Proč si vybíráme lidi, které musíme opravovat
„Já si snad přitahuju samé problémové typy.“ Říká to žena, která si opakovaně vybírá muže, které musí motivovat, tlačit, organizovat, zachraňovat. Říká to muž, který si znovu a znovu nachází partnerky, které potřebují uklidnit, stabilizovat, „dát dohromady“. A pokaždé to začíná stejně: tentokrát to bude jiné. Jenže nebývá.
Záchranář jako hrdina
Na první pohled to vypadá ušlechtile. Pomáhám. Podporuji. Držím. Věřím. Záchranář působí silně. Potřebně. Smysluplně. Jenže pod tou ušlechtilostí se někdy skrývá něco jiného: potřeba být nezastupitelný. Když druhý potřebuje mě, mám jistotu. Když beze mě nefunguje, jsem důležitý. Když ho „opravím“, potvrzuji svou hodnotu. A tady se pomoc nenápadně mění v kontrolu.
Kontrola převlečená za péči
Záchranářství může být způsob, jak mít vztah pod kontrolou. Protože partner, který je stabilní, vyrovnaný a soběstačný, je svobodný. Může odejít. Může si vybrat. Ale partner, který je závislý na mé podpoře, zůstává. Ne ze strachu. Spíš z potřeby. A to je pro někoho velmi uklidňující.
Proč si nevybíráme „hotové“ lidi
Člověk, který je sám se sebou relativně v pořádku, může působit nudně. Nepotřebuje zachraňovat. Nepotřebuje opravovat. A záchranář najednou nemá roli. Bez problému není mise. Bez mise není hrdina. A tak si podvědomě vybíráme ty, kde je co řešit. Ne proto, že bychom chtěli trpět. Ale protože jsme si zvykli, že láska znamená práci.
Láska jako projekt
Pro někoho je vztah prostor setkání. Pro jiného projekt. „Když ho podpořím, vyroste.“ „Když ji podržím, uklidní se.“ „Když vydržím, změní se.“ Jenže vztah není rekonstrukce bytu. Pokud do něj vstupujeme s představou, že druhý potřebuje opravit, už tím říkáme: takový, jaký jsi, nestačíš. A to je základní nerovnováha.
Co se děje po „opravě“
I kdyby se změna povedla, nastává zvláštní moment. Když už druhý nepotřebuje zachraňovat, ztrácí záchranář smysl. A někdy paradoxně začne hledat další problém. Nebo dalšího člověka. Protože bez role se cítí prázdně.
Co to říká o nás
Možná nejde o to, že si vybíráme „špatné typy“. Možná si vybíráme scénář, který známe. Možná jsme se kdysi naučili, že láska se zaslouží péčí. Že hodnota přichází skrze obětování. Že být potřebný je bezpečnější než být milovaný. A tak místo rovnocenného vztahu vytváříme dynamiku, kde jeden drží a druhý se drží.
Závěrem (bez obviňování)
Pomáhat je krásné. Podporovat druhého je cenné. Ale pokud si opakovaně vybíráme lidi, které musíme opravovat, stojí za to se zeptat: Pomáhám…nebo si tím udržuji kontrolu? Chci partnera…nebo projekt? Protože skutečná blízkost není o tom, kdo koho zachrání. Je o tom, že se potkají dva lidé, kteří už stojí. A to je někdy mnohem těžší než kohokoli opravovat.
Ondřej Vejsada
