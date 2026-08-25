Proč si někdy necháváme v životě lidi, které už dávno nemáme rádi
Je zvláštní, kolik lidí máme ve svém životě jen proto, že už tam jsou. Kamarád ze školy. Kolega z bývalé práce. Člověk, se kterým jsme kdysi jezdili na dovolenou. Známý, se kterým se potkáváme dvacet let. Kdybychom ho dnes potkali poprvé, možná bychom si s ním nedali ani kávu. Jenže my se známe od roku 1998. A to je přece něco. Takže se jednou za rok sejdeme, dvě hodiny si nemáme co říct, potom si popřejeme, že se zase brzy uvidíme, a oba moc dobře víme, že se neuvidíme. A příští rok to uděláme znovu.
Některé vztahy přežívají jen díky své historii
Kdysi jsme si byli blízcí. To je pravda. Kdysi jsme se smáli stejným věcem, chodili spolu ven, svěřovali si tajemství nebo společně řešili život. Jenže člověk se za dvacet let trochu změní. A někdy se změní tak moc, že už si vlastně nemáme co říct. Jenže vztah pořád existuje. Ne proto, že by byl dobrý. Ne proto, že by nám něco dával. Ale protože kdysi byl dobrý. A to je zvláštní důvod udržovat něco při životě. Je to trochu jako jezdit pořád ve starém autě jen proto, že nás kdysi odvezlo na krásnou dovolenou.
Máme totiž pocit, že minulosti něco dlužíme
Když vztah ukončíme, může to v nás vyvolat zvláštní pocit viny. Jako bychom tím říkali: „To, co mezi námi bylo, už pro mě nemá hodnotu.“ Jenže tak to přece není. To, že něco skončilo, neznamená, že to nikdy nemělo význam. Dětství také skončilo. Škola skončila. Některé lásky skončily. A přesto bychom kvůli tomu nemuseli prohlásit: „Takže to celé bylo k ničemu.“ Nebylo. Jen to skončilo. A možná je právě tohle něco, co neumíme přijmout.
Raději udržujeme vztah, než abychom přiznali, že už nemáme vztah
Takže dál odpovídáme na zprávy. Dál chodíme na narozeniny. Dál si říkáme „musíme někdy zajít na pivo“. Dál se potkáváme. A přitom někde uvnitř víme: Kdyby tenhle člověk dnes vstoupil do mého života poprvé, nepustil bych ho tak blízko. To je docela nepříjemné přiznání. Protože najednou zjistíme, že náš vztah není založený na tom, co mezi námi je dnes. Je založený na tom, co mezi námi bylo kdysi.
A minulost má jednu obrovskou výhodu.
Nemůže nás zklamat. Ta už se stala. Víš, co se stalo před dvaceti lety. Víš, jaký ten člověk tehdy byl. Víš, co jste spolu zažili. Jenže současný člověk je jiný. A stejně tak ty. Možná jste se rozešli každý jiným směrem. Možná máte úplně jiné hodnoty. Možná si dnes lezete na nervy. A možná už spolu vlastně ani nechcete být. Ale minulost pořád šeptá: „Vždyť se znáte tak dlouho.“ No právě.
Jak dlouho ještě musí něco trvat jen proto, že to trvá dlouho?
Někdy máme totiž větší problém něco ukončit než něco začít. Nový vztah je jednoduchý. Buď funguje, nebo ne. Ale starý vztah s sebou nese historii. Vzpomínky. Společné zážitky. Fotografie. Lidi, kteří vás oba znají. A hlavně pocit závazku. „To přece nemůžu jen tak zahodit.“ Ale co vlastně zahazujete? Vztah? Nebo jen jeho starou podobu?Protože jestli se dnes s někým setkáváte jen ze slušnosti, možná už žádný skutečný vztah neexistuje. Možná existuje jen jeho pravidelně obnovovaná vzpomínka.
A teď jedna kacířská myšlenka
Nemusíme mít všechny lidi, kteří kdy pro nás něco znamenali, ve svém současném životě. To není nevděk. To není bezcitnost. A už vůbec to neznamená, že člověk musí dělat nějakou velkou čistku a slavnostně rozeslat bývalým kamarádům výpovědi z přátelství. Někdy stačí přestat vztah uměle udržovat. Nechat ho přirozeně doznít. Nevolat. Neorganizovat další setkání. Nechat některé „musíme někdy zajít na kafe“ prostě zůstat přesně tam, kam patří. V budoucnosti.
Protože vztahy nejsou muzea
Nemusíme uchovávat každého člověka jen proto, že patří do naší osobní historie. Někteří lidé byli důležití tehdy. Někteří jsou důležití dnes. A někteří možná budou důležití zase někdy později. To všechno je v pořádku. Nemusíme ale ze svého současného života dělat archiv. Protože jestli máme kolem sebe lidi jen proto, že jsme je kdysi potřebovali, možná bychom si měli položit jednu docela jednoduchou otázku: Kdybych toho člověka potkal dnes poprvé, chtěl bych ho mít ve svém životě? A pokud je odpověď „ne“, nemusí to znamenat, že jste ho přestali mít rádi. Možná jen znamená, že už jste někdo jiný. A on také. Některé vztahy nemusíme ukončit. Stačí si přiznat, že už dávno skončily samy.
Ondřej Vejsada
Nejvíc nás neovládají manipulátoři. Ale lidé, kterým pořád něco dokazujeme.
Nemusíme vyhrát každý cizí soud nad tím, jací jsme lidé. Zpětná vazba může být užitečná, ale potřeba přesvědčit druhé, že jsme hodní, slušní nebo správní, z nás dělá překvapivě snadno ovladatelné lidi.
Ondřej Vejsada
Na Internetu jste pořád vy. I když se jmenujete smradlavynohy07
Internet nám možná dává pocit, že jsme někým jiným. Jenže za přezdívkou pořád sedí stejný člověk. A slušnost by podle mě neměla záviset na tom, jestli druhý vidí naše jméno, nebo jen „smradlavynohy07“.
Ondřej Vejsada
Proč slušní lidé v hádkách tak často prohrávají
Slušní lidé se v hádkách někdy dostávají do nevýhody. Zatímco přemýšlejí, jestli nepřehnali tón, druhá strana už dávno útočí dál. Slušnost ale neznamená povinnost ustupovat.
Ondřej Vejsada
Ghosting neobhajuji. Přesto si myslím, že mu úplně nerozumíme.
Ghosting není ideální způsob ukončení vztahu. Přesto může být zajímavější ptát se, proč k němu lidé sahají. Strach z konfliktu, pocitu viny nebo nekonečného přesvědčování může někdy vysvětlit víc než rychlý soud.
Ondřej Vejsada
Ne každý problém, který potkáte, je váš
Empatie a ochota pomáhat jsou krásné vlastnosti. Jenže někdy začneme nosit problémy druhých tak dlouho, až zapomeneme, že některé batohy nám vůbec nepatří.
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