Proč si někdy pleteme výčitky svědomí s důkazem, že jsme dobří lidé
Člověk může někomu ublížit a potom se tím trápit celé roky. V duchu si přehrává, co měl říct jinak, kde měl zabrzdit a proč se tehdy zachoval jako někdo, kým vlastně být nechtěl. Když na to přijde řeč, možná se mu dokonce zalijí oči slzami. Je mu to líto. Opravdu. A přesto se nabízí trochu nepříjemná otázka: Komu vlastně naše dlouholeté výčitky svědomí slouží? Tomu, komu jsme ublížili, nebo především nám samotným?
Když se vlastní trápení stane důkazem slušnosti
Představte si muže, který před lety zklamal svou partnerku. Možná jí lhal, dlouhodobě ji přehlížel nebo v důležité chvíli myslel víc na sebe než na ni. Vztah skončil, život šel dál, ale on se k tomu stále vrací. „Tohle jsem pokazil. Tohle jsem neměl udělat. Kdybych tehdy věděl, co vím dnes…“ Jeho lítost může být naprosto upřímná. Jenže postupně se stane součástí jeho identity. Už není pouze člověkem, který kdysi udělal něco špatného. Je člověkem, který si to dodnes vyčítá. A na tomto rozdílu mu začne záležet víc, než by si přiznal.
Vždyť kdyby mu to bylo úplně jedno, co by to o něm vypovídalo? Nebyl by snad bezcitný? Neznamenalo by to, že mu na bývalé partnerce nikdy doopravdy nezáleželo? A tak se dál trápí. Jako by každá další hodina sebeobviňování potvrzovala, že přece jen není tak špatný člověk. Jenže svědomí není permanentka do klubu slušných lidí. To, že nás něco mrzí, ještě neznamená, že jsme pochopili, co jsme udělali. A už vůbec ne, že jsme se změnili.
Výčitky jsou zvláštní druh úlevy
Jak by nám mohlo být v něčem příjemné trápit se? Přesto v tom může být skrytá odměna. Když se sami obviňujeme, máme alespoň pocit, že se ke své chybě stavíme čelem. Nezlehčujeme ji, nezapíráme ji, neutíkáme před ní. Dokonce se za ni trestáme. Co víc bychom po sobě ještě mohli chtít? Třeba právě to, abychom něco změnili. To už je ovšem méně pohodlné. Skutečná náprava totiž nemusí mít podobu velkého morálního gesta. Někdy znamená omluvit se bez očekávání, že nám druhý odpustí. Jindy přestat opakovat chování, kterým jsme někomu ublížili. A někdy přijmout, že už nemáme právo vstupovat do života člověka, kterého jsme zranili, jen proto, abychom si ulevili od vlastních výčitek.
To poslední bývá obzvlášť nepříjemné. Rádi bychom se omluvili, všechno vysvětlili a ujistili se, že nás ten druhý už nepovažuje za takového člověka, jakým jsme tehdy byli. Jenže možná bychom mu tím přidělili další úkol: vyslechnout nás, pochopit, případně odpustit, abychom se konečně mohli cítit lépe. Někdy se omlouváme také proto, abychom se zbavili nepříjemného pocitu. Vypadá to jako služba druhému, ale část účtu mu nenápadně předáváme zpátky.
Člověk se může trápit poctivě, a přesto zůstat stejný
Dokážeme věnovat obrovské množství energie tomu, abychom se cítili provinile, a překvapivě málo tomu, abychom změnili příčinu své viny. Můžeme celé roky litovat, že jsme byli sobečtí, a dál se chovat sobecky. Stydět se za to, jak jsme zacházeli s blízkými, a při první příležitosti jim udělat totéž. Vyčítat si, že jsme druhé neposlouchali, a přitom ani dnes nevydržet chvíli poslouchat člověka, který nám říká něco nepříjemného. Ne proto, že bychom nutně byli pokrytci. Často jen zaměníme prožívání změny za změnu samotnou.
Vnitřní bolest je intenzivní. Člověk ji cítí, věnuje jí pozornost a má dojem, že se v něm něco zásadního odehrává. Změna chování bývá mnohem méně dramatická. Nikdo u ní nemusí plakat ani prožívat velké prozření. Jen příště uděláme něco jinak. A potom znovu. To se ovšem hůř vypráví jako příběh o našem morálním vývoji. „Dvacet let jsem se trápil, protože jsem kdysi zklamal člověka, kterého jsem miloval“ zní skoro vznešeně. „Přestal jsem se vymlouvat a naučil jsem se jednat jinak“ je podstatně méně romantické. Navíc to vyžaduje důkaz.
Kdy už si jen splácíme vlastní trest?
Samozřejmě nechci tvrdit, že výčitky svědomí jsou zbytečné. Mohou nás upozornit, že jsme překročili hranici, kterou jsme překročit nechtěli. Mohou nás přimět k omluvě, nápravě i změně. Problém nastává, když se samotné trápení stane cílem. Když už nehledáme, co můžeme napravit, ale pouze dokola prožíváme, jak moc nás naše chyba bolí. Pak si možná nevědomky vystavíme zvláštní morální účtenku: tolik let výčitek, tolik probdělých nocí, tolik sebeobviňování. Zaplaceno. Jenže komu? A podle jakého ceníku?
Člověk, kterému jsme ublížili, o naší vnitřní fakturaci nemusí vůbec vědět. A i kdyby věděl, jeho bolest tím nemusí být o nic menší. Minulost bohužel nemá reklamační oddělení. Nemůžeme přijít po deseti letech s potvrzením, že jsme se dostatečně trápili, a požadovat výměnou za to vrácení vztahu, důvěry nebo promarněného času. Některé věci už napravit nedokážeme. To je součást ceny, kterou za své jednání někdy zaplatíme. Můžeme ale rozhodnout, co uděláme se zkušeností, kterou máme. A možná právě tady začíná skutečná odpovědnost. Přestat používat vlastní utrpení jako důkaz a podívat se na to, co po nás zůstává v životě druhých. Protože výčitky svědomí mohou dokazovat, že nás naše chyba bolí. Teprve naše další jednání ale ukáže, jestli nás také něco naučila.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
Hostem může být každý. Sousedem už jen někdo?
Ukrajinským uprchlíkům jsme otevřeli dveře. Ale znamená „jste vítáni“ i možnost zůstat? O sousedství, vděčnosti a budoucnosti, kterou druhým někdy nabízíme jen na zkoušku.
Ondřej Vejsada
Proč někdy pomáháme lidem tak dlouho, až jim začneme překážet
Pomáhat je krásné. Dokud druhý nezačne zvládat věci sám — a my nezjistíme, že jsme si na svou nepostradatelnost zvykli víc než na jeho samostatnost.
Ondřej Vejsada
Stále spokojená žena je mýtus. Proč muž nikdy nemá úplně hotovo
Muž přinese mamuta, žena připomene vodu. Nespokojenost může vztah posouvat, ale nikdo nemůže celý život skládat zkoušku, jejíž pravidla se mění po každé odpovědi.
Ondřej Vejsada
Když už i nákup jogurtu vyžaduje malé vysokoškolské vzdělání
Stojíte před regálem s jogurty a najednou řešíte cukr, bílkoviny i zdravá střeva. Kdy se z obyčejného nákupu stala zkouška z rozhodování — a proč nám další recenze jistotu stejně nepřinese?
Ondřej Vejsada
Kdo si může dovolit být dospělý?
Dospělost prý začíná vlastním bydlením. Jenže někdo dostane byt, jiný účet za nájem. O člověku vypovídá spíš to, jak zachází se svými možnostmi, než kolik metrů čtverečních zaplatí.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Básně místo zlata. Angličanka v Praze Rudolfa II. rozehrála vysokou hru
V klášterní chodbě na Malé Straně odpočívá žena, jejíž život by vydal na román. Byla nevlastní...
Bývalá pekárna v Jihlavě se mění na hotel s wellness a autosalonem
Do prosince 2024 tam pekli chleby, rohlíky a sladké pečivo. V polovině příštího roku už by na...
Vražda taxikářky a pokus o zabití dvojice v autě u soudu. Obžaloba chce výjimečný trest
Jednoho člověka podle obžaloby zavraždil a u dalších dvou se mu to nepovedlo jen díky shodě...
Stovky solárů nad stovkami bytů. Na panelácích v Ústí je největší elektrárna
Na střechy tří panelových domů s 365 byty v Brandtově ulici v Ústí nad Labem nainstalovali celkem...
Rodinný dům v obci Lnáře, okr. Strakonice
Lnáře, okres Strakonice
3 860 000 Kč
- Počet článků 605
- Celková karma 9,30
- Průměrná čtenost 159x
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.