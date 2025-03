Proč si vybíráme špatné lidi?

Proč si stále dokola vybíráme špatné lidi? Naše hlava říká jedno, ale podvědomí si jede podle starých vzorců. Jak rozpoznat toxické vztahy včas a konečně změnit svůj scénář?

Kolikrát už jste si řekli: „Jak jsem mohl/mohla být tak slepý/á?“ Nebo: „Tohle se mi už nestane!“ A hádejte co? Stalo se to znovu. Jiný člověk, jiná situace, ale stejný vzorec. Ať už jde o toxického partnera, manipulativního šéfa nebo „kamaráda“, co se ozve jen, když něco potřebuje – vždycky se zdá, že si k sobě přitahujeme lidi, kteří nám dříve či později přinesou problémy.

A teď otázka za milion: Proč?

Hlava říká jedno, podvědomí si jede svoje

Myslíme si, že si své vztahy vědomě vybíráme. Že máme kontrolu. Jenže realita je jinde – volíme podle vzorců, které máme hluboko v sobě, aniž bychom si to uvědomovali. Někdo vyrůstal v prostředí, kde bylo normální se nechat ponižovat, a tak mu to nepřijde divné ani v dospělosti. Jiný měl rodiče, kteří se neustále hádali, takže podvědomě věří, že bez dramatu to není „pravá láska“.

A tak se znova a znova ocitáme ve stejném filmu – jen s jiným hereckým obsazením.

Chemie jako nepřítel?

Lidé často říkají: „Ale já ho/ji prostě miluju!“ No jasně, chemie je potvora. Přitažlivost, motýlci v břiše – to všechno je skvělé, ale taky pěkně zrádné. Protože pokud vás přitahují lidé, kteří vám dřív nebo později ublíží, je to jako kdyby vám mozek podstrkával špatný scénář a říkal: „Tohle je láska! Jdi do toho!“

Jenže je to spíš takový emocionální déjà vu. Máme tendenci opakovat to, co známe, protože v neznámém prostředí se necítíme komfortně – a to i když to, co známe, je destruktivní.

Jak z toho ven?

Řešení není snadné, ale existuje: uvědomění a změna vzorců. A to bolí. Protože si musíte přiznat, že možná nejste oběť náhody, ale vlastních rozhodnutí. A že pokud chcete jiné výsledky, musíte přestat dělat stejná rozhodnutí.

👉 První krok? Poslouchat emoce a začít si všímat signálů. Lidé se odhalí velmi brzy – pokud je chcete vidět.

👉 Druhý krok? Přehodnotit, co považujete za „normální“. Možná jste zvyklí na toxické vzorce, aniž byste si to uvědomovali.

👉 Třetí krok? Přestat si myslet, že „tentokrát to bude jiné“. Nebude. Pokud někdo hned na začátku ukazuje červené vlajky, nebude to rytíř na bílém koni, ale stejný průšvih jako minule – jen v jiném kabátě.

A pokud si teď říkáte: „Sakra, tohle je přesně můj případ...“, gratuluju! Právě jste udělali první krok k tomu, abyste příště nešlápli vedle.