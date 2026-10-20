Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Proč si někdy spleteme být chtěný s být milovaný

Ondřej Vejsada
Ve vztahu někdy nehledáme lásku, ale důkaz, že jsme pořád žádoucí. Jenže být chtěný a být milovaný není totéž — a když si je spleteme, partner začne skládat zkoušku, o které ani neví.

„Miluje mě.“ To je věta, kterou si ve vztahu chceme slyšet. Jenže někdy ve skutečnosti potřebujeme slyšet něco trochu jiného: „Pořád mě chce.“ A to není totéž. Člověk může být milovaný a přitom zrovna nebýt středem něčího zájmu. Partner může mít rád naši povahu, způsob přemýšlení, společný život i to, co jsme spolu vybudovali. Může nás milovat také ve dnech, kdy zrovna nejsme nejzajímavější člověk v místnosti.
Být chtěný je ale něco jiného. Je v tom jiskra, přitažlivost a pocit, že si nás někdo vybírá. A právě tenhle pocit si někdy spleteme s láskou. Poznáme to třeba podle otázky: „Kdyby mě opravdu miloval, proč se takhle nechová?“ Možná proto, že láska není permanentní potvrzování naší výjimečnosti. Pokud jsme si ale vlastní hodnotu zvykli měřit tím, jak moc o nás druzí stojí, začneme potřebovat důkazy. Chceme být vyhledávaní a obdivovaní. Chceme vědět, že kdybychom odešli, druhý by se zhroutil. A když takový důkaz nedostáváme, začne nás vztah znejišťovat. Někdy v něm přitom láska nechybí. Chybí nám spíš viditelný důkaz, že jsme pořád žádoucí.
To může mít docela absurdní následky.
Člověk zůstává s partnerem, se kterým už vlastně nechce být, ale těší ho, že o něj partner stále stojí. „Nechci s ním žít, ale kdyby mě opustil, nesnesla bych to.“ Co přesně bychom v takové chvíli ztratili? Člověka? Nebo pocit, že jsme pro někoho pořád dost dobří? Někdy je odpověď nepříjemná. Být chtěný je skvělý pocit, jenže může fungovat jako průběžná kontrola vlastního sebevědomí. Dokud po nás někdo touží, nemusíme si tolik klást otázku, jak se sami na sebe díváme.
A funguje to i opačně.
Někdo začne o vztah ztrácet zájem ve chvíli, kdy si je partnerem příliš jistý. Dokud musí o jeho pozornost bojovat, vztah ho baví. Jakmile ji má jistou, něco se vytratí. Možná ne láska. Možná právě ta potřeba být chtěný. Je v tom zvláštní paradox. Člověk může dlouho usilovat o vztah, a když ho získá, zjistí, že toužil hlavně po vítězství. Ne po každodenním životě s konkrétním člověkem, ale po potvrzení, že ho dokáže získat. A podobně můžeme vztah testovat otázkami: „Miluješ mě?“ „Chyběl jsem ti?“ „Kdybych odešel, bojovala bys o mě?“ Na první pohled jsou to otázky o lásce. Někdy se v nich ale skrývá jiná otázka: „Jsem pro tebe pořád dost důležitý?“
A to už je otázka také o nás.
Láska totiž nemusí každý den dokazovat, že jsme žádoucí. Může se projevovat tím, že s námi člověk počítá, zajímá se o nás, respektuje nás, stojí při nás a chce s námi sdílet svůj život. Není to tak opojné jako okamžik, kdy po nás někdo touží, ale může to být podstatně trvalejší. Být chtěný je naproti tomu okamžik. Přitažlivost, zájem, touha, obdiv. A právě proto může být tak opojný. Potíž nastává, když potřebujeme tenhle pocit pořád. Pak si můžeme vybírat vztahy podle toho, jak dobře nám potvrzují vlastní hodnotu, místo podle toho, jak dobře v nich skutečně žijeme.
Odejdeme od člověka, který nás miloval, protože nás přestal dostatečně obdivovat. Nebo zůstaneme s člověkem, kterého už nemilujeme, protože nás pořád chce. V obou případech jsme zaměnili otázku „Je mi s tímto člověkem dobře?“ za otázku „Jsem pro něj pořád dost dobrý?“ A to jsou dvě úplně jiné věci. Samozřejmě že ve vztahu potřebujeme cítit přitažlivost, zájem i touhu. Není důvod tvářit se, že nám stačí společně zaplacené složenky a vědomí, že nás druhý toleruje. Jenže pokud se z touhy stane hlavní důkaz naší hodnoty, můžeme začít zaměňovat intenzitu za kvalitu vztahu.
Možná proto někdy nehledáme lásku tak úplně. Hledáme zrcadlo, ve kterém vypadáme jako někdo, koho stojí za to chtít. A když se v něm přestaneme vidět, začneme pochybovat o celém vztahu – někdy i tehdy, když v něm pořád máme něco podstatného. Být chtěný nám může připomínat, že máme hodnotu. Ale pokud bez toho nedokážeme uvěřit, že ji máme, bude muset náš partner každý den znovu skládat zkoušku, o které možná ani neví.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 20.10.2026 7:10 | karma článku: 0 | přečteno: 32x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Ondřej Vejsada

Proč někdy potřebujeme, aby nám někdo ublížil víc, než skutečně ublížil

Z drobného zklamání někdy vyrobíme velkou křivdu: ne proto, že bychom lhali, ale protože silná emoce chce silné vysvětlení. Pomůže vrátit se k tomu, co se skutečně stalo.

19.10.2026 v 7:09 | Karma: 8,37 | Přečteno: 58x | Společnost

Ondřej Vejsada

Proč si někdy stěžujeme hlavně proto, aby nám někdo potvrdil, že máme pravdu

Někdy si nejdeme postěžovat pro radu, ale pro svědka, který potvrdí náš rozsudek. Jenže čím víc lidí souhlasí, tím hůř se hledá vlastní podíl na sporu.

18.10.2026 v 7:05 | Karma: 9,72 | Přečteno: 62x | Společnost

Ondřej Vejsada

Proč někdy druhým bereme jejich vlastní důsledky – a pak se divíme, že se nemění

Když za druhé pokaždé zahlazujeme průšvihy, možná jim nepomáháme změnit se. Někdy je skutečnou pomocí zůstat nablízku, ale nechat důsledek dopadnout.

16.10.2026 v 7:13 | Karma: 12,32 | Přečteno: 63x | Společnost

Ondřej Vejsada

Proč si někdy myslíme, že komplikovaný člověk je zajímavější než ten normální

Člověka, kterého musíme luštit, si snadno spleteme s někým hlubokým. Jenže námaha, kterou do vztahu vložíme, ještě nedokazuje jeho výjimečnost.

15.10.2026 v 7:18 | Karma: 8,96 | Přečteno: 72x | Společnost

Ondřej Vejsada

Proč někdy nechceme být nezastupitelní, ale jen potřební

Pomáhat druhým je krásné. Jenže někdy jejich samostatnost neoslavujeme, ale bereme jako osobní urážku. Kde končí ochota a začíná potřeba být nepostradatelný?

14.10.2026 v 7:14 | Karma: 8,10 | Přečteno: 61x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
12. října 2026  18:05

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.
15. října 2026  7:07

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo

Pneuservisy mají v listopadu naplno. Od 1. 11. totiž platí povinnost pro jízdu...
14. října 2026  17:07

Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...

Lampy za miliony, více zeleně. Kampa projde obnovou, otázkou je harmonogram

Revitalizace parku KAMPA. Návrh architektky Magdaleny Kurfürstové ze studia TAK.
20. října 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nového veřejného osvětlení se dočká pražský park Kampa. Obnova začíná v úterý, staré lampy nahradí...

Makro Gastro Cup otevírá registrace. Vítězové získají stáž u Zdeňka Pohlreicha

20. října 2026  10:25

refurbed uzavírá kruh. Nově umožňuje elektroniku nejen nakupovat, ale i prodávat

20. října 2026  10:18

Nejvyšší soud odmítl dovolání aktérů kauzy Bereta, šlo o vynášení informací

ilustrační snímek
20. října 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání všech pěti aktérů kauzy Bereta, která spočívala ve vynášení...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 590
  • Celková karma 9,59
  • Průměrná čtenost 157x
Rád pozoruji.
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×