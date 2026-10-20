Proč si někdy spleteme být chtěný s být milovaný
„Miluje mě.“ To je věta, kterou si ve vztahu chceme slyšet. Jenže někdy ve skutečnosti potřebujeme slyšet něco trochu jiného: „Pořád mě chce.“ A to není totéž. Člověk může být milovaný a přitom zrovna nebýt středem něčího zájmu. Partner může mít rád naši povahu, způsob přemýšlení, společný život i to, co jsme spolu vybudovali. Může nás milovat také ve dnech, kdy zrovna nejsme nejzajímavější člověk v místnosti.
Být chtěný je ale něco jiného. Je v tom jiskra, přitažlivost a pocit, že si nás někdo vybírá. A právě tenhle pocit si někdy spleteme s láskou. Poznáme to třeba podle otázky: „Kdyby mě opravdu miloval, proč se takhle nechová?“ Možná proto, že láska není permanentní potvrzování naší výjimečnosti. Pokud jsme si ale vlastní hodnotu zvykli měřit tím, jak moc o nás druzí stojí, začneme potřebovat důkazy. Chceme být vyhledávaní a obdivovaní. Chceme vědět, že kdybychom odešli, druhý by se zhroutil. A když takový důkaz nedostáváme, začne nás vztah znejišťovat. Někdy v něm přitom láska nechybí. Chybí nám spíš viditelný důkaz, že jsme pořád žádoucí.
To může mít docela absurdní následky.
Člověk zůstává s partnerem, se kterým už vlastně nechce být, ale těší ho, že o něj partner stále stojí. „Nechci s ním žít, ale kdyby mě opustil, nesnesla bych to.“ Co přesně bychom v takové chvíli ztratili? Člověka? Nebo pocit, že jsme pro někoho pořád dost dobří? Někdy je odpověď nepříjemná. Být chtěný je skvělý pocit, jenže může fungovat jako průběžná kontrola vlastního sebevědomí. Dokud po nás někdo touží, nemusíme si tolik klást otázku, jak se sami na sebe díváme.
A funguje to i opačně.
Někdo začne o vztah ztrácet zájem ve chvíli, kdy si je partnerem příliš jistý. Dokud musí o jeho pozornost bojovat, vztah ho baví. Jakmile ji má jistou, něco se vytratí. Možná ne láska. Možná právě ta potřeba být chtěný. Je v tom zvláštní paradox. Člověk může dlouho usilovat o vztah, a když ho získá, zjistí, že toužil hlavně po vítězství. Ne po každodenním životě s konkrétním člověkem, ale po potvrzení, že ho dokáže získat. A podobně můžeme vztah testovat otázkami: „Miluješ mě?“ „Chyběl jsem ti?“ „Kdybych odešel, bojovala bys o mě?“ Na první pohled jsou to otázky o lásce. Někdy se v nich ale skrývá jiná otázka: „Jsem pro tebe pořád dost důležitý?“
A to už je otázka také o nás.
Láska totiž nemusí každý den dokazovat, že jsme žádoucí. Může se projevovat tím, že s námi člověk počítá, zajímá se o nás, respektuje nás, stojí při nás a chce s námi sdílet svůj život. Není to tak opojné jako okamžik, kdy po nás někdo touží, ale může to být podstatně trvalejší. Být chtěný je naproti tomu okamžik. Přitažlivost, zájem, touha, obdiv. A právě proto může být tak opojný. Potíž nastává, když potřebujeme tenhle pocit pořád. Pak si můžeme vybírat vztahy podle toho, jak dobře nám potvrzují vlastní hodnotu, místo podle toho, jak dobře v nich skutečně žijeme.
Odejdeme od člověka, který nás miloval, protože nás přestal dostatečně obdivovat. Nebo zůstaneme s člověkem, kterého už nemilujeme, protože nás pořád chce. V obou případech jsme zaměnili otázku „Je mi s tímto člověkem dobře?“ za otázku „Jsem pro něj pořád dost dobrý?“ A to jsou dvě úplně jiné věci. Samozřejmě že ve vztahu potřebujeme cítit přitažlivost, zájem i touhu. Není důvod tvářit se, že nám stačí společně zaplacené složenky a vědomí, že nás druhý toleruje. Jenže pokud se z touhy stane hlavní důkaz naší hodnoty, můžeme začít zaměňovat intenzitu za kvalitu vztahu.
Možná proto někdy nehledáme lásku tak úplně. Hledáme zrcadlo, ve kterém vypadáme jako někdo, koho stojí za to chtít. A když se v něm přestaneme vidět, začneme pochybovat o celém vztahu – někdy i tehdy, když v něm pořád máme něco podstatného. Být chtěný nám může připomínat, že máme hodnotu. Ale pokud bez toho nedokážeme uvěřit, že ji máme, bude muset náš partner každý den znovu skládat zkoušku, o které možná ani neví.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.