Proč si někdy stěžujeme hlavně proto, aby nám někdo potvrdil, že máme pravdu
„Víš, co mi zase udělal?“ Po téhle větě už většinou tušíme, co bude následovat. Kamarádka poslouchá, my vyprávíme a přidáme pár detailů, které jsou pro případ obžaloby zvlášť vhodné. Druhá strana samozřejmě nedostane slovo, protože tu zrovna není. A pak přijde očekávaný verdikt: „Tak to je teda hrozné.“ Úleva. Konečně někdo pochopil, jaká je pravda. Jenže jaká pravda? Ta naše.
Někdy si totiž nejdeme za člověkem pro radu. Nechceme vědět, co bychom mohli udělat jinak. Nehledáme řešení. Jdeme si pro potvrzení, že jsme v právu. Potřebujeme svědka. Ideálně takového, který po vyslechnutí našeho případu řekne: „Já bych tohle teda rozhodně netoleroval.“ Výborně. Máme rozsudek. A teď můžeme pokračovat přesně stejně jako předtím.
Stížnost má jednu úžasnou vlastnost: velmi snadno ji zaměníme za řešení. Mluvíme o problému, rozebíráme ho, vysvětlujeme, co kdo řekl. Druhý přikyvuje a my se postupně uklidňujeme. V realitě se přitom nezměnilo vůbec nic. Problém zůstal tam, kde byl. Jen teď máme potvrzeno, že za něj může někdo jiný. To je příjemná úleva. A někdy také docela slušná past.
Čím víc lidí přesvědčíme o své verzi, tím obtížnější může být připustit, že příběh má ještě druhou stranu. Když už jsme kamarádce třikrát vysvětlili, jaký je náš partner necita, těžko jí pak o měsíc později řekneme: „Víš co? Možná jsem to tentokrát trochu přehnal.“
To už by nám narušilo pracně vybudovaný případ.
A tak hledáme další důkazy. „A tohle dělá pořád.“ „On už je prostě takový.“ „Ona mě nikdy neposlouchá.“ „Vždycky všechno obrátí proti mně.“ Z jedné situace se postupně stává charakteristika člověka. A z charakteristiky rozsudek. Nejzajímavější na tom je, že si přitom můžeme připadat velmi racionálně. Vždyť přece neříkáme nic, co se nestalo. Jenže pravda není jen seznam toho, co se stalo. Záleží také na tom, co jsme z toho vyvodili.
Stejnou situaci mohou dva lidé prožít úplně jinak. Jeden ji považuje za neúmyslné přehlédnutí, druhý za důkaz, že mu na něm nezáleží. Když si pak druhý přijde pro potvrzení, může během několika minut získat něco, co se podobá objektivnímu posudku. „No jasně, že máš pravdu.“ Jenže kamarádka u toho nebyla. Nezná všechny souvislosti, neslyšela druhou stranu a neviděla, co se dělo předtím. Přesto jsme ji právě jmenovali členkou poroty.
To samozřejmě neznamená, že se nemáme svěřovat. Člověk někdy potřebuje mluvit s někým, komu důvěřuje, aby si událost srovnal. A občas opravdu potřebuje jen slyšet obyčejné „to mě mrzí“, ne další rozbor vlastního chování. Problém začíná ve chvíli, kdy už nehledáme porozumění, ale potvrzení rozsudku. Protože potvrzení uklidňuje. Otázka znejišťuje.
Když nám kamarád řekne, že jsme měli pravdu, můžeme odejít s pocitem, že je věc vyřešená. Když se zeptá, jestli jsme nemohli něco pochopit jinak, je to mnohem méně pohodlné. Najednou musíme připustit, že jsme možná nebyli jen obětí cizího jednání, ale také účastníkem situace, na které jsme se nějak podíleli.
A to už není tak příjemná návštěva.
Často tvrdíme, že chceme pravdu, zatímco ve skutečnosti chceme hlavně úlevu. Chceme slyšet, že jsme nebyli hloupí, přecitlivělí nebo nespravedliví. Že jsme reagovali správně a ten druhý je skutečně viník. Protože když je viník jasný, nemusíme se zabývat vlastní částí příběhu. Možná i proto někdy o jednom konfliktu mluvíme s pěti lidmi, ale s tím jediným člověkem, kterého se skutečně týká, nepromluvíme. Ne proto, že bychom nevěděli, co říct. Ale protože od něj nemůžeme dostat výsledek, který potřebujeme. On by mohl nesouhlasit. Mohl by mít vlastní verzi. Mohl by dokonce říct něco, co by nás donutilo přemýšlet. A to se s kamarádkou, která slyší jen naši polovinu příběhu, dělá podstatně hůř.
Někdy si tak místo řešení pořizujeme publikum. Každému dalšímu člověku vyprávíme příběh, ve kterém se naše pozice postupně upevňuje. Čím víc lidí souhlasí, tím víc máme pocit, že se z našeho pohledu stala objektivní skutečnost. Jenže počet souhlasících svědků ještě nezaručuje, že jsme situaci pochopili správně. Může jen znamenat, že jsme ji uměli podat přesvědčivě. A pokud si z každého rozhovoru odnášíme hlavně další potvrzení, nemusíme už mít důvod cokoli měnit. Nemusíme nic přiznat, nemusíme se omluvit ani mluvit s člověkem, kterého se to týká.
Stačí, když máme kolem sebe dost lidí, kteří souhlasí s naším rozsudkem.
Spor tím ovšem nezmizí. Jen jsme si k němu pořídili publikum. Možná někdy nestěžujeme proto, abychom našli řešení. Potřebujeme jen dost svědků, aby nám náš vlastní rozsudek připadal jako pravda.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.