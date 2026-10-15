Proč si někdy myslíme, že komplikovaný člověk je zajímavější než ten normální
Jsou lidé, se kterými je všechno nějak složité. Nevíte, co si myslí. Jeden den vás zahrnují pozorností, druhý den se tváří, že jste jim právě snědli poslední rohlík. Na jednoduchou otázku dostanete komplikovanou odpověď a z obyčejné situace se občas stane třídenní psychologický seminář. A přesto nás takoví lidé někdy fascinují.
Pak potkáme někoho jiného. Řekne, co si myslí. Když něco slíbí, udělá to. Když má problém, řekne ho. Když nás má rád, nemusíme to zjišťovat z postavení Saturnu a délky jeho odpovědi na WhatsAppu. A najednou si říkáme: „Je nějaký moc jednoduchý.“ Což je zvláštní.
Kdybychom si koupili lednici, která se každý druhý den sama přestěhuje do jiné místnosti, nejspíš bychom ji neoznačili za zajímavou. Reklamovali bychom ji. U člověka ale někdy stejnou nepředvídatelnost považujeme za důkaz hloubky. Komplikovanost si totiž snadno spleteme s tajemstvím. Člověk, kterému dlouho nerozumíme, nám připadá záhadný. Člověk, který mění nálady, působí nepředvídatelně. A ten, kdo se obtížně otevírá, jako by v sobě ukrýval něco, k čemu se dostanou jen vyvolení.
Čím víc práce s ním máme, tím větší význam mu někdy přisuzujeme.
Vždyť kdyby byl obyčejný, proč bychom nad ním tolik přemýšleli? Jenže právě tady může být chyba. Přisuzujeme hodnotu tomu, co je obtížné získat. Když se o něčí pozornost musíme dlouho snažit, připadá nám cennější. Když luštíme, co vlastně cítí, máme pocit, že pronikáme do jeho nitra. A když vztah vyžaduje neustálé řešení, snadno uvěříme, že musí být mimořádně důležitý. Náročnost ale není automaticky kvalita. Někdy je to opravdu jen náročnost.
Podobně v práci občas obdivujeme člověka, který všechno komplikuje. Každý úkol potřebuje poradu, každý problém několik e-mailů a každé rozhodnutí ještě schůzku, na které se domluví, kdy se o něm rozhodne. Takový člověk působí důležitě. Vždyť kolem něj se pořád něco děje. Pak přijde někdo, kdo řekne: „Tohle uděláme takhle,“ udělá to a jde domů. A může nám připadat skoro podezřele obyčejný.
Možná jsme si zvykli, že hodnota musí být nějak vidět. Nejlépe v podobě dramatu, složitosti nebo množství energie, kterou do něčeho vložíme. Když nás něco stojí spoustu úsilí, máme sklon věřit, že to musí mít mimořádnou cenu. Jinak bychom přece tolik práce nevynaložili. Jenže to je poněkud zvláštní účetnictví. Čas a nervy, které do něčeho vložíme, vypovídají především o tom, kolik času a nervů nás to stálo. O skutečné kvalitě nám samy o sobě neřeknou skoro nic. Vyzrálý člověk může být naopak pozoruhodně jednoduchý. Ví, co chce. Umí říct „nevím“. Nemusí vytvářet napětí, aby získal pozornost, ani druhého zkoušet, aby zjistil, jestli mu na něm záleží. Když se něco pokazí, nemusí z toho vyrábět událost sezóny. To neznamená, že je povrchní. Jen nemá potřebu dělat kolem každé věci záhadu.
Jenže s takovým člověkem je jeden problém.
Není co luštit. A právě to může být pro některé z nás překvapivě nezajímavé. Když jsme zvyklí na vztahy, ve kterých se pozornost získává po kapkách, obyčejný zájem může působit skoro podezřele. Čekáme háček. Něco, co se teprve ukáže. Vždyť tak snadné to přece být nemůže. A tak někdy zaměníme klid za nudu a nečitelnost za hloubku. Možná jsme si také zvykli považovat vlastní úsilí za důkaz hodnoty. Když jsme museli někoho získat, zachraňovat vztah, překonávat překážky a neustále něco napravovat, máme pocit, že jsme do toho dali tolik, že to přece musí být výjimečné.
Pak přijde někdo, s kým nic z toho není potřeba.
Žádné hádání významu jedné věty. Žádné čekání, jestli se dnes ozve. Žádná detektivní práce při zjišťování, co se mu zase honí hlavou. Jen člověk, který se chová přibližně tak, jak se chová. A nám chvíli trvá, než zjistíme, že to nemusí být nedostatek zajímavosti. Možná je to jen absence zbytečných překážek. To samozřejmě neznamená, že každý komplikovaný člověk je nezralý a každý přímočarý člověk báječný. I jednoduchost může být výrazem nezájmu a někdo dokáže být nudný s obdivuhodnou důsledností. Jen bychom neměli automaticky považovat obtížnost za známku výjimečnosti. Někdy nás totiž nepřitahuje hloubka druhého člověka. Přitahuje nás vlastní snaha se k němu dostat. A když konečně nemusíme nic dobývat, nevíme, co si s tím počít. Možná proto stojí za to občas rozlišit, jestli je někdo opravdu zajímavý, nebo jestli nás jen zaměstnává. Protože člověk nemusí být hádanka, aby měl hloubku. A náš čas strávený jeho luštěním ještě není důkaz, že jsme objevili poklad.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.