč. Jako zvonek u dveří, za který zatáhne někdo úplně jiný, než ten, koho pak vidíme stát v předsíni.
A tak se stane například tohle:
Neštve tě kolega. On ti jen připomněl někoho, kdo tě kdysi shazoval.
Nezraňuje tě partnerova věta. Ona jen otevřela starý pocit, že nejsi dost dobrý.
Nezničil tě ten konflikt. Jen ti sáhl přesně tam, kde už dávno něco bolelo.
A proto je ta reakce tak silná. Ne proto, že bys byl přecitlivělý. Ale proto, že nereaguješ jen na teď.
Projekce: když se hádáme s minulostí v přítomném čase
Jedna z nejčastějších věcí, které v terapii vidím, je projekce. Jednoduše řečeno: Do současné situace si promítáme starý film.
Ten člověk před námi: není otec, který nebyl k dispozici, není matka, která kritizovala, není učitel, který zahanbil,…ale náš nervový systém to tak cítí.
A tělo reaguje dřív, než hlava stihne říct: „Hele, pozor, tohle už je jiný příběh.“
Proto nás někdy vytočí maličkost. Proto reagujeme přehnaně. Proto se divíme sami sobě.
„Neber si to osobně“ není výsměch. Je to návod.
Ano, tahle věta je často podaná necitlivě. Ale její smysl je vlastně velmi hluboký: 👉 Ne všechno, co se tě dotkne, se tě skutečně týká.
Něco se tě dotkne proto, že to rezonuje se starou bolestí. A to je velký rozdíl. Jakmile si tohle člověk začne uvědomovat, začne se dít něco důležitého: přestane automaticky reagovat, začne rozlišovat, a místo „hroutím se“ se objeví „aha, tady se něco otevřelo“. A to je obrovský posun.
Zralost není necítit. Zralost je nezhroutit se. Emoční zralost neznamená, že tě věci nebolí. Znamená, že tě neovládnou.
Že: cítíš, ale nerozpadáš se, reaguješ, ale nehrotíš, vnímáš, ale nenecháš se vtáhnout do starého scénáře.
A hlavně: 👉 nepřisuzuješ přítomnosti odpovědnost za bolest, která vznikla dávno před ní.
Závěrem jedna uklidňující věta
Pokud něco prožíváš až „moc“, není to selhání. Je to informace. Informace o tom, že někde uvnitř je ještě něco nezpracovaného. A to není důvod se sypat. To je důvod se zastavit. Protože když pochopíš, co vlastně prožíváš, přestaneš se ptát, proč to tak hrotíš – a začneš se ptát, odkud se to bere. A v tu chvíli se z chaosu stává směr.
Ondřej Vejsada
