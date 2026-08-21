Proč slušní lidé v hádkách tak často prohrávají
Existuje jedna zvláštní nespravedlnost, které jsem si začal všímat až v posledních letech. Představte si dva lidi. První je slušný. Když udělá chybu, přemýšlí o ní. Omluví se. Zamyslí se, jestli nepřehnal tón hlasu. Večer si to ještě několikrát přehraje v hlavě a napadne ho, že to možná mohl říct jinak.
Druhý je hulvát. Řekne vám, že jste idiot, bouchne dveřmi a večer usne jako miminko. A teď hádejte, kdo z těch dvou bývá při hádkách častěji zahnaný do kouta. Překvapivě ten první. Svědomí je nádherná věc. Jenže má jednu nepříjemnou vlastnost. Brzdí.
Jakmile slušný člověk zvýší hlas, okamžitě se v něm ozve malý vnitřní účetní. „Nepřehnal jsem to?“ „Neměl jsem být klidnější?“ „Neublížil jsem mu?“ A zatímco tenhle vnitřní audit běží na plné obrátky, druhá strana pokračuje bez sebemenšího zaváhání. Protože žádný audit nemá. Největší výhodou hulváta není drzost. Jeho největší výhodou je rychlost. Nemusí přemýšlet. Nemusí pochybovat. Nemusí nic opravovat. Je jako tank.
Vy mezitím řešíte, jestli jste náhodou nebyli moc ostří. On už projel tři vesnice. A teď přijde ten paradox. Ve společnosti často obdivujeme lidi, kteří se umí ozvat. Říkáme jim: „Ten se s tím nepáře.“ „Ta se umí prosadit.“ „To je silná osobnost.“ Jenže někdy nejde o odvahu. Jde jen o absenci brzd.
Je velký rozdíl mezi člověkem, který se nebojí říct svůj názor, a člověkem, kterému je úplně jedno, co způsobí. Zvenku to může vypadat stejně. Uvnitř je to úplně jiný vesmír. Proto bývají slušní lidé unavení. Ne proto, že by byli slabší. Ale protože vedou dva souboje najednou. Jeden s člověkem před sebou. A druhý sami se sebou. Hulvát vede jen ten první. A ještě dost nefér.
Jenže pozor.
Tohle není článek proti slušnosti. Naopak. Slušnost není problém. Problém je chvíle, kdy si ji spleteme s povinností ustupovat. Když začneme věřit, že být dobrým člověkem znamená nechat si všechno líbit. To už není slušnost. To je kapitulace.
Možná bychom měli změnit jednu jedinou větu.
Celý život posloucháme: „Slušný člověk se ovládá.“ Souhlasím. Ale dodal bych druhou polovinu. Slušný člověk se ovládá. Ne nechává ovládat. A mezi těmito dvěma větami je mnohem větší rozdíl, než se na první pohled zdá.
Ondřej Vejsada
Ghosting neobhajuji. Přesto si myslím, že mu úplně nerozumíme.
Ghosting není ideální způsob ukončení vztahu. Přesto může být zajímavější ptát se, proč k němu lidé sahají. Strach z konfliktu, pocitu viny nebo nekonečného přesvědčování může někdy vysvětlit víc než rychlý soud.
Ondřej Vejsada
Ne každý problém, který potkáte, je váš
Empatie a ochota pomáhat jsou krásné vlastnosti. Jenže někdy začneme nosit problémy druhých tak dlouho, až zapomeneme, že některé batohy nám vůbec nepatří.
Ondřej Vejsada
Víš vůbec, co hledáš?
Většinou přesně víme, co nechceme. Mnohem těžší je říct, co vlastně hledáme. A bez cíle se i ta nejlepší cesta může změnit v pouhé bloudění.
Ondřej Vejsada
Možná nehledáme odpověď. Jen návod, který neexistuje.
Možná trávíme příliš mnoho času hledáním správných pravidel pro život. Jenže vztahy ani lidé nejsou podle univerzálního návodu. Někdy potřebujeme méně rad a víc odvahy zjistit, co funguje právě nám.
Ondřej Vejsada
Tohle je přece normální. Opravdu?
„Tohle je přece normální.“ Možná jedna z nejzrádnějších vět, které používáme. Často totiž nepopisuje svět. Jen naše vlastní zvyklosti, zkušenosti a představu o tom, jak by měli žít ostatní.
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...
Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí
Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Železniční koridor mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na vedení
Provoz železničního koridoru Praha – Český Brod zastavila v pátek ráno závada na trakčním vedení ve...
Ve volbách v Pardubicích budou lidé vybírat z devíti kandidátek, jako minule
V komunálních volbách v Pardubicích budou letos lidé vybírat z devíti kandidátek, stejně jako před...
Anděl s polámaným křídlem, který inspiroval Kryla, se vrací do Ostrova
Do kostela Zvěstování Panny Marie v Klášterním areálu Ostrov se po desetiletích vrací soška anděla...
Na krajské silnice nemáme dost peněz, stěžuje si na přístup vlády Netolický
Pardubický hejtman Martin Netolický (3PK) odmítá tvrzení, že kraje mají na účtech dostatek volných...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 543
- Celková karma 9,70
- Průměrná čtenost 160x